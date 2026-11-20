In „The November Man“, einem zweitklassigen Spionage-Thriller mit Pierce Brosnan, gibt ein fehlgeleiteter CIA-Agent großspurig an, dass er seinen Arm angeblich so tief im Arsch des russischen Präsidentschaftskandidaten habe, dass er damit dessen Lippen bewegen könne. Man muss den Film wirklich nicht gesehen haben, aber der vulgäre Spruch beschreibt das derzeitige Verhältnis zwischen IG Metall und Handelsblatt ganz gut, wenn es um Tesla in Grünheide geht.



Das Handelsblatt, die Koryphäe der deutschen Wirtschaftspresse, hat offensichtlich einen IG-Metall-Informanten im Betriebsrat von Tesla sitzen. Dieser unterrichtet das Blatt stets brühwarm über alle Vorgänge im gewerkschaftsfeindlichen US-Unternehmen des satanischen Tech-Genies Elon Musk. Und das Handelsblatt schreibt es ungefiltert auf. Klar, dass in solchen Berichten Musk immer wie eine Mischung aus Darth Vader und Lord Voldemort skizziert wird und die Tesla-Fabrik in Grünheide wie der neunte Höllenkreis aus Dantes Inferno – der sicher auch für die Verräter an der Arbeiterklasse reserviert war.



Von außen betrachtet ist das zum einen amüsant anzuschauen, wie ein ansonsten wirtschaftsliberales Blatt zur Gewerkschaftspostille mutiert. Zum anderen wirkt es aber ein wenig befremdlich, wie der einzige aufstrebende Automobilhersteller in Deutschland von Deutschlands ranghöchstem Wirtschaftsblatt niedergeschrieben wird. Jetzt fordern sie sogar schon den Rücktritt des Tesla-Werksleiters.