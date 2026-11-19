Fast eine halbe Milliarde Dollar hat Elon Musk in den Wahlkampf der Republikaner gesteckt, nun sagt er sich von Donald Trumps MAGA-Bewegung los. Seine Absage verkündete er per Video ausgerechnet aus China, wo er den Präsidenten im Zuge einer Delegationsreise zum Apec-Gipfel begleitet. Am Mittwoch war der Tesla- und SpaceX-Chef aus Shenzhen zum Dealbook Summit der New York Times zugeschaltet.



„Ich bin nicht MAGA“, sagte Musk im Gespräch mit Moderator Andrew Ross Sorkin. Er wisse nicht so recht, was MAGA bedeute. Sei damit ein blindes Festhalten an der Politik der Republikaner gemeint, treffe das auf ihn sicher nicht zu. Er sei „ziemlich moderat“. In Shenzhen nannte er sich zudem einen „Superfan“ Chinas.



Auch seine Wahlkampfspenden bereut Musk. „Die Republikaner wurden bei dieser Wahl offensichtlich vernichtend geschlagen“, sagte er. Er fühle sich „ziemlich töricht“, weil er so viel Geld ausgegeben und so wenig dafür bekommen habe. „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich weniger ausgegeben.“ Die Wahl zeige, dass es bei amerikanischen Wahlen nicht nur ums Geld gehe. Ohne seine Spenden wäre es womöglich noch schlimmer gekommen, schränkte er ein.

Zustimmung wird geprüft...

446 Millionen Dollar für eine historische Niederlage

Nach Berechnungen der Washington Post steckte Musk 446 Millionen Dollar in die Midterms 2026. Die Financial Times kommt sogar auf mehr als 470 Millionen Dollar. Damit ist er der größte Einzelspender in der Geschichte der USA. Die nächstgrößten republikanischen Geldgeber, das Ehepaar Richard und Elizabeth Uihlein, übertraf er laut Washington Post um fast 300 Millionen Dollar. Schon 2024 hatte Musk mindestens 288 Millionen Dollar für Trump und andere Republikaner ausgegeben. Über beide Wahlzyklen kommt er so auf mehr als 700 Millionen Dollar.



Gebracht hat ihm das wenig. Die Republikaner verloren Anfang November die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat, dazu mehrere Gouverneursposten. In den USA ist von einer „blauen Welle“ die Rede.

150 Millionen für Texas, gewonnen hat eine Demokratin

Am deutlichsten scheiterte Musk in Texas. Dorthin hatte er die Firmensitze von Tesla und SpaceX verlegt, weil er sich wirtschaftsfreundliche Abgeordnete und Richter erhoffte. Mehr als 150 Millionen Dollar flossen allein in diesem Bundesstaat von ihm in den Wahlkampf. Trotzdem wählte Texas mit Gina Hinojosa zum ersten Mal seit 36 Jahren eine Demokratin zur Gouverneurin. Der Demokrat James Talarico schlug den republikanischen Senatskandidaten Ken Paxton deutlich. Eine Senatswahl hatten die Demokraten in Texas seit mehr als drei Jahrzehnten nicht gewonnen.



Hinojosa will Musks Geschäfte mit ihrem Vorgänger Greg Abbott untersuchen lassen. Auch seine Pläne für neue Raketenstartplätze und riesige KI-Rechenzentren will sie prüfen. Musk gibt sich gelassen. „Mit Gina als Gouverneurin wird in Texas alles gut“, sagte er.

Mit Kettensäge und MAGA-Kappe an Trumps Seite

Für Musk ist das eine abrupte Kehrtwende. Im Wahlkampf 2024 hatte er sich auf einer Trump-Kundgebung noch als „Dark MAGA“ bezeichnet und war mit schwarzer MAGA-Kappe aufgetreten. Er nannte sich Trumps „First Buddy“ und übernahm die Effizienzbehörde Doge. Unter ihm wurden Hunderttausende Bundesbedienstete entlassen oder verließen den Staatsdienst. Auf der Konservativen-Konferenz CPAC schwang er 2025 eine Kettensäge als Symbol für den Kahlschlag in der Verwaltung.

Musk mit Kettensäge und MAGA-Kappe auf der Konservativen-Konferenz CPAC. Als Doge-Chef warb er so für den Kahlschlag in der US-Verwaltung. © Carol Guzy/Imago

Brüchig war das Verhältnis schon früher. Im vergangenen Jahr überwarfen sich Musk und Trump über den Bundeshaushalt und die Förderung von Elektroautos, auch die Epstein-Akten sorgten für Streit. Später versöhnten sich die beiden. In diesem Jahr begleitete Musk den Präsidenten zu Staatsbesuchen und Abendessen, im Mai auch nach Peking. Bei der Einwanderung und den H-1B-Visa für ausländische Fachkräfte lag er mit der MAGA-Basis allerdings immer wieder über Kreuz.

Lob für China, während Trump Xi und Putin trifft

Trump war am Mittwoch in Shenzhen gelandet. Chinas Staatschef Xi Jinping empfing ihn persönlich am Flughafen. Am Donnerstag kam Trump dort mit Xi und Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem Dreiergipfel zusammen. Musk nutzte die Reise für Werbung in eigener Sache. Bei einem Treffen mit Ren Hongbin, dem Vorsitzenden des chinesischen Rates zur Förderung des internationalen Handels, nannte er sich einen „Superfan“ Chinas. Er lobte das chinesische Eisenbahnnetz und kündigte an, Tesla werde die Produktion im Land weiter ausbauen. Sein sechsjähriger Sohn liebe China, sagte Musk laut South China Morning Post, weil dort fast alles hergestellt werde, auch sein Spielzeug.

Joe Rogan und die Manosphere gehen von Bord

Mit Musk verliert Trump einen weiteren Teil seiner Machtbasis. Auch die Podcaster der sogenannten Manosphere gehen auf Distanz. Sie hatten Trump 2024 ein Millionenpublikum junger Männer erschlossen. Joe Rogan, der erfolgreichste Podcaster der USA, sagte nach der Wahl, Trump und seine Bewegung hätten den größten Teil des Landes verloren, die Podcast-Szene eingeschlossen. Politik nennt Rogan inzwischen „eklig“. Sein Vertrag mit Spotify soll Medienberichten zufolge 250 Millionen Dollar wert sein.



Theo Von, nach Rogan der zweiterfolgreichste Podcaster des Landes, war 2025 noch zu Trumps Amtseinführung eingeladen. Später nannte er das Verhalten des Präsidenten „diabolisch“. Der Komiker Andrew Schulz, der Trump ebenfalls in seiner Show hatte, sprach vom größten Scheitern eines Präsidenten in unserer Zeit. Der rechte Podcaster Matt Walsh, einst ein großer Fan, erklärte das Kapitel Trump für beendet. Der Präsident habe keine Glaubwürdigkeit und keine Zukunft mehr. Der ultrarechte Pastor Joel Webbon erklärte MAGA in seinem Podcast für „tot“. Der Fitness-Influencer Myron Gaines gab den Unterstützern des Iran-Kriegs die Schuld an der Niederlage.



Viele von ihnen waren erst 2024 zu Trump übergelaufen. Rogan hatte 2020 noch Bernie Sanders unterstützt, Walsh bezeichnete sich lange als „Never-Trumper“. Unmut über den Umgang mit den Jeffrey-Epstein-Akten und den Krieg gegen Iran hatten die Podcaster schon vor der Wahl geäußert. Auch das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE stieß auf der Rechten auf Kritik. Offen gegen den Präsidenten stellten sie sich aber erst nach der Niederlage.

Demokraten nehmen Musk ins Visier

Auch in der Tech-Branche positionieren sich viele neu. Palantir-Chef Alex Karp sagte dem Magazin Politico, alle Produkte seines Unternehmens seien „im Grunde progressiv“.



Ab Januar haben die Demokraten die Mehrheit im Kongress. Sie wollen Manager aus dem Silicon Valley unter Eid zu Regierungsaufträgen befragen. Zudem planen sie, den Bau von Rechenzentren zu bremsen und KI stärker zu regulieren. Musk dürfte wegen seiner Rolle bei Doge zu den ersten Zielen gehören, schreibt die Financial Times.



Reue hatte Musk schon einmal gezeigt. Im vergangenen Jahr steckte er 20 Millionen Dollar in eine Richterwahl in Wisconsin. Als sein Kandidat verlor, kündigte er an, künftig „viel weniger“ für Politik auszugeben.

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