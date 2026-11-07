Bei den amerikanischen Zwischenwahlen am 3. November haben die Wählerinnen und Wähler Trump und den Republikanern eine schwere Niederlage zugefügt.
USA
Ex-Pats in Berlin über Trumps Absturz: „Er hat seine Wähler komplett im Stich gelassen“
Die Demokraten feiern, Trump kassiert bei den Zwischenwahlen die Quittung. Amerikaner in Berlin und Deutschland erzählen von Erleichterung, Wut und Skepsis.
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Die Flagge verkehrt herum, als Zeichen der Not: Anfang Oktober demonstrierten Aktivisten vor dem Kapitol gegen Donald Trump. Bei den Midterms folgte die Quittung.
© J. Scott Applewhite/AP/dpa