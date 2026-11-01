Der neue Kommunismus kommt aus dem Silicon Valley – Elon Musk ist sein Prophet

Beim KI-Gipfel mit Trump verspricht Musk ein bedingungsloses Hocheinkommen und ein Ende der Armut. Die Ideengeschichte und Feldversuche sprechen dagegen.

Trump hat die großen Jungs in die Stadt geholt. Mehr als 15 Billionen Dollar saßen Ende September beim KI-Gipfel im Weißen Haus am Tisch, vertreten durch 21 der größten Konzerne der Welt. Auf der Tagesordnung standen Robotik, Künstliche Intelligenz und die wirtschaftlichen Folgen von beidem. Herausgekommen sei, so Trump, die Unterzeichnung eines moralisch bindenden Dokuments, „fast wie eine Verfassung“. Getragen werde es, fügte er hinzu, von „den größten Leuten der Welt“.