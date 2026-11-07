USA

Ex-Pats in Berlin über Trumps Absturz: „Er hat seine Wähler komplett im Stich gelassen“

Die Demokraten feiern, Trump kassiert bei den Zwischenwahlen die Quittung. Amerikaner in Berlin und Deutschland erzählen von Erleichterung, Wut und Skepsis.

Foto von Autor/Autorin: Johannes Schirrmeister
Johannes Schirrmeister
15 Min
Die Flagge verkehrt herum, als Zeichen der Not: Anfang Oktober demonstrierten Aktivisten vor dem Kapitol gegen Donald Trump. Bei den Midterms folgte die Quittung.

Die Flagge verkehrt herum, als Zeichen der Not: Anfang Oktober demonstrierten Aktivisten vor dem Kapitol gegen Donald Trump. Bei den Midterms folgte die Quittung.

© J. Scott Applewhite/AP/dpa

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Bei den amerikanischen Zwischenwahlen am 3. November haben die Wählerinnen und Wähler Trump und den Republikanern eine schwere Niederlage zugefügt.

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