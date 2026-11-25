Später Laubfall in Deutschland: DWD-Daten zeigen Rekord bei der Rotbuche. Die Gründe: kaum Frost, Dürre und Klimawandel. Was heißt das für den Winter?

Spaziergang durch einen Buchenwald im Herbst: In diesem Jahr werfen die Rotbuchen ihr Laub so spät ab wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. (Symbolbild)

Ende November leuchten in vielen Wäldern noch Buchen in Gelb und Orange. Mehr als zehn Tage später als üblich werfen sie in diesem Jahr ihr Laub ab, so spät wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen, zeigen vorläufige Daten des Deutschen Wetterdienstes. Und prompt meldet sich eine alte Bauernregel, die einen langen Winter ankündigt.

Rekord bei der Rotbuche: Mehr als zehn Tage zu spät

Die Rotbuche, der häufigste Laubbaum Deutschlands, hat sich im Schnitt neun Tage später verfärbt als im Mittel der Jahre 1992 bis 2025. Beim Laubfall beträgt die Verspätung mehr als zehn Tage. Einen späteren Termin gibt es in der gesamten Datenreihe nicht.

Bei anderen Bäumen sieht es kaum anders aus.

Laubfall 2026: So viel später sind die Bäume dran Rotbuche: Verfärbung 9 Tage später, Laubfall mehr als 10 Tage später

Stieleiche: Verfärbung 8 Tage später, Laubfall 7 bis 10 Tage später (Daten seit 2011)

Apfelbaum: ähnliche Verspätung wie bei der Eiche (Daten seit 2001)

Endgültig sind die Zahlen noch nicht. Rund 1000 freiwillige Beobachter melden dem DWD, wann in ihrer Umgebung Pflanzen blühen, Früchte tragen und Blätter fallen. Noch laufen Meldungen ein.

Kaum Frostnächte: Was den Bäumen in diesem Herbst gefehlt hat

Für einen Wert, der jedes Jahr nur um wenige Tage schwankt, ist das eine Menge. „Das ist alles vergleichsweise viel“, sagte DWD-Phänologin Bianca Plückhahn der Deutschen Presse-Agentur. Den Laubfall steuert neben der Temperatur auch die Tageslänge, und an der ändert sich von Jahr zu Jahr nichts.



Den Ausschlag geben deshalb Frostnächte. Davon gab es bis vor wenigen Tagen kaum welche. Plückhahn nennt den Grund ohne Umschweife: „Das ist natürlich eine Folge des Klimawandels.“ Mit der Erderwärmung kommen die ersten Herbstfröste oft später als früher.

Erst Dürre, dann Nachspielzeit: Warum die Buche ihr Laub festhält

Die bunte Färbung ist in Wahrheit ein Recyclingprogramm. Der Baum zieht das Blattgrün aus den Blättern und lagert die Nährstoffe ein, erklärte Annette Menzel, Professorin für Ökoklimatologie an der TU München. Zurück bleiben Gelb und Rot.



Der trockene Sommer hat diesen Ablauf verschoben. Nach einer Dürre wollten die Bäume „noch nacharbeiten“, sagte Menzel. Sie halten das Grün länger, um möglichst viel Energie zu tanken. Die Färbung kommt dann später.



Schäden durch frühen Schnee erwartet die Forscherin nicht. Zwischen Blatt und Ast hat sich längst ein Trenngewebe gebildet. Landet Schnee auf den Blättern, fallen sie ab, bevor Äste brechen.

April statt Mai: Der Kalender der Bäume verschiebt sich

Die Verspätung ist kein Ausreißer. Laut Klimafolgen-Monitoring des Umweltbundesamts verliert die Stieleiche ihr Laub inzwischen im Mittel gut sieben Tage später als in früheren Jahrzehnten.



Noch deutlicher verschiebt sich das Frühjahr. Aus „Alles Grün macht der Mai“ sei längst „Alles Grün macht der April“ geworden, sagte Menzel. Im Frühling profitiert der Baum stark vom früheren Start, weil die Tage lang sind. Im Herbst bringen ihm die zusätzlichen Tage wenig, das Licht ist zu knapp.

„Hängt das Laub bis November“: Kommt jetzt ein langer Winter?

Die Bauernregel kennt fast jeder: „Hängt das Laub bis in den November hinein, wird der Winter lange sein.“ Wissenschaftlich bestätigen lässt sie sich nicht. Färbung und Laubfall folgen dem Wetter der vergangenen Wochen. Die Bäume erzählen vom Herbst, der war. Über den Winter, der kommt, wissen sie nichts.



Der DWD rechnet laut seiner Jahreszeitenvorhersage mit 62 bis 65 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einem Winter, der milder ausfällt als im Mittel, wie die Schwesterzeitung Berliner Kurier berichtete.



Den Praxistest gab es schon 2023. Damals war die Stieleiche erst am 28. Oktober verfärbt und am 13. November kahl. Der Winter danach lag mit 4,1 Grad um 2,7 Grad über dem Mittel und landete auf Platz drei der mildesten Winter seit Messbeginn.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema