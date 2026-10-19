Elon Musk will jedem Kind in den USA eine SpaceX-Aktie schenken

Elon Musk mit seinem Sohn bei einem UFC-Kampf in Miami im April 2025. Der Unternehmer will jedem Kind in den USA eine SpaceX-Aktie schenken.

Tech-Milliardär Elon Musk hat angekündigt, im kommenden Jahr jedem Kind in den USA eine Aktie seines Raumfahrtunternehmens SpaceX zu schenken. „Nächstes Jahr werde ich jedem Kind in Amerika eine meiner SpaceX-Aktien schenken“, schrieb er in einem Beitrag auf X am Montag. Dies werde die erste von mehreren solchen Aktionen sein, fügte er hinzu. Einzelheiten zur Umsetzung nannte Musk nicht.



Offen blieb, wer genau die Aktien erhalten soll, wann die Übertragung beginnt und wie die Millionen Kinder ihre Anteile bekommen könnten. Auch eine Altersgrenze oder andere Voraussetzungen veröffentlichte Musk zunächst nicht. Seine Ankündigung bezieht sich auf Aktien aus seinem eigenen Besitz.

Zustimmung wird geprüft...

Zusage im Wert von Milliarden

Die Größenordnung wäre erheblich: Nach Angaben des Wall Street Journal leben in den USA rund 73 Millionen Menschen unter 18 Jahren. Bei einem Schlusskurs von 146,03 Dollar am Freitag entspräche eine Aktie für jeden von ihnen insgesamt rund 10,7 Milliarden Dollar. Der tatsächliche Wert würde vom Aktienkurs zum Zeitpunkt der Übertragung abhängen.



SpaceX ist seit Juni börsennotiert. Wie das Unternehmen mitteilte, begann der Handel unter dem Kürzel SPCX am 12. Juni. Einschließlich zusätzlich ausgegebener Aktien nahm SpaceX beim Börsengang brutto rund 85,7 Milliarden Dollar ein.

Verbindung zu „Trump Accounts“ ungeklärt

Musks Zusage reiht sich in Initiativen ein, Kinder über Aktien und Anlagekonten am Kapitalmarkt zu beteiligen. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell und ihr Mann hatten bereits angekündigt, Aktien für mehr als zwei Millionen Kinder bereitzustellen. Ob Musk seine Schenkung ebenfalls mit den staatlich geförderten „Trump Accounts“ verknüpfen will, ist nach einem Bericht von Business Insider bislang unklar.



Die Konten sollen Kindern langfristigen Vermögensaufbau ermöglichen. Für anspruchsberechtigte Kinder, die zwischen Anfang 2025 und Ende 2028 geboren werden, ist eine einmalige staatliche Einzahlung von 1000 Dollar vorgesehen. Eine Bestätigung, dass Musks Aktien über dieses Programm verteilt werden, liegt bislang nicht vor.

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