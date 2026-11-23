Die Linksfraktion soll am Dienstag über Vanessa Emde abstimmen. Welche Rechte ihr als Fraktionsloser blieben und was ein Verbleib für Rot-Grün-Rot hieße.

89 Sitze hätten Linke, Grüne und SPD im Berliner Abgeordnetenhaus zusammen, sollte Vanessa Emde aus der Linksfraktion ausgeschlossen werden. Für die Wahl einer Regierenden Bürgermeisterin sind in den ersten beiden Wahlgängen 77 Stimmen nötig.



Rechnerisch käme Rot-Grün-Rot ohne Emde aus. Politisch ist ihr Verbleib in der Linksfraktion für SPD und Grüne eine Frage, an der die Koalitionsgespräche ins Stocken geraten könnten.

Für den Ausschluss braucht es 30 Stimmen

Am Dienstag soll die Linksfraktion über den Antrag abstimmen, den ihr Vorstand am 17. November eingebracht hat. Für den Ausschluss ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, also 30 Ja-Stimmen bei 44 Fraktionsmitgliedern.



Der Vorstand wirft Emde vor, sich nicht an die gemeinsame Arbeitsgrundlage der Fraktion zu halten. Im Zentrum des Streits steht eine Erklärung gegen Antisemitismus, in der sich die Fraktion zum Existenzrecht Israels bekennt. Emde hatte die Erklärung zunächst unterschrieben. Zwei Tage später distanzierte sie sich in einem Instagram-Video davon.



Emde will in der Fraktion bleiben und sagt, sie sei zur konstruktiven Mitarbeit bereit. Im Interview mit dem Freitag warf sie der Fraktionsführung vor, mit dem Ausschluss den Forderungen von SPD und Grünen nachzukommen und die Palästinasolidarität zu schwächen. Auch in der Linksfraktion gibt es Widerspruch. Die stellvertretende Landesvorsitzende und Abgeordnete Martha Kleedörfer kritisiert den Antrag.

Welche Rechte hätte Emde als Fraktionslose?

Emde behält ihr Direktmandat. Sie hatte ihren Neuköllner Wahlkreis mit 46,2 Prozent der Erststimmen gewonnen. Auch als Fraktionslose könnte sie im Plenum reden und abstimmen sowie schriftliche Anfragen an den Senat richten.



In Ausschüssen dürfte sie mitarbeiten, dort allerdings ohne Stimmrecht. Bei der Wahl der Regierenden Bürgermeisterin hätte sie weiterhin eine Stimme. Ihre Mitgliedschaft in der Partei Die Linke bleibt vom Fraktionsvotum unberührt.

Was passiert, wenn der Ausschluss scheitert?

Dann bliebe Emde in der Linksfraktion, und SPD und Grüne müssten entscheiden, ob sie die Koalitionsgespräche unter diesen Bedingungen fortsetzen. Beide hatten Emdes Ausschluss und eine gemeinsame Erklärung gegen Antisemitismus zur Bedingung für eine Koalition gemacht.



SPD-Landeschef Steffen Krach sagte, ohne Klärung bis zum Ende der Gespräche könne er seiner Partei den Koalitionsvertrag nicht empfehlen. Wie die Berliner SPD bei einem gescheiterten Ausschlussantrag vorgehen würde, blieb auf Nachfrage der Berliner Zeitung bis Redaktionsschluss unbeantwortet.



Die Berliner Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr begrüßte den Antrag. „Ich finde es richtig, dass die Linken nun den Ausschluss beantragt haben“, sagte sie der Berliner Zeitung. Für israelbezogenen Antisemitismus sei bei Rot-Grün-Rot kein Platz.



Ob die Grünen weiterverhandeln würden, falls Emde in der Linksfraktion bleibt, ließ Stahr auf Nachfrage offen.

Wie es nach Dienstag weitergeht

Zwei Tage nach dem geplanten Votum über Emdes Ausschluss wollen Linke, Grüne und SPD im Abgeordnetenhaus ein gemeinsames Thema setzen. Für die Plenarsitzung am Donnerstag haben die drei Fraktionen eine Aktuelle Stunde zu bezahlbarem Wohnraum, starken Kiezen und dem Ausbau der Infrastruktur angemeldet.



Die Koalitionsverhandlungen sollen im Januar abgeschlossen werden. Anschließend stimmen bei Linken und SPD die Mitglieder über den Vertrag ab, bei den Grünen entscheidet nach einem digitalen Meinungsbild ein Parteitag. Teil des Koalitionsvertrags soll eine gemeinsame Erklärung gegen Antisemitismus werden, die bei Verstößen Sanktionen bis zum Fraktionsausschluss vorsieht.



Stimmen alle drei Parteien dem Vertrag zu, könnte Elif Eralp als erste Linken-Politikerin zur Regierenden Bürgermeisterin von Berlin gewählt werden. Die Wahl im Abgeordnetenhaus ist geheim.

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