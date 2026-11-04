US-Midterms

Elon Musk zur Schlappe für Trumps Republikaner: „Schätze, meine Laser haben versagt“

Nach der historischen Schlappe für US-Präsident Donald Trump und die Republikaner zeigt wenigstens Tech-Millardär Elon Musk Humor.

Foto von Autor/Autorin: Marcus Weingärtner
Marcus Weingärtner
1 Min
Nimmt

Nimmt's mit Humor: Elon Musk

© Jose Luis Magana/AP/dpa

Bei Google bevorzugen

In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen.

Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren – was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt.

Zustimmung wird geprüft...

Tech-Milliardär Elon Musk hatte in den Wahlkampf des texanischen Senatskandidaten Ken Paxton mehr als 150 Millionen Dollar gepumpt - und die Republikaner insgesamt mit mehr als 440 Millionen Dollar unterstützt.

Reisehighlights

Mehr
ISTANBUL ERLEBEN

ISTANBUL ERLEBEN

5 Tage orientalisches Flair, Geschichte und türkische Lebensfreude
UNTER WEISSEN SEGELN

UNTER WEISSEN SEGELN

11 Tage Karibikträume an Bord des Großseglers Star Flyer
CHINA ENTDECKEN

CHINA ENTDECKEN

10 Tage zwischen Kaiserpalästen, Großer Mauer und Metropolen
AFRIKAS WUNDERWELT

AFRIKAS WUNDERWELT

15 Tage Namibia & Botswana mit Safaris und Naturwundern

Auf die krachende Niederlage der Trump-Partei reagierte Musk mit einem Scherz: „Ich schätze, meine Weltraum-Laser zur Wahlbeeinflussung haben diesmal nicht funktioniert.“

Send feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema
Elon Musk Donald Trump Jose Luis Magana