Net Zero bis 2045: Was Deutschlands Klimaneutralität wirklich kostet

Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Dafür sind Billioneninvestitionen nötig. Doch wie groß sind Kosten, Nutzen und der tatsächliche Temperatureffekt?

Windräder und Solaranlagen allein machen noch kein Stromsystem: Mit ihrem Ausbau müssen auch Netze und Leistung erweitert werden.

Deutschland hat sich gesetzlich verpflichtet, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden. Bis 2030 sollen die Emissionen gegenüber 1990 um mindestens 65 Prozent sinken, bis 2040 um mindestens 88 Prozent. Nach den aktuellen Projektionsdaten des Umweltbundesamtes würde Deutschland diese Ziele verfehlen: Für 2040 werden derzeit nur rund 80 Prozent Minderung erwartet, 2045 würden ohne zusätzliche Maßnahmen noch mehr als 200 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente ausgestoßen.