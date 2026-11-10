Emirates-Präsident rechnet mit Deutschland ab: Wer blockiert Berlin?

Berlin sei ein „Juwel“, sagt Sir Tim Clark. Ab April 2027 könnte Emirates vom BER nach Dubai fliegen. Doch die Chancen sinken. Der Bund stellt die Airline vor eine harte Wahl.

Eine Boeing 777-300 ER von Emirates in Hamburg: Dort und an drei weiteren deutschen Flughäfen ist die Airline täglich zu Gast – aber nicht in Berlin.

Sir Tim Clark weiß, wie man Berliner Lokalpatrioten wohlige Gefühle bereiten kann. „Berlin ist das Juwel in der Krone“, sagte der Präsident der Fluggesellschaft Emirates am Dienstag. „Es ist eine der mächtigsten Hauptstädte der Welt.“ Aber der Airline-Chef machte auch deutlich: So wichtig, dass das Unternehmen seine Expansionspläne an anderen deutschen Flughäfen aufgeben würde, ist Berlin nun auch wieder nicht.



Emirates wäre bereit, zum Sommerflugplan 2027 eine neue Route zwischen Dubai und dem Flughafen BER einzurichten, erklärte Clark. „Wenn alle Punkte geklärt sind, könnten wir am 1. April loslegen.“ So lange die erhoffte Klarstellung nicht erfolgt sei, werde Emirates Berlin nicht anfliegen. Das Vorhaben sei zurückgestellt worden, hieß es. Allerdings sieht der Bund keine Unklarheiten. Ein Patt ist entstanden.



Seit rund drei Jahrzehnten versucht Emirates, die Verkehrsrechte für einen fünften Flughafen in Deutschland zu bekommen. „Wir erfahren außerordentliche Unterstützung durch die Berliner Landesregierung“, bestätigte der Emirates-Präsident. Auch anderswo in Ostdeutschland wisse man, dass die Erreichbarkeit verbessert werden müsse. Nur wenige Langstreckenverbindungen führen zum BER in Schönefeld.

Nach Berlin fliegen - oder mehr Flüge woanders

Während des Staatsbesuchs von Muhammad bin Zayid Al Nahyan Anfang September 2026 schien der Durchbruch erreicht. Berichten zufolge wurde eine Ergänzung zum Luftfahrtabkommen zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterzeichnet, die eine Route zwischen Dubai und Berlin ermöglicht.



„Die Vereinbarung wurde unterzeichnet“, bestätigte Sir Tim Clark. „Darin ist Berlin als fünfter Standort vorgesehen“ – neben Frankfurt am Main, München, Hamburg und Düsseldorf. Anfangs schien alles gut zu laufen, so Clark. Doch die restlichen Punkte, die dann hinzukamen, waren nicht ganz so großzügig, wie die Fluggesellschaft gehofft hatte.

Flughafen Berlin Brandenburg: Vor der Kulisse des Towers der Deutschen Flugsicherung hebt ein Flugzeug ab. Kaum eine Hauptstadt hat so wenige Langstreckenrouten wie Berlin. © Jerry Andre/imago

Das Deutschland-Angebot ist auf 70 Flüge pro Woche begrenzt worden. Wenn die Airline die geplante Route zum BER mit sieben Flugpaaren pro Woche in Betrieb nähme, müsste sie das Angebot auf den vier anderen Flughäfen auf den heutige Stand von 63 Flüge pro Woche einfrieren.

Der Emirates-Präsident sagte, dass sich das Unternehmen damit vor eine ungute Alternative gestellt sieht. Entweder Berlin oder Expansion, beides würde nicht gehen.



Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat bestätigt, dass Emirates in der Tat nun wählen müsse. Dies dürfte also hinreichend deutlich in der Vereinbarung stehen, der Bund sieht deshalb auch keine Unklarheiten. Trotzdem hofft Emirates, dass sich die Rechtslage durch eine Interpretation so verändern lässt, damit die Airline nun doch beides bekäme: die Berlin-Route und mehr Kapazität anderswo.



„Das Dokument liegt vor – meiner Ansicht nach ist es aber noch nicht vollständig“, sagte der Emirates-Chef während des Pressefrühstücks im Hotel Adlon am Pariser Platz.

Emirates fuhr Angebot wegen des Kriegs am Golf zurück

Die Airline gebe ihren Berlin-Plan nicht auf, betonte er. „Ich denke, die Regierung weiß, worum es geht. Wir müssen jetzt einfach handeln und die Dinge umsetzen.“ Emirates stehe mit dem Verkehrsministerium in Kontakt, ein Treffen noch in diesem Jahr sei in Sicht. Sollte das Ministerium bereit sein, einige von Emirates angesprochenen Punkte zu akzeptieren, könnte die BER-Route im April starten, bekräftigte Clark.



Er machte aber auch deutlich, wie wichtig es für Emirates sei, an den anderen deutschen Flughäfen wieder expandieren zu können. Wegen des Kriegs am Golf musste die Airline ihr Angebot in Deutschland zurückfahren. Doch nun wolle Emirates wieder Kapazität aufbauen – mit dem großen Airbus A380, später auch mit insgesamt mehr Flügen.

Damit zeichnet sich ab: Wenn die erhoffte Klarstellung ausbleibt und Emirates weiterhin vor die Wahl gestellt sieht, dürften die Expansionsmöglichkeiten bei der Abwägung ein großes Gewicht bekommen. Möglicherweise ein so großes Gewicht, dass der Berlin-Plan suspendiert bleibt – Pech für Berlin und Ostdeutschland.

„Ich verstehe es nicht. Das entzieht sich meiner Logik“

Sir Tim Clark wunderte sich darüber, welchen Einfluss die Lufthansa besitzt. „Wir fliegen täglich 20-mal ins Vereinigte Königreich, zu acht verschiedenen Flughäfen. Von British Airways hört man keinen Mucks. Auch von Virgin oder der International Airline Group kommt kein Ton. Sie haben nie – wirklich nie – versucht, uns zu behindern.“

Die Lufthansa sei ebenfalls kein staatliches, sondern ein privates Unternehmen. Doch in Deutschland stoße Emirates auf Widerstand. Dabei äußerten sich die Verantwortlichen in Berlin und anderen Bundesländern sehr deutlich zugunsten besserer Verbindungen.

Wer blockiert Berlin? „Wer hält es auf? Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands, leidet aber unter einem Mangel an ausländischen Fluggesellschaften. Ich verstehe es einfach nicht. Das entzieht sich völlig meiner Logik.“

Er würde gerne wissen, warum dieser Zustand schon so lange anhält – obwohl bereits in den 1990er-Jahren der Sitz der Bundesregierung von Bonn nach Berlin verlegt wurde und auch die diplomatische Gemeinschaft hierher umgezogen ist. Emirates könnte der Region neue internationale Verbindungen in mehr als 60 Städte auf der Welt bieten, mit nur einem Zwischenstopp in Dubai, sagte der Emirates-Chef.

„Ich sehe nicht, welchen Schaden wir anrichten könnten“: Sir Tim Clark ist Präsident der Fluggesellschaft Emirates. 2027 möchte er in den Ruhestand wechseln. © Altaf Qadri/AP/dpa

„Wenn man also seiner eigenen Hauptstadt keine Chance gibt – angesichts politischer Notwendigkeiten, etwa im Hinblick auf Ostdeutschland und den dortigen Bedarf an einer besseren Anbindung –, warum passiert dann nichts? Ich habe keine Ahnung.“



Es gehe um einen Flug hin und zurück pro Tag, mehr nicht, betonte Sir Tim Clark am Dienstag. „Ich sehe nicht, welchen Schaden wir damit anrichten könnten. Ein Flug pro Tag – ich kann nicht erkennen, wie das die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder das Geschäftsmodell der Lufthansa grundlegend verändern sollte.“

Kritik von Emirates: Was die Lufthansa sagt

„Die Begrenzung auf vier Landepunkte und einen Frequenzrahmen ist darin begründet, dass es erhebliche strukturelle Unterschiede in den Märkten gibt, was die Größe und Rahmenbedingungen angeht“, erklärte eine Sprecherin der Lufthansa Group. In Deutschland leben 83 Millionen Menschen, in den Emiraten nur elf Millionen.“

In den VAE gebe es etwa keine Tarifbindung, kein Streikrecht, keine Umweltauflagen, die mit denen in Europa vergleichbar wären, so die Lufthansa. Abkommen sollten Konnektivität sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen gewährleisten, einschließlich eines fairen, ausgewogenen Marktzugangs. Zuletzt wurden jedoch Regeln erlassen, die europäische Netzwerkairlines einseitig benachteiligen.

„Zusätzliche Landerechte für VAE-Airlines schaffen keine direkten Langstreckenflüge. Emirates steuert ab Deutschland ausschließlich ihr Drehkreuz Dubai an und befördert – wie andere Fluggesellschaften aus der Golf-Region und der Türkei – über ihr Hub vorwiegend Umsteigeverkehre“, sagte die Sprecherin der Lufthansa Group.

Lufthansa und andere Akteure wenden außerdem ein, dass Berlin als Langstreckenziel wirtschaftlich nicht attraktiv genug sei. Weil große Unternehmen und weitere zahlungskräftige Kunden fehlten, ließen sich die lukrativen Sitze in der Business und First Class kaum füllen.

Kein einziger Flug mit First Class am BER

Der Emirates-Präsident widersprach vehement. „In den vergangenen 20 Jahren haben sich vermehrt Unternehmen aus der Leichtindustrie und dem Technologiesektor in der Stadt angesiedelt. Berlin ist ein Drehkreuz für den innereuropäischen Tourismus und zählt zu den meistbesuchten Städten Europas. Hinzu kommen Geschäftsreisen, diplomatische Reisen, allgemeiner Tourismus und so weiter.“

Berlin sei eine „wunderschöne Stadt mit einem reichen Angebot an Oper und Kultur“, so Clark weiter. Doch am BER gebe es derzeit keinen einzigen Flug mit First Class. „Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass Berlin täglich ein Flugzeug mit 350 Sitzplätzen und verschiedenen Klassen auslasten könnte“ – zum Beispiel eine Boeing 777.

Sobald Berlin besser angebunden sei, werde man den Erfolg sehen – besonders in den Sommermonaten. „Warum sollte es Zweifel daran geben, dass die Stadt nicht in der Lage wäre, einen Flug pro Tag zu füllen? Man muss ja nicht gleich einen A380 einsetzen.“ Berlin sei ein „Juwel“. „Und Sie wollen mir erzählen, es gebe keine Nachfrage?“

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