Elon Musk soll die Kriegsführung der Zukunft im Pentagon mitgestalten

KI, autonome Drohnen und Robotersysteme sollen die US-Streitkräfte grundlegend verändern. Was haben Elon Musk und Anduril-Gründer Palmer Luckey damit zu tun?

Künstliche Intelligenz, autonome Drohnen und Roboter sollen für das US-Militär künftig eine noch größere Rolle spielen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat dazu ein neues Forschungsprojekt gestartet. Mit dabei sind prominente Vertreter der US-Technologie- und Rüstungsbranche.

Elon Musk und der Anduril-Gründer Palmer Luckey sollen gemeinsam mit weiteren Experten untersuchen, wie sich die Kriegsführung in den kommenden Jahrzehnten verändern könnte. Die Ergebnisse werden innerhalb von 120 Tagen erwartet.

Das Projekt trägt den Namen „Project Meridian“. Nach Angaben des Pentagon geht es darum, die Schlachtfelder der Zukunft zu analysieren und Technologien zu identifizieren, die für die amerikanischen Streitkräfte strategisch wichtig werden könnten. Dabei stehen insbesondere autonome und robotische Systeme im Mittelpunkt. Hegseth will nach eigenen Angaben sicherstellen, dass die USA bei den technologischen Entwicklungen nicht den Anschluss verlieren und militärische Fähigkeiten frühzeitig entwickeln und einsetzen können.

KI soll das Schlachtfeld verändern

Parallel dazu kündigte Hegseth ein neues Vier-Sterne-Kommando an, das sich speziell mit autonomen und robotergestützten militärischen Fähigkeiten beschäftigen soll. Das sogenannte Kommando für autonome Kriegsführung soll die Entwicklung und Einführung entsprechender Systeme innerhalb der US-Streitkräfte beschleunigen. Die Entscheidung zeigt, welchen Stellenwert das Pentagon inzwischen der Automatisierung beimisst.

Autonome Waffensysteme können unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Dazu gehören etwa Navigation, Aufklärung, Zielerkennung oder die Koordination mehrerer Drohnen. Technisch ist es inzwischen auch möglich, dass KI-Systeme bestimmte Entscheidungen weitgehend selbstständig treffen. Genau hier beginnt jedoch die umstrittene Frage nach der menschlichen Kontrolle: Soll ein Mensch jeden einzelnen Waffeneinsatz freigeben müssen oder darf ein System unter bestimmten Bedingungen selbst über einen Angriff entscheiden?

Die USA arbeiten bereits an entsprechenden Technologien. Im Juli 2026 testete die US-Luftwaffe beispielsweise einen zu einem autonomen Testflugzeug umgebauten F-16-Jet. Ein KI-System konnte dabei Flug- und Missionsfunktionen selbstständig steuern, während ein Mensch weiterhin in die Abläufe eingreifen konnte. Das Programm soll unter anderem die Entwicklung autonomer, unbemannter Kampfflugzeuge vorantreiben.

Die aktuelle Initiative fällt zudem in eine Zeit, in der das Verhältnis zwischen dem Pentagon und der privaten KI-Branche zunehmend kontrovers diskutiert wird. Besonders deutlich wurde dies im Streit mit dem KI-Unternehmen Anthropic. Das Unternehmen hatte Einschränkungen für bestimmte militärische Anwendungen gefordert, insbesondere bei vollständig autonomen Waffen und der Massenüberwachung. Das Pentagon beharrte dagegen auf einer möglichst weitreichenden Nutzung von KI für rechtmäßige militärische Zwecke.

Private Militärinvestitionen

Musk bringt für das neue Projekt Erfahrungen aus mehreren Technologiebereichen mit. Seine Unternehmen arbeiten unter anderem an Künstlicher Intelligenz, Raumfahrt und humanoiden Robotern. Tesla entwickelt mit „Optimus“ einen humanoiden Roboter, während SpaceX mit KI-Systemen und Satellitentechnologie arbeitet. Auch Palmer Luckeys Unternehmen Anduril ist auf militärische Technologien und autonome Systeme spezialisiert. Beide verfügen damit über einen direkten Bezug zu den Technologien, deren zukünftige militärische Nutzung nun untersucht werden soll.

Gerade diese Verbindung zwischen Technologieunternehmen und Militär wirft Fragen auf. Wenn Unternehmer, deren Firmen selbst von neuen Rüstungsaufträgen profitieren können, an der Definition zukünftiger militärischer Fähigkeiten beteiligt sind, stellt sich die Frage nach möglichen Interessenkonflikten. Zugleich verweist die Entwicklung auf einen grundlegenden Wandel der modernen Kriegsführung: Drohnen, Sensoren, Software und KI werden zunehmend zu Bestandteilen militärischer Systeme.

Der Ukraine-Krieg als Technologietreiber

Der technologische Wettlauf hat dabei längst begonnen. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie schnell Drohnen angepasst, vernetzt und in großen Stückzahlen eingesetzt werden können. Das Friedensgutachten 2026 weist darauf hin, dass autonome Funktionen bereits heute etwa bei Navigation, Routenplanung und Schwarmkoordination zum Einsatz kommen. Gleichzeitig besteht international weiterhin die Forderung nach einer wirksamen menschlichen Kontrolle über den Einsatz tödlicher Gewalt.

Mit dem neuen Pentagon-Projekt bekommt diese Entwicklung nun eine zusätzliche politische und militärische Dimension. Innerhalb von nur 120 Tagen sollen Musk, Luckey und weitere Beteiligte Vorschläge für die technologische Zukunft der US-Streitkräfte vorlegen. Wie weit autonome Systeme künftig tatsächlich über Entscheidungen auf dem Schlachtfeld bestimmen dürfen, bleibt dabei nicht nur eine technische, sondern vor allem eine rechtliche und politische Frage.

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