Der 84-jährige Showerfinder verzichtet auf die Live-Show in Halle. Die Anreise sei zu anstrengend, sagt er. Gottschalk will nicht einmal den Fernseher anschalten.

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Frank Elstner (84) will die „Wetten, dass..?“-Premiere am 5. Dezember von zu Hause aus verfolgen. (Archivbild)

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Frank Elstner wird bei der ersten „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Bill und Tom Kaulitz nicht im Saal sitzen. Das sagte der Showerfinder laut mehreren Medienberichten vom 22. November der Bild.

ZDF-Einladung nach Halle abgelehnt

Das ZDF hatte Elstner und seine Frau zur Live-Sendung am 5. Dezember nach Halle (Saale) eingeladen. Elstner sagte ab: Die Reise von Baden-Baden sei ihm mit 84 Jahren „ein bisschen zu anstrengend“. Er wäre gern dabei gewesen, ließ er die Zeitung wissen.

Elstner schaut zu Hause zu

Elstner will die Show, die ab 20.15 Uhr läuft, am Fernseher verfolgen. Er sei gespannt auf die Kaulitz-Brüder und überzeugt, dass die Sendung ein Erfolg werde.

Bill und Tom Kaulitz moderieren die Neuauflage vorerst einmalig. Nach Angaben des ZDF gingen mehr als 250.000 Ticketwünsche ein, ein Rekord. Die Halle fasst rund 2600 Zuschauer.

Elstner zweifelt an Gottschalks Absage

Thomas Gottschalk (76) werde die Sendung nach eigener Ankündigung nicht sehen. Seine Frau Karina sagte der Münchner Abendzeitung, das Paar sei an dem Abend mit Freunden unterwegs. Elstner nimmt das nicht ernst: „Das glaube ich ihm nicht“, sagte er der Bild. Er vermutet, dass sich Gottschalk die Show zumindest in der Mediathek ansieht.

Vom Radio zu „Wetten, dass..?“: Elstners Karriere

Elstner kam 1942 in Linz zur Welt und wuchs in Baden-Baden auf. Die Berliner Zeitung zeichnete seinen Weg zu seinem 80. Geburtstag im April 2022 nach: Er begann beim Radio und war bei Radio Luxemburg Moderator und später Programmdirektor. Im Fernsehen übernahm er „Spiel ohne Grenzen“ von Camillo Felgen und erfand „Die Montagsmaler“. Später moderierte er die Talksendung „Menschen der Woche“.



„Wetten, dass..?“ entwickelte er 1981. Bis 1987 moderierte er 39 Ausgaben. Danach übernahm Thomas Gottschalk, der 154-mal vor der Wett-Show-Kamera stand, zuletzt am 25. November 2023.

Parkinson seit 2019 öffentlich

Im April 2019 sprach Elstner in der ZDF-Sendung von Markus Lanz erstmals öffentlich über seine Parkinson-Erkrankung, wie die Berliner Zeitung damals berichtete. Die Diagnose habe er drei Jahre zuvor erhalten, erste Symptome seien ihm schon 2014 aufgefallen. Verschweigen habe für ihn und seine Familie keinen Sinn mehr ergeben.

Heute geht er laut Bild fast täglich in sein Büro und setzt sein Training gegen die Krankheit fort.

Neues Showkonzept in Arbeit

Ein TV-Comeback schließt Elstner nicht aus. Lieber würde er ein neues Showkonzept für ein junges Talent entwickeln, an dem er gerade arbeite. Außerdem wirke er an einem Gesundheitsbuch über das Herz mit.

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