Noch hängt der Haussegen nicht gänzlich schief in der Lausitz. Der Ton wird dennoch rauer beim FC Energie Cottbus. Denn nach anfänglicher Euphorie ist der Aufsteiger in der Zweitliga-Realität angekommen.



Nach dem am Ende nach eigenem Empfinden viel zu deutlichen 0:4 gegen Hertha BSC sind die Männer aus dem Stadion der Freundschaft auf Tabellenrang 17 abgerutscht und stehen erstmals in diesem Spieljahr auf einem direkten Abstiegsplatz.



Dass die Cottbuser gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter verlieren, kann passieren. Am zurückliegenden Wochenende haben selbst in der Bundesliga drei andere Teams derart deutlich den Kürzeren gezogen.



Man schaue nur mal nach Paderborn (0:4 in Leverkusen), Hamburg (0:4 in Bremen) oder Berlin-Köpenick (1:5 gegen Leipzig). Der kritische Punkt aber ist einer, den sich die anderen Verlierer wahrscheinlich ähnlich ankreiden: Verlieren ja, aber nicht so!

Kapitän Tolcay Cigerci nur noch Joker

In der Lausitz erregen sie sich an gleich mehreren Dingen. Vor allem das erste ist so gut wie hausgemacht und trägt den Namen Tolcay Cigerci.



Zum zweiten Mal in Folge wurde der eigentliche Kapitän erst kurz vorm Ende eingewechselt. Vor der Länderspielpause, beim gar nicht so üblen 0:0 in Braunschweig, drei Minuten vor Schluss, diesmal 13.



Für viele Geschmäcker ist das zu wenig. Schließlich gehört Cigerci gemeinsam mit Justin Butler mit fünf Treffern zu den besten Schützen seines Teams. Außerdem war er oft schon in der Lage, einer Partie seinen Stempel aufzudrücken.



Ebenso trauen etliche Anhänger dem talentierten Jannis Boziaris mehr zu. In neun Partien kam der 23-Jährige bisher zum Einsatz, durchgespielt aber hat er in noch keiner.

Wollitz zwischen Spektakel und Stabilität

Bei beiden schlagen bei Claus-Dieter Wollitz zwei Herzen in einer Brust. Zum einen sorgen sie für Kreativität im Mittelfeld und in der Angriffszone. Das mag der Trainer.



Zum anderen aber, so seine Meinung, geht die offensive Qualität auf Kosten der Stabilität im hinteren Bereich. „Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht. Bei Tolcay nicht und bei Jannis, der auch ein Straßenfußballer ist, auch nicht“, sagt Wollitz, „denn auch ich möchte noch mehr Spektakel. Aber wahrscheinlich sind wir dann nicht konkurrenzfähig, um die Liga zu halten.“

Energie seit sieben Spielen sieglos

Zu Saisonbeginn hat die Balance noch gestimmt. Nach fünf Spieltagen, darunter einem 3:1 zum Start gegen Hannover, dem wilden 4:4 in Wolfsburg und einem 3:0 in Karlsruhe, war der Aufsteiger Siebter.



Wolfsburg, von den meisten Experten da noch als Topfavorit auf den Aufstieg angesehen, war nur einen Punkt besser, der FC St. Pauli, wie die Niedersachsen gleichfalls ein Bundesliga-Absteiger, einen schlechter. Das hatte den Hauch einer Wohlfühloase. Inzwischen aber ist vereinzelt auch von Strohfeuer die Rede.



Denn was stabil begonnen hatte, ist immer tiefer abgerutscht. Seit über zwei Monaten, seit dem 3:0 in Karlsruhe Mitte September, haben die Lausitzer zwar gegen namhafte Teams gepunktet – 1:1 zu Hause gegen St. Pauli, Nürnberg und in Heidenheim –, gewonnen aber haben sie seitdem nicht mehr.



Erste Befürchtungen werden geäußert, dass in der Mannschaft irgendetwas nicht stimme. Es fehle an Kommunikation, am Selbstverständnis.



In der bisherigen Sieglos-Serie von sieben Spielen gelangen lediglich fünf Treffer, außerdem in keinem Spiel mehr als einer. Der Gute-Laune-Fußball der ersten fünf Runden mit 13:12 Treffern ist heimlich, still und leise verschwunden.

Präsident Lemke hatte Rückschläge einkalkuliert

Wer andererseits vermutet hatte, Energie könne nach zwölfjähriger Abwesenheit die 2. Bundesliga aufmischen, musste zuvor schon als Phantast abgetan werden.



„Die ganze Lausitz und der Verein freuen sich riesig auf die 2. Liga. Wir sollten das mit großer Dankbarkeit und sehr viel Demut annehmen“, hatte Präsident Sebastian Lemke die gedankliche Richtung vorgegeben, neben spektakulären Spielen („Wenn wir Teamgeist und Mut auf den Platz bringen“) aber auch Rückschläge („Es wird auch Spiele geben, die wir 0:3, 0:4 oder 0:5 verlieren“) einkalkuliert.



Insofern sollte der aktuelle Stand für niemanden aus dem Nichts kommen.

Magdeburg, Osnabrück, Dresden, Kiel: Das Programm bis zur Winterpause

Waren die Gegner zuletzt schon ziemliche Brocken, werden sie zumindest bis zur Winterpause in zwei Ost- und zwei Keller-Duellen nicht leichter. Am höchsten könnten die Trauben schon am Sonntag in Magdeburg hängen.



Die Elbestädter, die sich auf Tabellenrang drei hochgesiegt haben, sind nach dem 1:6-Debakel am 1. Spieltag gegen Braunschweig zu Hause in fünf Spielen ohne Punktverlust, kassierten nur zwei Gegentore.



Dazu müssen die Cottbuser mit Rot-Sünder Fousseny Doumbia und King Manu (Gelbsperre) auf zwei eigentlich gesetzte Abwehrspieler verzichten. Fast trotzig sagt Manu: „Ich drücke von draußen die Daumen, denn wir wollen dort punkten.“



Für Lukas Michelbrink gar bringt das 0:4 gegen Hertha „noch mehr Motivation für das nächste Spiel, weil es ja wieder ein Derby ist“. Dem zwei Wochen später bereits das nächste bei Dynamo Dresden folgt.



Die beiden Heimspiele dazwischen gegen Osnabrück und danach gegen Kiel aber könnten die Weichen endgültig stellen. Dann spätestens sollte die Richtung wieder nach oben gehen. Damit im neuen Jahr ab und an vielleicht wieder Spektakel angesagt sein könnte.

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