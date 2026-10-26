Elvis Presley gegen die KI: Claude soll 274 Songs kopiert haben – jetzt geht es um Millionen

Elvis Presley ist seit fast 50 Jahren tot, doch seine Musik könnte jetzt zu einem Präzedenzfall im Zeitalter der KI werden. Die Rechteinhaber des King of Rock ’n’ Roll haben den amerikanischen Konzern Anthropic verklagt. Das Unternehmen soll laut Los Angeles Times 274 Elvis-Songs ohne Genehmigung zum Training seines KI-Chatbots Claude verwendet haben. Nun stehen mehr als 41 Millionen Dollar Schadenersatz im Raum.



Zu den betroffenen Titeln gehören Welthits wie „Can’t Help Falling in Love“, „All Shook Up“, „Don’t Be Cruel“ und „Return to Sender“. Die Klage wurde am Freitag, dem 23. Oktober, vor einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht. Zu den Klägern gehört die Authentic Brands Group, die wesentliche Rechte an Presleys musikalischem Erbe verwaltet.

Zustimmung wird geprüft...

Hat die KI Elvis Presley kopiert?

Der Vorwurf reicht über das bloße Training hinaus. Laut Klageschrift soll Anthropic geschützte Werke in einer internen Datenbank gespeichert und für weitere KI-Modelle verwendet haben. Zudem habe Claude auf Anfrage neue Songversionen erzeugt, die den Originalen in Struktur, Refrains und Melodie-Elementen ähnelten.



Die Kläger behaupten, das Unternehmen habe Schutzmaßnahmen umgangen und Informationen über Urheberrechte entfernt. Gefordert werden 150.000 Dollar pro betroffenem Werk. Anthropic weist die Vorwürfe zurück und kündigte an, sich vor Gericht zu verteidigen.



Schon im Oktober 2023 hatten Musikverlage wie die Universal Music Publishing Group Anthropic verklagt. Sie warfen dem Unternehmen vor, den Chatbot Claude ohne Genehmigung mit urheberrechtlich geschützten Songtexten trainiert zu haben. Betroffen sind unter anderem etwa einzelne Songs von Taylor Swift, den Beatles, Michael Jackson, Beyoncé und den Rolling Stones.



Am 21. Oktober 2026 wurde in dem Verfahren über die Frage verhandelt, ob die Nutzung solcher Werke urheberrechtsverletzend oder durch das amerikanische „Fair Use“-Prinzip gedeckt ist. Dieses erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen eine Nutzung ohne Zustimmung. Anthropic argumentiert, dass beim KI-Training etwas grundsätzlich Neues entstehe.

Wem gehört die Musik im KI-Zeitalter?

Bislang standen vor allem große Musikunternehmen im Mittelpunkt solcher Verfahren. Nun geht es um das musikalische Vermächtnis einzelner Weltstars.



Wenn eine Maschine aus den Werken gestorbener (oder lebender) Künstler lernt und daraus neue Inhalte produziert, wo endet echte Kunst und wo beginnt die Ausbeutung? Die Rechteinhaber von Elvis Presley wollen das nun vor Gericht klären lassen. Elvis selbst kann darauf nicht mehr antworten, es sei denn, er lebt doch auf dieser Verschwörungsinsel, gemeinsam mit Michael Jackson und Jim Morrison.

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