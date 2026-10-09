Kein Fenster, kaum Tageslicht, der Raum in der elften Etage voller Technik – obwohl Volker Wille vor dem Mauerfall nie einen Schritt hinter den Eisernen Vorhang setzte, wusste er, was sich in bis zu 400 Kilometern Entfernung regte. Über seinen Auftrag sprechen durfte er nicht. Geheimhaltung hatte oberste Priorität. Selbst die engsten Verwandten erfuhren nichts. Heute spricht der Mann aus dem Harz über das verschwiegene Leben im Abhörturm, über seinen neuen Harzkrimi und darüber, warum er sich von der Politik mehr Mut zur Diplomatie wünscht.
Kalter Krieg
Er überwachte die DDR – und schreibt heute für den Frieden in der Welt
Sein DDR-Geheimauftrag für die Bundeswehr ließ Volker Wille nie wirklich los. Heute zweifelt er an der Politik und pocht auf Diplomatie.
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Volker Wille kundschaftete unter strikter Geheimhaltung die DDR für die Bundeswehr aus. Nach der Wende dachte er, die Zeiten von Spannungen seien vorbei. Später löste sich die Gewissheit in Rauch auf.
© Willy Weyhrauch/Ostdeutsche Allgemeine