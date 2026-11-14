„Er spielt von der ersten Minute an“: Ronaldinho mit 46 zurück auf dem Platz

Ronaldinho Comeback mit 46: Am Sonntag läuft der Brasilianer für Ravenna FC im Serie-C-Derby gegen Forlì auf. Trainer Mandorlini setzt voll auf ihn.

Strahlend wie zu besten Zeiten: Ronaldinho Ende September in Klagenfurt. Jetzt gibt der Brasilianer mit 46 Jahren sein Comeback in der Serie C.

Am Sonntag um 17.30 Uhr läuft in einem italienischen Drittliga-Stadion ein 46-Jähriger mit der Rückennummer 10 auf. Sein Name: Ronaldinho.



Als der Brasilianer im Juni seinen Wechsel zu Ravenna FC verkündete, hielten das viele für einen Marketing-Gag. Jetzt ist klar, dass er nicht nur zum Winken kommt. Er spielt von Anfang an.

Mandorlini: „Er wird von der ersten Minute an spielen“

Ravennas Trainer Andrea Mandorlini hat die Frage nach der Rolle seines prominentesten Spielers am Samstag beantwortet. „Er wird von der ersten Minute an spielen“, zitiert ihn t-online.



Wie lange Ronaldinho durchhält, ist offen. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er 2015 für Fluminense, das offizielle Karriereende folgte 2018. Seitdem stand er nur bei Benefiz- und Legendenspielen auf dem Platz.

Ravenna gegen Forlì: Anpfiff, Stadion, Zuschauer

Gespielt wird im Stadio Bruno Benelli in Ravenna, Anpfiff ist am Sonntag, 15. November, um 17.30 Uhr. Den Termin hatte der Klub bereits Ende Oktober offiziell verkündet.



Das Stadion ist ausverkauft. Zu den gut 12.000 festen Plätzen kommen rund 1800 auf einer Zusatztribüne, die eigens für dieses Spiel aufgebaut wurde.



Noch Anfang November hatte der Verein gehofft, die Marke von 5000 Zuschauern deutlich zu knacken, wie das Portal Tuttomercatoweb berichtete. Am Ende kommen fast dreimal so viele.

Ronaldinhos Ziel: ein Tor wie 2008 gegen Inter

Ronaldinho will treffen, und er hat dafür ein konkretes Vorbild. Ein Tor gegen Forlì wünsche er sich wie jenes gegen Inter, sagte er der „Gazzetta dello Sport“.



Gemeint ist sein Kopfballtor im Mailänder Derby im September 2008. Es war sein erstes Pflichtspieltor für den AC Mailand und entschied das Stadtduell 1:0.



Er wolle die Menschen in Ravenna glücklich machen und ihre Leidenschaft belohnen, sagte er dem Blatt weiter. Klubbesitzer Ignazio Cipriani hatte schon im August angekündigt, Ronaldinho wolle bei Ravenna das letzte Tor seiner Karriere erzielen, wie Sky TG24 berichtete.

Ausgerechnet Forlì

Das Derby der Romagna hat für die Fans beider Klubs eine besondere Bedeutung. Dazu passt eine kleine Pointe: Als Ronaldinho im August nach Italien kam, landete er am Flughafen von Forlì.



Mit dem Privatjet kam er aus Mailand, Fans empfingen ihn mit Autogrammwünschen. Am Sonntag sind die Anhänger aus Forlì die Gegner.

Ravenna jagt Tabellenführer Spezia

Ein Ronaldinho-Tor wäre auch sportlich wertvoll. Ravenna ist Tabellenzweiter seiner Serie-C-Staffel, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Spezia Calcio.



Ronaldinho wurde 2004 und 2005 Weltfußballer, holte 2002 mit Brasilien den WM-Titel und 2006 mit dem FC Barcelona die Champions League. Am Sonntag geht es für ihn um drei Punkte in der dritten italienischen Liga.