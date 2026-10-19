Warum dieser Cottbus-Lauf ein Problem für den 1. FC Union ist

Der 1. FC Union hat sein größtes Sturmtalent nach Cottbus verliehen. Doch weil Justin Butler plötzlich trifft, wie er will, hat Dmytro Bogdanov keine Chance mehr.

Die Bank kennt er schon aus Köpenick. Doch auch beim FC Energie Cottbus kommt Union-Talent Dmytro Bogdanov (r.) nicht über die Jokerrolle hinaus.

Die Idee war eigentlich gar nicht schlecht. Der 1. FC Union Berlin schickte sein wohl größtes Sturmtalent, Dmytro Bogdanov, nach Cottbus, damit er dort Spielpraxis sammeln kann. Beim Zweitliga-Aufsteiger hatte sich schließlich Torjäger Erik Engelhardt (22 Tore und sechs Vorlagen in der Aufstiegssaison) verletzt und Bogdanov sollte die Lücke in der Energie-Offensive füllen.



So richtig aufgegangen ist dieser Plan bisher aber nicht. Dabei hatte der Leihspieler aus Köpenick durchaus einen ordentlichen Start, traf im Pokal und beim wilden Duell gegen den VfL Wolfsburg, als er von der Bank 45 Minuten spielte und zum 4:4-Endstand traf. Wollitz geriet im Anschluss sogar ins Schwärmen: „Ich glaube, dass er in dieser Saison eine zweistellige Toranzahl erreichen wird.“

Dmytro Bogdanov jubelt nach seinem Tor zum 4:4 gegen den VfL Wolfsburg. © Weiland/IMAGO

Doch Mitte Oktober hat sich das Blatt gewendet. Das Union-Juwel hat noch kein einziges Spiel von Anfang an gemacht. Und ein anderer Spieler hat den Platz auf der Neun fest an sich gerissen.

Butler serviert die Tore

Justin Butler heißt der Mann, der Energie die Sorgen vertreibt. Der 25-Jährige wurde von Trainer Claude-Dieter Wollitz lange nur als Flügelspieler eingewechselt, seit dem fünften Spieltag stürmt er von Anfang an.



Und besser als er kann man es kaum machen: Butler traf seitdem in jedem Spiel, gegen Nürnberg zum vierten Mal in Folge. Mit fünf Toren steht er auf Platz drei der Torjägerliste in Liga zwei. Und in den letzten drei Spielen war er Cottbus’ einziger Torschütze.

Torschütze Justin Butler (r.) jubelt nach dem 1:0 für Energie Cottbus mit Innenverteidiger King Manu. © IMAGO/James Zabel/IMAGO/Kirchner-Media

So wie am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg. Nach einem Konter liefen zwei Cottbuser allein auf das Nürnberger Tor zu, Leonardo Bittencourt blieb cool, legte quer und Butler schob ins leere Tor zum 1:0 (56.) ein. Beim 1:1 war er an fast allen Chancen der Lausitzer beteiligt.

Bogdanov guckt zu

Für Cottbus sind Butlers Tore Gold wert. Für Union sind sie allerdings ein Dorn im Auge. Denn seit Butler trifft, ist der Platz im Cottbus-Sturm vergeben und Bogdanov kann nur zuschauen. Seine Einsatzzeiten aus den vergangenen vier Spielen: 17, 11, 21 und 10 Minuten.



Klar hatte Wollitz gewarnt: Ein Spieler, der gerade aus der U19 kommt, sei nicht gleich bereit für 90 Minuten. Aber dass er so wenig spielt, ist für den Spieler und seinen Stammverein doch enttäuschend.

Das ist für die Köpenicker besonders bitter, weil sie selbst nicht allzu viel Auswahl im Angriff haben, gerade weil Andrej Ilic noch immer nicht einsatzfähig ist. Nicht unwahrscheinlich, dass Bogdanov bei Union längst eine Chance erhalten hätte. Stattdessen schmort er in der Lausitz auf der Bank.

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