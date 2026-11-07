Elon Musk wollte 250.000 Cybertrucks bauen. Jetzt zieht er den Stecker

Groß, martialisch und wirtschaftlich ein Reinfall. Das ist Elon Musks Cybertruck. Nun soll der Koloss verschwinden, aber Musk kündigt schon die nächste Revolution an.

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Der Cybertruck soll auslaufen. An seine Stelle rückt das Cybercab – ein autonom fahrendes Taxi.

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Manchmal lässt sich die Größe einer Niederlage an der Größe ihrer Versprechen ablesen. Elon Musk hatte für seinen Cybertruck einst eine Jahresproduktion von bis zu 250.000 Fahrzeugen in Aussicht gestellt. Tatsächlich wurden 2025 in den USA gerade einmal 20.237 Exemplare verkauft. Das sind rund acht Prozent der ursprünglich angestrebten Produktionsgröße.

Jetzt bleibt auch die Auslieferung des Kolosses nach Europa nur Phantasie. Der Cybertruck bleibt ein Amerikaner, seine Produktion wird eingestellt. Halleluja!

Zustimmung wird geprüft...

In der EU war seine Zulassung ohnehin gefährdet

Der rund 5,70 Meter lange und mehr als zwei Meter breite Elektro-Pick-up hätte mit großer Wahrscheinlichkeit ohnehin keine reguläre EU-Typgenehmigung bekommen. Seine kaum nachgebende Edelstahlkarosserie und die scharfen Kanten bereiten insbesondere beim Fußgängerschutz Probleme.

Das monströse, in Edelstahl gehüllte Gefährt passte wie kaum ein anderes Auto zur politischen Selbstinszenierung seines Schöpfers und dem Mann, den er damit beeindrucken wollte. Groß, einschüchternd und rücksichtslos. Wo andere Autobauer ihre Fahrzeuge aerodynamisch abrunden, schien Musk vor allem eines wichtig: bloß keine Kanten glätten. Weder am Auto noch in der Politik.

Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf wurde der Elektro-Pick-up dann selbst zur politischen Requisite. Im August 2024 präsentierte der rechte Streamer Adin Ross Donald Trump einen Cybertruck, beklebt mit der amerikanischen Flagge und dem berühmten Foto des blutenden Trump nach dem Attentatsversuch in Pennsylvania.

Die Ironie dahinter: Trump hatte zuvor immer wieder gegen staatliche Vorgaben und Fördermaßnahmen für Elektroautos gewettert. Ausgerechnet ein Elektro-Pick-up wurde nun zum Wahlkampfsymbol. Trump bejubelte das Fahrzeug herrlich.

Bewunderer gab es auch im außereuropäischen Ausland. Man erinnert sich daran, wie der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow sich 2024 in einem Cybertruck filmen ließ, auf dessen Ladefläche offenbar ein Maschinengewehr montiert war.

Der Cybertruck war politische Requisite – ökonomisch aber ein Flop

Auf dem Automarkt halfen die politische Inszenierung und die Nähe zu Trump gänzlich wenig. Schon bei der Präsentation 2019 bekam der Cybertruck erste Risse. Als ein Tesla-Mitarbeiter die vermeintlich besonders widerstandsfähigen Scheiben demonstrieren wollte, zerbrach das Glas beim Wurf einer Metallkugel. Beim zweiten Versuch passierte dasselbe. Während politisch rechts orientierte Käufer der Marke gegenüber aufgeschlossener wurden, wandten sich Teile ihrer bisherigen Kundschaft ab.

Die Absatzzahlen sind erst recht ein einziger Flop. 2024 verkaufte Tesla in den USA nach Schätzungen von Cox Automotive noch 38.965 Cybertrucks. Im folgenden Jahr waren es nur noch 20.237 – ein Rückgang um 48 Prozent. Dabei hatte Musk einst eine Jahresproduktion von 250.000 Fahrzeugen in Aussicht gestellt.

Bald schon wird das Auto nicht mehr für andere Ziele als die Fortbewegung zweckentfremdet werden können. Musk zieht den Stecker, gibt die Produktion zur Mitte des kommenden Jahres auf.

Die Fabrik soll künftig mehr Platz für das Cybercab bieten, Musks nächste große Zukunftsvision: ein autonomes Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale. Musk bringt dafür selbst eine Produktion im brandenburgischen Grünheide ins Gespräch. Wenn Musks Träume so schnell verpuffen wie der Cybertruck, dürfte es aber tatsächlich wenig zu befürchten geben.

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