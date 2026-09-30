Ein Passagierflug von Dubai nach Tel Aviv setzt einen Notfallcode ab, Israel lässt Kampfjets aufsteigen. Das Flugzeug landet sicher in Saudi-Arabien.

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Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Flydubai auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv hat am Mittwoch ein Notfallsignal gesendet und ist im saudi-arabischen Tabuk gelandet.



Nach Angaben israelischer Sicherheitsquellen, auf die sich die Zeitung Times of Israel beruft, wurde eine Entführung inzwischen ausgeschlossen. Auslöser des Alarms soll demnach ein Streit zwischen den Piloten an Bord gewesen sein.

Luftwaffe in Alarmbereitschaft

Der Flug FZ1073 hatte laut Jerusalem Post zunächst den allgemeinen Notfallcode 7700 und anschließend den Code 7500 abgesetzt, der international auf eine Entführung oder einen unrechtmäßigen Eingriff hinweist. Wie die dpa unter Berufung auf israelische Medien berichtete, drehte die Maschine daraufhin über Saudi-Arabien ab.



Die israelische Luftwaffe erhöhte ihre Alarmstufe und ließ Kampfjets aufsteigen. An Bord befanden sich nach Angaben der Jerusalem Post rund 180 israelische Passagiere. Alle Menschen an Bord seien unverletzt, berichtete die Nachrichtenagentur AP.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu berief nach Informationen der Jerusalem Post eine Krisensitzung ein. Das israelische Militär teilte mit, Generalstabschef Eyal Zamir habe gemeinsam mit dem Chef der Luftwaffe, Omer Tischler, dem Leiter der Operationsdirektion, Itzik Cohen, sowie Geheimdienstchef Schlomi Binder eine Lagebeurteilung vorgenommen.

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