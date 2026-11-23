Medaillengewinner werden woanders gemacht. Deshalb braucht Berlins Sportschulsystem eine Reform. Die künftige Regierung ist gefordert.

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21 Medaillen, davon sechs goldene, zehn silberne und fünf bronzene. Platz drei in der Nationenwertung. Die deutschen Leichtathleten haben bei den Europameisterschaften in Birmingham eindrucksvoll geliefert. Die Eliteschulen des Sports dürfen sich über diesen Erfolg mitfreuen. Nur sollten sie nicht allzu laut jubeln. Denn ein Blick auf die Schulbiografien der Medaillengewinner offenbart eine unbequeme Wahrheit: Der Weg in die internationale Spitze führt häufig an ihnen vorbei.

Durch die Staffeln waren 26 unterschiedliche Athletinnen und Athleten an den deutschen Medaillengewinnen beteiligt. Bei lediglich acht lässt sich eindeutig nachweisen, dass sie eine Eliteschule des Sports besucht haben. Bei einem weiteren gibt es starke Hinweise. Macht bestenfalls neun von 26 – rund ein Drittel.

Das ist kein Grund, die Eliteschulen abzuschaffen. Aber ein Anlass, ihren selbst erhobenen Anspruch genauer unter die Lupe zu nehmen. Wer sich Elite nennt, sollte erklären können, worin die eigene Spitzenleistung besteht.

Der Mythos vom Königsweg

Viele andere Medaillengewinner besuchten „normale“ Schulen, meist Gymnasien: Leo Neugebauer (Stuttgart, später University of Texas), Julian Weber (IGS Mainz-Bretzenheim), Niklas Kaul (Gymnasium Nieder-Olm) und Merlin Hummel (Caspar-Vischer-Gymnasium in Kulmbach). Yemisi Ogunleye kam über Turnen und Vereine in der Pfalz zur Weltklasse. Amanal Petros entwickelte sich nach seiner Ankunft in Deutschland über Bielefeld und Vereine in Hannover zum Spitzenläufer. Gegenbeispiele sind Gesa Krause (Carl-von-Weinberg-Sportschule Frankfurt) und Rebekka Haase (Elite-Sportgymnasium Chemnitz).

Wenn aber gerade einmal ein Drittel der deutschen EM-Medaillengewinner nachweislich eine Eliteschule des Sports besucht hat, darf man fragen, ob diese Einrichtungen tatsächlich den Königsweg in den Spitzensport darstellen – oder eher ein Baustein unter vielen sind, dessen Bedeutung bisweilen zu großzügig beschrieben wird.

Eine Eliteschule kann Bildung und Leistungssport gut vereinbaren. Aber ist das schon Eliteförderung? Müsste sie nicht stärker auch Talente entdecken, entwickeln und bis in die internationale Spitze begleiten? Gute Trainingszeiten und abgestimmte Stundenpläne allein reichen nicht.

Drei Eliteschulen, viele offene Fragen

Mit dem Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB), der Poelchau-Schule und der Flatow-Schule verfügt die Hauptstadt über drei Eliteschulen des Sports. Hinzu kommen der Olympiastützpunkt und eine gut ausgebaute Nachwuchssportinfrastruktur.

Mit Emil Agyekum hat Berlin tatsächlich einen aktuellen EM-Medaillengewinner (Silber über 400 Meter Hürden) hervorgebracht, dessen schulischer Weg über das SLZB führte. Seine weitere Entwicklung zur internationalen Spitze findet allerdings seit Langem in Frankfurt statt. Dort trainiert er bei Christian Kupper.

Das ist mehr als eine sportliche Randnotiz. Berlin hat einen erfolgreichen Athleten ausgebildet, konnte ihn aber offenbar nicht bis zur internationalen Spitze am Standort halten. Fehlen Trainingsbedingungen, ist das Trainerumfeld entscheidend – oder waren andere Faktoren ausschlaggebend?

Ein zweites Beispiel ist Gina Lückenkemper. Sie ist eine der bekanntesten Berliner Leichtathletinnen, startet für den SCC Berlin und gewann in Birmingham Silber mit der deutschen Mixed-Staffel. Ihre Schulbiografie führt allerdings nicht über eine Berliner Eliteschule des Sports.

EM-Silbermedaillengewinner Emil Agyekum (400 Meter Hürden): Sein schulischer Weg führte über das Sport- und Leistungszentrum Berlin, doch Weltklasse entwickelte er erst in Frankfurt/Main. © Chai von der Laage/Imago

Wer nicht mehr liefert, darf offenbar gehen

Wie viel trägt das Berliner Fördersystem also tatsächlich zum Erfolg seiner Spitzensportler bei? Alle drei Berliner Eliteschulen kämpfen seit Jahren mit mangelnder Attraktivität und schwacher Nachfrage. Politische Belebungsversuche treffen vor Ort häufig auf eine bemerkenswerte Behäbigkeit: Man diskutiert, entwickelt Konzepte – und kommt kaum voran.

Noch problematischer ist der Umgang mit Jugendlichen, die ihre leistungssportliche Laufbahn beenden. Verletzungen, ausbleibende Erfolge, eine veränderte Lebensplanung oder schlicht die Erkenntnis, dass Leistungssport nicht mehr der eigene Weg ist: All das gehört zum Sport. Nicht jedes Talent wird Olympiasieger, nicht jeder Nachwuchsathlet bleibt bis zum Abitur dabei. Aber was geschieht dann?

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird diese Frage an den drei Berliner Eliteschulen diskutiert. Eine überzeugende Bleibeperspektive für Aussteiger gibt es bis heute nicht: Wer sportlich nicht mehr ins System passt, soll die Schule verlassen. Andere deutsche Eliteschulen haben tragfähige Verbleibmodelle gefunden; Berlin verharrt in Diskussionen und Ankündigungen.

Das ist pädagogisch schwer zu vermitteln: Solange ein junger Mensch Medaillen verspricht, ist er willkommen. Sobald er den Leistungssport verlässt, wird er zum Problemfall. Eine bemerkenswerte Form der Nachwuchsförderung!

Sportliche Karrieren verlaufen nicht geradlinig. Verletzungen, Leistungsstagnation und persönliche Neuorientierungen sind keine Betriebsunfälle, sondern Teil des Systems. Wer junge Menschen ausschließlich nach ihrer sportlichen Verwertbarkeit beurteilt, verfehlt den Bildungsauftrag einer Schule.

Eine Eliteschule des Sports ist keine Trainingsstation mit angeschlossenem Unterricht. Sie trägt Verantwortung für ihre Schülerinnen und Schüler – auch dann, wenn aus dem erhofften Olympiasieg nichts wird.

Der neuralgische Punkt des Systems

In den laufenden Koalitionsverhandlungen von Linken, Grünen und SPD wird auch über die künftige Bildungspolitik entschieden. Rund 300 Beteiligte arbeiten in 14 Facharbeitsgruppen am Koalitionsvertrag, der Anfang Januar 2027 vorliegen soll. Das ist die Gelegenheit, die Berliner Verhältnisse grundlegend zu prüfen.

Die drei Eliteschulen des Sports sollten dabei eine größere Rolle spielen. Auch der Landessportbund Berlin hat die Parteien im Vorfeld der Wahl ausdrücklich nach ihrer Haltung gefragt. Im Mittelpunkt standen zusätzliche Internatsplätze an allen drei Standorten und die Weiterentwicklung des Sportforums Hohenschönhausen.

Die CDU will die Eliteschulen erhalten, die SPD verweist auf die Weiterentwicklung der Förderung. Die Grünen wollen unter anderem das Abschulen wegen fehlender sportlicher Leistung abschaffen – einen neuralgischen Punkt des Berliner Systems.

Doch reicht es, Internatsplätze auszubauen, Sportstätten zu modernisieren und einzelne Förderbedingungen zu verändern? Oder braucht Berlin endlich eine grundsätzliche Verständigung darüber, welchen Auftrag seine drei Eliteschulen künftig erfüllen sollen?

Die Linke jedenfalls fordert in ihrem Wahlprogramm ein verbindliches Förderkonzept für alle drei Standorte. Die Koalitionsverhandlungen sind der richtige Ort. Keine weiteren Arbeitskreise, keine erfolglose Belebungsinitiative: Jetzt müssen die Weichen gestellt werden. Was soll besser werden – und woran wird man den Erfolg messen?

Sollten bei den Koalitionsverhandlungen auch über die Zukunft der Eliteschulen des Sports in Berlin reden: Werner Graf (l.), Co-Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Elif Eralp, Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke, und Steffen Krach (SPD), Vorsitzender der SPD-Fraktion. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wer kontrolliert eigentlich die Elite?

Damit stellt sich die Frage nach der Verantwortung für die Entwicklung der Schulen. Liegt sie bei den Schulleitungen, der Schulaufsicht, den Sportverbänden, dem Olympiastützpunkt oder der Senatsverwaltung? Oder bei allen ein bisschen – und damit am Ende bei niemandem?

Ein Fördersystem, das erhebliche öffentliche Mittel beansprucht und internationale Spitzenleistungen verspricht, muss Ergebnisse vorweisen: Medaillen, gute schulische Bildung, Talententwicklung, gelingende Übergänge in den Erwachsenenbereich und Perspektiven für Aussteiger.

Die Eliteschulen des Sports sind kein Selbstzweck. Ihre Existenzberechtigung ergibt sich nicht aus ihrem Namen, ihrer Tradition oder der Zahl ihrer Standorte. Sie müssen ihren Mehrwert gegenüber anderen Schulen nachweisen.

Birmingham liefert dafür Hinweise. Die 26 deutschen Medaillenathleten zeigen, dass der Weg zur internationalen Spitze über unterschiedliche schulische und sportliche Stationen führen kann. Eine Eliteschule ist keineswegs zwingend. Entscheidend scheint vielmehr das Zusammenspiel von Talent, Schule, Verein, Trainern, Förderstrukturen und den Bedingungen im Erwachsenenbereich zu sein.

Das entlastet die Eliteschulen nicht. Im Gegenteil: Es verpflichtet sie, ihren tatsächlichen Beitrag in dieser Förderkette zu definieren und kritisch zu überprüfen. Nach Auswertung der Daten des Statistischen Bundesamtes ergeben sich immerhin geschätzte jährliche Mehrkosten von 22,5 Millionen Euro für die drei Berliner Spezialschulen.

Die Koalitionsverhandlungen bieten eine Chance

Berlin muss deshalb über den eigenen Anspruch hinausschauen. Drei Schulen mit dem Etikett Elite sind noch kein Beleg für ein funktionierendes Spitzensportsystem. Entscheidend ist, ob junge Talente gewonnen, schulisch gefördert, sportlich entwickelt und langfristig an den Standort gebunden werden – und ob diejenigen, die ihre sportliche Karriere beenden, trotzdem eine schulische Perspektive behalten.

Die neue Berliner Regierung wird sich daran messen lassen müssen, ob sie den Mut aufbringt, diese Fragen nicht länger zu vertagen. Die Koalitionsverhandlungen bieten dafür eine Chance, die nicht ungenutzt bleiben sollte.

Vielleicht braucht Berlin weniger neue Belebungsversuche und mehr Bereitschaft zur grundlegenden Reform. Denn eines sollte nicht nur wegen Birmingham klar sein: Elite entsteht nicht dadurch, dass man sie auf das Schulschild schreibt. Und Weltklasse lässt sich nicht verordnen.



Rüdiger Barney, 1948 in Cuxhaven geboren, studierte nach dem Abitur Mathematik, Erdkunde und Sport an der Universität Göttingen. Nach erstem Staatsexamen und Referendariat unterrichtete er an verschiedenen Berliner Schulen. 1996 wurde er Schulleiter einer Gesamtschule, die er zu einer Eliteschule des Sports und Fußballs ausbaute. 2013 folgte die Pensionierung. 2018 promovierte Barney zum Thema „Kinder- und Jugendsportschulen der DDR“.



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