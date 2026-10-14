„Endlich wieder Heimspiel“: Paul Kalkbrenner kündigt Open Air in der Wuhlheide an

Berlin bekommt wieder Kalkbrenner: Der Lichtenberger DJ hat ein Konzert in der Wuhlheide angekündigt. Wann der Vorverkauf startet und was bisher bekannt ist.

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„Kalkbrenner senkt den Kopf, kneift die Augen zusammen, verliert sich in seinen Klängen. Die Menschen, die ihm zujubeln, tun es ihm gleich. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verlieren an Kontur – was zählt, ist der Moment.“ So erlebte unsere Reporterin den Auftritt des Lichtenberger Techno-DJs, als er im Juni 2025 zum vorerst letzten Mal in der Berliner Wuhlheide auftrat.



Doch ein Comeback steht bevor. Auf Instagram hat Paul Kalkbrenner nun bekannt gegeben, dass er auch im kommenden Jahr wieder auf der Parkbühne stehen wird.

Kalkbrenner in Berlin: „Letztes Mal war magisch“

Am 26. Juni 2027 wird der Produzent und DJ ein weiteres Mal in der Wuhlheide auflegen. Tickets gibt es im Künstler-Vorverkauf bereits am Mittwoch (14. Oktober) um 10 Uhr, der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, ebenfalls um 10 Uhr, auf der Plattform Ticketmaster.



In den Kommentaren unter dem Post können es Kalkbrenners Fans kaum erwarten. „Finally! Endlich wieder ein richtiges Heimspiel“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: „Letztes Mal war magisch, kann 2027 kaum abwarten.“

Zustimmung wird geprüft...

Kalkbrenner wurde 1977 in Leipzig geboren und wuchs in Lichtenberg auf. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Fritz Kalkbrenner produzierte er den Track „Sky and Sand“ und dürfte spätestens damit weltweit bekannt geworden sein.



Für den Spielfilm „Berlin Calling“, in dem er auch selbst eine Rolle übernahm, lieferte er außerdem den Soundtrack. Gleich mehrfach wurde er für den damaligen Echo nominiert. Sein bislang letztes Album „The Essence“ veröffentlichte Kalkbrenner im Oktober 2025.

Im Laufe seiner 25-jährigen Karriere stand der DJ auf zahlreichen Club- und Festivalbühnen. 2022 war er übrigens der erste Techno-Artist, der auf der Hauptbühne des belgischen Festivals Tomorrowland auftrat.



Auch seine Konzerte in der Berliner Wuhlheide waren zuletzt restlos ausverkauft. Es lohnt sich also, schnell zu sein. Ob sich unsere damalige Reporterin auch im kommenden Jahr wieder ein Ticket sichert?

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