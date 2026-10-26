Tech-Milliardär Elon Musk hat linke Kritiker in den USA mit dem sowjetischen Geheimdienstchef Lawrenti Beria verglichen. „Sie handeln im Geiste Berias“, schrieb der Unternehmer sinngemäß in einem Beitrag auf seiner Plattform X vom Sonntag. Dazu veröffentlichte er ein Porträt des langjährigen Vertrauten von Josef Stalin mit einem Ausspruch, der Beria zugeschrieben wird. Anlass war ein Beitrag, in dem ein anderer Nutzer vermeintliche Forderungen nach Musks Inhaftierung verspottete.

Der englische Bildtext lässt sich sinngemäß mit „Zeigt mir den Menschen, und ich finde das Verbrechen“ übersetzen. Die Botschaft dahinter: Ein Beschuldigter werde zuerst ausgewählt und anschließend nach einem passenden Vorwurf gesucht. Dass Beria den Satz tatsächlich gesagt hat, ist allerdings nicht gesichert.

Der auf dem Bild verwendete Satz kursiert in unterschiedlichen Fassungen. Im Russischen ist eine Variante verbreitet, die sinngemäß lautet: „Ist der Mensch erst da, findet sich auch der passende Strafparagraf.“



Nach Angaben des russischen Nachrichtenportals RBC wird die Wendung unter anderem Beria und Stalin zugeschrieben, ohne dass deren Urheberschaft dokumentarisch belegt sei. Auch die russische Zeitung Kommersant weist in ihrem Bericht auf die ungeklärte Urheberschaft hin.

Ausgangspunkt war ein erfundener Dialog

Musk reagierte mit dem Post auf einen Beitrag des X-Nutzers Kyle Tibbitts vom 24. Oktober. Dieser stellte einen fiktiven Wortwechsel zwischen „Linken“ und „Normalos“ dar. Darin verlangen die als links bezeichneten Gesprächspartner, Musk müsse ins Gefängnis. Auf die Frage nach einem konkreten Vergehen antworten sie in Tibbitts’ Darstellung, man werde schon etwas finden.



Der Beitrag enthält keine entsprechende Aussage eines namentlich genannten Politikers. Er ist eine polemische Darstellung politischer Gegner durch seinen Verfasser. Musks Reaktion bezog sich damit auf einen erfundenen Dialog und nicht auf einen dort dokumentierten Aufruf zur strafrechtlichen Verfolgung.

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Vergleich mit einem Organisator sowjetischer Repression

Beria gehörte zu den führenden Funktionären des stalinistischen Machtapparats. Von 1938 bis 1945 leitete er das sowjetische Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, den NKWD. Er war für politische Verfolgung und schwere staatliche Verbrechen mitverantwortlich.



Mit dem Vergleich rückt Musk das von Tibbitts behauptete Verhalten seiner Kritiker in die Nähe politisch gesteuerter Strafverfolgung.

Musk wegen Starlink in der Kritik

Der Beitrag fällt zeitlich in eine Phase erneuter Kritik an Musk wegen der Einschränkungen der Satellitendienste Starlink und Starshield in der Ukraine. Ukrainischen Angaben zufolge hatten diese unter anderem Drohneneinsätze beeinträchtigt.



In den Antworten auf seinen Beria-Beitrag griffen Nutzer den Streit auf. Musk selbst stellte jedoch keinen ausdrücklichen Zusammenhang her. Ob diese Debatte den Anlass für seinen Vergleich bildete, bleibt daher offen.

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