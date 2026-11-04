Elon Musk zur Schlappe für Trumps Republikaner: „Schätze, meine Laser haben versagt“

In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen.
Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren – was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt.
Tech-Milliardär Elon Musk hatte in den Wahlkampf des texanischen Senatskandidaten Ken Paxton mehr als 150 Millionen Dollar gepumpt - und die Republikaner insgesamt mit mehr als 440 Millionen Dollar unterstützt.
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Auf die krachende Niederlage der Trump-Partei reagierte Musk mit einem Scherz: „Ich schätze, meine Weltraum-Laser zur Wahlbeeinflussung haben diesmal nicht funktioniert.“
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