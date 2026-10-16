Elon Musk stellt neuen Tesla Roadster vor: Kann dieses Auto wirklich fliegen?

Der Tesla-Chef verspricht nichts Geringeres als eine Revolution auf Rädern. Nun wurde der neue Roadster vorgestellt – doch kann der Sportwagen tatsächlich abheben?

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Es wirkt auf den ersten Blick wie ein typisches KI-Video. Unnatürliche Bewegungen, merkwürdige Lichtverhältnisse und ein Ereignis, das kaum vorstellbar scheint. Abwinkend sitzt man vor dem Bildschirm und denkt sich: Das kann doch nicht echt sein!



Und doch hat künstliche Intelligenz mit der Präsentation des neuen Tesla Roadster nur wenig zu tun. Nachdem der Termin wetterbedingt um zwei Wochen verschoben worden war, hat Tesla-Chef Elon Musk den Sportwagen am Donnerstagabend (15. Oktober) endlich vorgestellt – und dabei auf ordentlich Spektakel gesetzt.

Ein Stunt, der kaum real wirkt

Schon das Bühnenbild war für eine Auto-Präsentation ungewöhnlich. Während die Zuschauer auf eine riesige Rampe blickten, fuhr das Fahrzeug vor. Langsam schlich es den halben Looping hinauf, blieb jedoch nicht etwa bei 90 Grad stehen, sondern fuhr weiter, bis es kopfüber am Ende der Rampe hing.



Dann das Unglaubliche: Es löst sich, vollführt im freien Fall aus etwa 20 Metern eine 180-Grad-Drehung und landet unbeschadet auf seinen vier Rädern.

Zustimmung wird geprüft...

In einem weiteren Stunt flog der neue Roadster mithilfe seiner Kaltgastriebwerke über nebeneinander aufgereihte Tesla-Modelle, darunter auch den Lkw Tesla Semi. Außerdem beschleunigte das Fahrzeug in einem Liveversuch mithilfe der Triebwerke in weniger als einer Sekunde auf 100 km/h.

Bei der Vorstellung des überarbeiteten Roadsters kündigte Elon Musk drei Versionen des Sportwagens an. Das Design orientiert sich am Cybertruck, am Cybercab und an den Robotern des Unternehmens.



Auch Einflüsse aus der Luft- und Raumfahrt, darunter das Aufklärungsflugzeug SR-71 und der Kampfjet F-35, sollen sich im Erscheinungsbild wiederfinden.

Zu den Details zählen versteckte Scheinwerfer, eine durchgehende Heckleuchtenleiste und bündige Aerodynamikelemente. Die weiße Lackierung soll an Raketen-Hitzeschilde erinnern, das getönte Glas an das Visier eines Raumanzugs.

Im Innenraum setzt Tesla auf ein Steer-by-Wire-Lenksystem, ein zentrales Display und kleinere Fahrerbildschirme. Magnesium, Titan und Kohlefaser sollen das Gewicht reduzieren.

Raketenantrieb für die Straße

Das Performance-Modell mit zwei Sitzen, aktiver Aerodynamik und Ansaugsystem soll in weniger als 1,6 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen. Die für die Rennstrecke vorgesehene Thrust-Version verfügt zusätzlich über hinten montierte Kaltgastriebwerke und soll diese Marke sogar in weniger als 0,9 Sekunden erreichen.



Zum Vergleich: Ein modernes Formel-1-Auto beschleunigt in etwa 2,5 bis 3,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Die Rocket-Version ist für eine Person ausgelegt. Rund um das Fahrzeug angeordnete Triebwerke sollen Aufwärts- und Drehbewegungen ermöglichen. Tesla verspricht eine Beschleunigung in weniger als 0,59 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 370 km/h.

Zustimmung wird geprüft...

Für den öffentlichen Straßenverkehr ist die Rocket-Version allerdings nicht zugelassen. Sollten sich die Werte bestätigen, würde der Roadster die Leistungsdaten aller derzeit in Serie produzierten Fahrzeuge übertreffen.

Für das Triebwerkssystem entwickelte Tesla nach eigenen Angaben neue Hardware und Steuerungen. Komprimiertes Gas wird in kohlefaserummantelten Druckbehältern gespeichert. Die Triebwerke sollen das Vier- bis Fünffache der Kraft erzeugen können, die sich allein über die Reifen übertragen ließe.

Das Ansaugsystem wiederum soll so viel Luft unter dem Fahrzeug absaugen, dass es sogar im Stillstand kopfüber gehalten werden könnte. Im Track-Modus senkt sich der Wagen ab und fährt aktive Flügel aus. Die dafür verwendeten Aktuatoren wurden für Teslas Roboter Optimus entwickelt.

Vorbestellungen möglich, Produktionsstart offen

Vorbestellungen sind gegen eine Anzahlung von 5000 US-Dollar möglich. Weitere 45.000 US-Dollar werden innerhalb von zehn Tagen fällig. Die erste Zahlung sei rückerstattbar, erklärt Tesla. Ohne den Restbetrag werde die Bestellung storniert.



Ein ähnliches Modell nutzte das Unternehmen bereits 2017, als es Anzahlungen von 50.000 US-Dollar entgegennahm.

Den ersten Prototyp des Roadster hatte Tesla bereits im November 2017 vorgestellt und einen Produktionsstart für etwa 2020 angekündigt. Dieser Termin wurde verpasst. Preise für die drei Versionen und ein verbindlicher Produktionsbeginn stehen weiterhin aus. Elon Musk brachte bei der Veranstaltung das Jahr 2028 ins Spiel.

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