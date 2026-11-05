Luftraumsperrungen und Reisewarnungen beeinträchtigten den Flugbetrieb. Die Zahl der Passagiere sank um 22 Prozent auf 21,8 Millionen.

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Ein Airbus A380 von Emirates auf dem Flughafen San Francisco

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Die Fluggesellschaft Emirates hat im ersten Halbjahr ihres Geschäftsjahres 2026/27 einen Gewinneinbruch um 66 Prozent verzeichnet. Der Nettogewinn sank auf 3,3 Milliarden Dirham (903 Millionen US-Dollar), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Grund sind die Folgen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran und die stark gestiegenen Treibstoffpreise.

Der Umsatz ging in den sechs Monaten bis Ende September um 13 Prozent auf 56,9 Milliarden Dirham zurück. Emirates beförderte 21,8 Millionen Passagiere, 22 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Luftraumsperrungen beeinträchtigen Flugbetrieb

Wegen des Krieges waren im Nahen Osten wiederholt Lufträume gesperrt worden. Fluggesellschaften mussten Flüge streichen oder umleiten. Auch Reisewarnungen verschiedener Regierungen beeinflussten nach Angaben von Emirates die Nachfrage.

Bis Ende September bediente Emirates wieder 91 Prozent seines Streckennetzes. Die Auslastung der Passagierflugzeuge sank von 79,5 auf 72 Prozent.

Die Preise für Flugzeugtreibstoff haben sich seit Kriegsbeginn etwa verdoppelt, wie Reuters berichtete. Ohne Absicherungsgeschäfte wären die Treibstoffkosten bei Emirates um 60 Prozent gestiegen. Dank zuvor abgeschlossener Verträge konnte Emirates den Kostenanstieg auf 13 Prozent begrenzen. Insgesamt sanken die Betriebskosten wegen des eingeschränkten Flugbetriebs um zwei Prozent.

Auch Mutterkonzern mit Gewinneinbruch

Die Emirates Group, zu der neben der Fluggesellschaft der Flughafendienstleister dnata gehört, erzielte einen Vorsteuergewinn von 4,1 Milliarden Dirham. Das waren ebenfalls 66 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Konzernumsatz sank um zwölf Prozent auf 66,2 Milliarden Dirham.

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