Bill Kaulitz legt im Podcast „Kaulitz Hills“ im Pyro-Streit nach: Leipzig prüft rechtliche Schritte, weil er einen Ordnungsamt-Mitarbeiter ausbuhen ließ. Was Tokio Hotel sagt und was die Stadt entgegnet.

Dass den Kaulitz-Brüdern gerade Ärger droht, ihnen nach ihrem Auftritt in Leipzig viel Kritik entgegenschlägt – das alles merkt man in der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Kaulitz Hills“ nicht.



Unbefangen und gut gelaunt wie immer plaudern die Tokio-Hotel-Zwillinge über ihre Tour, ihren Aufenthalt in Wien und die Absurdität des Promi-Daseins. Sie kommen aber auch auf ihr Konzert in Leipzig zu sprechen, um das es gerade den Ärger gibt.

Wie berichtet, hatte Bill Kaulitz beim Auftritt in der ausverkauften Quarterback-Arena wegen einer teilweise verbotenen Pyroshow seine Fans gegen einen Mitarbeiter der Stadt aufgebracht. Er hatte diesen auf der Bühne namentlich genannt und von den 12.000 Fans vor Ort ausbuhen lassen. Die Stadt prüft nun rechtliche Schritte und kritisierte das „öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter“.

„Kaulitz Hills“: So sprechen die Zwillinge im Podcast über den Leipzig-Ärger

Im am Mittwoch veröffentlichten Podcast reden die Brüder über den Vorfall als „Machtkampf mit dem Ordnungsamt in Leipzig“. Er habe sich einfach aufgeregt, berichtet Bill Kaulitz, denn die Special Effects auf der Tour seien kreative Arbeit, es gäbe ein eigenes Pyro-Department, das das alles von langer Hand plane.

Zustimmung wird geprüft...

„Da gibt es extra Momente, die für Gänsehaut sorgen sollen, die die Show und das Musikalische untermalen und beflügeln“, so Kaulitz. Tokio Hotel würden in ganz Europa und vor allem auch in ganz Deutschland auftreten, überall sei immer alles erlaubt und abgenommen gewesen, alles habe seine Richtigkeit gehabt.

„Und dann gibt es einen Mann auf der ganzen Tour, der wollte so ein Powerplay machen“, so Bill Kaulitz. Er nennt erneut den vollen Namen des Mitarbeiters, dieser wird aber im Podcast mit einem Piep übertönt. Er sage den Namen nur, weil den viele kennen würden, so Kaulitz.

Bill Kaulitz: „Er macht es einfach nur, um Macht auszuüben“

Der Mann habe nämlich „eine Vergangenheit“. Der Tokio-Hotel-Frontmann erzählt, ein großer deutscher Rapper habe auch schon Probleme mit dem Mann gehabt. Für diese Anschuldigungen liegen allerdings bislang keine unabhängigen Belege vor.

Möglicherweise bezieht sich Kaulitz mit seinen Aussagen auf einen Vorfall mit dem deutschen Rapper Apache 207. Dieser hatte im November 2025 Ärger mit dem Leipziger Ordnungsamt. Bei zwei ausverkauften Konzerten in der Quarterback Arena waren Teile seiner geplanten Pyroshow eingeschränkt worden. Die Behörde hatte den Einsatz bestimmter pyrotechnischer Effekte begrenzt. Apache 207 äußerte seinen Unmut darüber offen auf der Bühne und kritisierte die Auflagen der Stadt mit den Worten: „Wir wurden hier limitiert.“

Rapper Apache 207: Auch er hatte schon Ärger in Leipzig. © Hannes P Albert/dpa

Bill Kaulitz teilt im Podcast erneut heftig gegen den Behördenmitarbeiter aus: Bei ihrer Show hätte dieser „einfach aus Macht und weil er wahrscheinlich ein Scheiß-Leben hat und weil er es einfach geil findet, Nein zu sagen, einfach Nein gesagt zu Show-Effekten von uns.“

„Er macht es einfach nur, um Macht auszuüben“, ist sich Bill Kaulitz sicher. Ihm tue es vor allem für die Tokio-Hotel-Fans leid, sagt Kaulitz noch, weil sie die Hintergründe nicht kennen und sich fragen würden, warum sie nicht die gleiche Show wie in Berlin bekämen. Sein Bruder Tom Kaulitz pflichtet ihm bei, nennt den Mitarbeiter einen „Idioten“.

Stadt Leipzig prüft rechtliche Schritte: „Erheblicher Angriff auf Mitarbeiter“

Er wolle sich aber gar nicht so lange damit aufhalten, schließt Bill Kaulitz, dessen Geburtsstadt Leipzig sich nach dem Vorfall beim Konzert hinter ihren Mitarbeiter gestellt hatte.

„Die Stadt verurteilt das öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter“, teilte ein Sprecher mit. Die Nennung des Namens auf der Bühne und in einem später online gestellten Video stelle einen „erheblichen Angriff“ dar. Daher prüfe die Stadt mögliche rechtliche Schritte. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) habe zudem beauftragt, Kontakt mit dem Management von Tokio Hotel aufzunehmen.

Laut Stadt untersagte das Ordnungsamt Tokio Hotel zwei Effekte – brennende Pyro in der Hand zu halten und eine sprühende Feuerwerksfontäne an der Gitarre von Tom Kaulitz. Um so mit Pyrotechnik umzugehen, sei laut Sprengstoffverordnung eine spezielle Erlaubnis nötig. „Da die Künstler nicht über das nötige Fachwissen verfügen, wurden die Effekte versagt.“

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