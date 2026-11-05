Er kam nach Berlin, um das „Stadtungeheuer aus Stein und Asphalt“ zu erobern

Vor 100 Jahren begann ein junger Mann, die Reichshauptstadt aufzumischen, um seine kleine Partei bekannt zu machen – fatalerweise mit großem Erfolg.

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Als der junge Mann Ende Oktober 1926 nach Berlin kommt, um hier eine neue Aufgabe zu übernehmen, sind seine Gefühle gemischt. Berlin, die Millionenmetropole, ist ihm nicht geheuer. Die Bauten der Großstadt empfindet er als kalt, erdrückend und bedeutungslos. Doch etwas anderes erschreckt ihn noch mehr: die moralische Zügellosigkeit, die Dekadenz, die er hier allenthalben wahrzunehmen glaubt. Er beklagt die „entsetzlichen Menschen“ und das „Parfum und Frauenfleisch, das in schamloser Weise zur Schau gestellt wird“. Kurzum: Berlin ist für den jungen Mann nichts weniger als ein „Stadtungeheuer aus Stein und Asphalt“ und ein „Sündenbabel“.

Doch kurz nach seiner Ankunft ändert er seine Meinung wenigstens partiell. Jetzt ruft er sich in Erinnerung, dass dieses Berlin ja immerhin auch die Hauptstadt Deutschlands ist – und diese Stadt will er „mit dem Schwert in der Hand“ erobern wie ein Drachentöter. Denn dieser junge Mann ist an die Spree gekommen, um Berlin im Auftrag seines Chefs im Sturm zu nehmen für eine „Bewegung“, die noch sehr klein ist, aber mit der er Großes vorhat. Der Name dieses Mannes: Joseph Goebbels.

Ein total zerstrittener Haufen

Goebbels' Chef heißt Adolf Hitler und ist Vorsitzender der rechtsextremen Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Selbst noch ein weitgehend unbedeutender Politiker, will er von München aus das ganze Deutsche Reich erobern. Dass dafür die Hauptstadt wichtig ist, liegt auf der Hand. Das Problem: An der Spree sind die Nationalsozialisten wie überall im Reich eine kleine Splitterpartei und zudem auch noch ein total zerstrittener Haufen.

An ihrer Spitze stehen die Brüder Gregor und Otto Strasser vom linken, sozialistischen Flügel der Partei. Mit Sozialismus aber hat Hitler nichts am Hut und Goebbels, der zunächst zu den „Linken“ zählte, aber umgeschwenkt ist, die Berliner auf Linie bringen.

Im Sommer 1926 hat Hitler genug von den Streitigkeiten in der Berliner NSDAP. Er sieht in Joseph Goebbels aus Rheydt den richtigen Mann, um dort aufzuräumen, und so schickt er ihn als neuen Gauleiter, also regionalen Parteichef mit umfassenden Kompetenzen, aus dem tiefen Westen in die Hauptstadt.

Goebbels kommt hier Ende Oktober 1926 an und am 9. November hat er seinen ersten Auftritt. Er ist hoch motiviert und er hat auch einen Plan, wie er im stets nervösen Berlin, wo das Publikum ständig nach neuen Abwechslungen giert, für Aufmerksamkeit für seine kleine Splittergruppe sorgen kann.

Doch die beiden ersten Parteitreffen dienen der internen Machtsicherung. Seine erste öffentliche Rede hält er im Kriegervereinshaus Großen Saal des Kriegervereinshauses in der Chausseestraße in Mitte. Zwei Tage später folgt eine Generalmitgliederversammlung der Berliner NSDAP in den Seitz-Festsälen in Spandau. Danach hat er sich zunächst als neuer Berliner Parteiführer durchgesetzt. Sofort macht er sich nun daran, in den nächsten Monaten die Partei- und Propagandaarbeit straff zu organisieren.

Koordinierte den Aufstieg der Nazis: Joseph Goebbels. © United Archives International/Imago

Propaganda und Gewalt gehen Hand in Hand

Seine Strategie, die im politischen Parteienkampf völlig neu ist, hat er aber bereits vorher erdacht: Für Goebbels sind politische Propaganda und die Anwendung physischer Gewalt keine Gegensätze – sondern die zweite soll die erste ergänzen. Genauso plant er seine politischen Veranstaltungen. Erstmals wendet er diese Strategie schon drei Tage nach der Spandauer Versammlung an – mitten im „roten“ Arbeiterbezirk Neukölln.

Am 14. November marschiert die Berliner SA, die Schlägertruppe der Partei, demonstrativ durch den von der KPD dominierten Bezirk, um Präsenz zu zeigen. Am 25. Januar 1927 provoziert er während einer Versammlung wiederum in den Seitz-Festsälen anwesende KPD-Mitglieder, woraufhin die SA den Saal gewaltsam räumt. Dass es dabei nicht ohne Blut und gebrochene Knochen abgeht, ist gewollt.

Aber Goebbels kann mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, denn zu seinem Ärger ignorieren die zahlreichen Berliner Zeitungen die beiden Ereignisse völlig. Doch genau darum geht es ihm: um Aufmerksamkeit. So zieht er die Zügel an.

Für eine weitere Partei-Veranstaltung am 11. Februar 1927 wählt er die Pharus-Säle in der Müllerstraße mitten im roten Wedding, die gewöhnlich von den Kommunisten für ihre Veranstaltungen genutzt werden. Dass diese sich diese gezielte Provokation nicht gefallen lassen werden, liegt auf der Hand, und Goebbels plant das von Anfang an ein.

Fäuste bringen Kiefer zum Knacken

SA-Leute besetzen etwa vier Fünftel der Sitze, den Rest nehmen Kommunisten ein. Was sie nicht bemerken: Die SA hat sie strategisch umzingelt. Als der Veranstaltungsleiter Kurt Daluege, später einer der schlimmsten Nazi-Verbrecher, die Kommunisten bewusst provoziert und diese eine Saalschlacht beginnen, haben sie gegen die zahlenmäßig stark überlegenen SA-Leute keine Chance. Sie werden mit Stühlen, Tischen und Biergläsern unter Beschuss genommen, Fäuste fliegen und bringen Kiefer zum Knacken. Am Ende soll es nach einem Bericht 83 verletzte Kommunisten und zehn bis zwölf leichtverletzte Nazis geben. Im Anschluss marschieren 500 SA-Männer demonstrativ durch den Wedding.

Goebbels, der die lange geplante „Schlacht in den Pharus-Sälen“ als einen geschichtsträchtigen Sieg im „Kampf um die Reichshauptstadt“ bezeichnet, kann sehr zufrieden sein, denn er erreicht auch sein wichtigstes Ziel: Erstmals tun die bürgerlichen und linken Zeitungen ihm den Gefallen, und berichtet entsetzt und empört in großer Aufmachung über das Ereignis.

Die kleine NSDAP ist in aller Munde. Und ihr Chef macht bald weiter: Am 20. März 1927 kommt es beim „Blutbad von Lichterfelde“ nach einer Rede Goebbels’ in Trebbin am Bahnhof Lichterfelde-Ost zu schweren Ausschreitungen der SA gegen politische Gegner. Wieder ist die Resonanz der Presse aus Goebbels‘ Sicht erfreulich.

Hitlers Rede-Debüt im Clou

Am 1. Mai spricht erstmals Hitler im Clou, Berlins damals größtem Lokal mit rund 4000 Plätzen in der Zimmerstraße in Mitte, in einer geschlossenen Veranstaltung (öffentliche Reden sind ihm in Preußen untersagt). Als es wenige Tage später zu einem erneuten gewalttätigen Vorfall kommt, reagieren, für Goebbels überraschend, die Behörden strikt: Der Berliner Polizeipräsident verbietet die NSDAP und alle ihre Unterorganisationen in der Stadt.

Hitler, inzwischen zurück in München, ist wütend, denn er hat sich nach seinem gescheiterten Putsch 1923 offiziell dem Kurs der legalen Machtübernahme verschrieben. Goebbels fällt ein Ausweg ein. Er tarnt Parteiversammlungen als Wahlkampf-Veranstaltungen. Im Anschluss kommt es mehrmals zu Pöbeleien von SA-Leuten auf dem Kurfürstendamm gegenüber Passanten. Empört fordert die „BZ am Mittag“ von der Polizei: „Macht Schuss mit den Kurfürstendamm-Krawallen.“ Die Polizei nimmt 34 Randalierer fest. Aber während sie immer wieder gegen die Nazis durchgreift, bleibt die Justiz mit ihren Urteilen äußerst zurückhaltend.

Mitte Juni 1927 stellt sich ganz Berlin eine Frage: Was hat es mit großen Fragenzeichen auf sich, die an vielen Litfaß-Säulen in Berlin auf Plakaten gedruckt hängen? Eine Woche später werden diese Plakate durch neue ersetzt. Jetzt heißt es: „Der Angriff erfolgt am 4. Juli“. An diesem Tag erfolgt die Auflösung: „Der Angriff“ ist eine neue Zeitung der Berliner NSDAP. Verantwortet wird das stark antisemitische, antibürgerliche und gewaltverherrlichende Blatt von Goebbels persönlich, sein Hauptziel ist allerdings der Kampf gegen die Zeitung der Strasser-Brüder, die sich noch immer als parteiinterne Konkurrenz gerieren. Die Auflage bleibt zunächst verschwindend gering, ebenso wie die Mitgliederzahl mit etwa 2500 um die Jahreswende 1927/28.

Doch Goebbels stürzt sich motiviert in den Wahlkampf für die Reichstagswahl am 20. Mai 1928. Die Berliner Partei ist inzwischen seit dem 31. März wieder zugelassen, um die gleichen Chancen wie die anderen Parteien zu haben. Goebbels denkt sich zahlreiche Aktionen aus. Unter anderem veranstaltet er eine große Feier anlässlich von Hitlers 39. Geburtstag am 20. April. Angesichts einer massiven Plakat- und Flugblattpropaganda bescheinigt die Zeitung des „Central-Vereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ den Berliner Nationalsozialisten „die gegenwärtig aktivste Partei“ zu sein und betont die organisatorischen Fähigkeiten des Parteichefs.

Den Höhepunkt des Wahlkampfs bildet ein großer Propagandamarsch der gesamten Berliner SA in einer Stärke von 400 Mann . Ein 15-Punkte-Wahlprogramm fordert unter anderem die „Wiederherstellung der deutschen Ehre“ und den „Kampf den Raffern“ und ist stark antisemitisch geprägt. „Berlin soll wieder eine deutsche Stadt werden“, heißt es in den Forderungen.

Das Wahlergebnis ist ein Schock

Auch wenn Goebbels großmäulig einen „entscheidenden Triumph“ ankündigt, so ist das Ergebnis der Wahl ein Schock: Nur 39.052 Wähler haben die NSDAP gewählt, das sind gerade 1,6 Prozent der Wählerstimmen (und damit noch weniger als im Reich, wo es für 2,8 Prozent reicht).

Joseph Goebbels muss noch zwei Jahre warten, bis es zum entscheidenden Triumph kommt, denn die vorgezogene Wahl im September 1930 katapultiert die NSDAP zur zweitgrößten Fraktion im Reichstag. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, aber wer sich heute den hartnäckig und geduldig geplanten Aufstieg der Berliner NSDAP anschaut, kommt zwangsläufig zu zwei Gründen: Erstens die Medien, die ihr den Gefallen tun, ihr früh zu viel Aufmerksamkeit zu schenken und sie dadurch bekannt zu machen. Und zweitens ein zögerliches Vorgehen der Behörden statt einem konsequenten bis hin zum Verbot, das möglich ist, solange sie noch unbedeutend ist. Doch das unterbleibt – der Rest ist bittere Geschichte.



Armin Fuhrer ist Journalist, Historiker und Autor mehrerer Bücher.



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