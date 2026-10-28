Er erforschte das DDR-Tabu Waldsterben – welchen Reformstau er heute sieht

Der Atmosphärenchemiker Prof. Detlev Möller über Umwelttabus, Umbrüche in der ostdeutschen Forschung und die Sorge, dass Deutschland erneut an Reformstau scheitert.

Der Atmosphärenchemiker Professor Detlev Möller gehörte zu den international führenden Wissenschaftlern bei der Erforschung von saurem Regen und bodennahem Ozon.

Die DDR erklärte sauren Regen und Waldsterben zum Tabu. Der Atmosphärenchemiker Detlev Möller leistete auf dem Gebiet der Umweltbelastung Pionierarbeit. Heute blickt der gebürtige Berliner auf deutsche Wissenschafts- und Zeitgeschichte zurück und zieht überraschende Parallelen zwischen den Krisensymptomen der späten DDR und aktuellen Entwicklungen in Deutschland.