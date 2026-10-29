Er war Prediger, heute fährt er Bus in Disney World: „Erst jetzt bin ich glücklich“

Disney-Busfahrer mit 44: Michael Bowen gab sein Kirchenamt auf und zog nach Florida. Was der Job bei Walt Disney World bringt und was er voraussetzt.

Ein Bus von Disney Transport in Walt Disney World in Florida. Mit mehr als 420 Fahrzeugen betreibt Disney dort eine der größten Busflotten des Bundesstaats.

Am letzten Urlaubstag saß Michael Bowen am Pool in Florida, über ihm Palmen, im Gesicht die Sonne. Zu Hause in New Jersey warteten Sturmwetter und ein Leben, das er so nicht mehr wollte.



Das war 2017. Heute ist Bowen 51 und fährt Busse in Walt Disney World. Davor war er Prediger.



Seine Geschichte hat er dem US-Magazin Business Insider erzählt. Prestige bringe der Job nicht, sagt er dort. Glücklich sei er trotzdem, zum ersten Mal richtig.

Vom Prediger zum Schulbusfahrer

Bowen studierte und ging auf eine Bibelschule, um Prediger zu werden. Den Beruf habe er gewählt, weil er glaubte, damit andere glücklich zu machen. Nach sich selbst habe er nie gefragt.



Eine kleine Gemeinde konnte ihm kein volles Gehalt zahlen, also fuhr er nebenbei Schulbus. Den Job machte er, um über die Runden zu kommen. Später wurde er sein Ticket nach Florida.

„Eine Disney-Kirche gibt es nicht“

Schon beim ersten Disney-Besuch 2013 wunderte sich Bowen über die vielen Erwachsenen ohne Kinder. Trotzdem fragte er sich, ob er dort arbeiten könnte. Das Problem: Für einen Prediger gibt es in Disney World keine Stelle, eine Disney-Kirche existiert nun mal nicht.



Beim zweiten Besuch 2017 ging ihm ein Licht auf. Disney braucht Busfahrer, und zwar viele. Mit mehr als 420 Bussen betreibt der Konzern eine der größten Flotten Floridas, nur Miami und Jacksonville haben mehr.



Ohne Veränderung, so beschreibt Bowen seine Gedanken am Pool, hätte er sich zu einem miserablen Leben verurteilt.

Neuer Job, dann kam Corona

Leicht war der Einstieg nicht. Bis zum Vorstellungsgespräch vergingen Monate, für das Angebot brauchte Bowen einen Führerschein aus Florida. Im Januar 2020 zog er um, Mitte Februar kam der Anruf.



Rund vier Wochen später machte Disney World wegen der Corona-Pandemie dicht. Erst im Juli öffneten die ersten Parks wieder.



Bis 2022 blieb Bowen bei Disney. Erstmals hatte er nach eigenen Worten einen sicheren Job mit bezahltem Urlaub und Rentenansprüchen. Vor allem aber mit einer Krankenversicherung, die er lange nicht gehabt hatte.

So viel verdienen Busfahrer bei Disney

Was Disney heute zahlt, steht in den aktuellen Stellenanzeigen: 23,50 Dollar pro Stunde für Teilzeit-Busfahrer in Florida.



Bewerber müssen mindestens 21 sein. Den Busführerschein erwerben sie in einer bezahlten Schulung, vorher prüft Disney die Fahrhistorie der vergangenen sieben Jahre.



Mit Fahren allein ist es nicht getan. Laut Anzeige sagen die Fahrer Sicherheitshinweise per Mikrofon durch, bedienen Rollstuhl-Lifte und schnallen Rollstühle fest.

Scheidung, Oregon und Comeback

Eigentlich wollte Bowen bis zur Rente bei Disney fahren. Nach einer schwierigen Trennung kündigte er im Mai 2022. Die Abschieds-E-Mail beschreibt er als das schlimmste Gefühl seines Lebens.



In Oregon steuerte er Stadtbusse und war unglücklich. Neues Glück fand er über Youtube: Auf seinem Kanal „Incognito Mouse“ ging es früher um Kirche, inzwischen um Disney. Dort lernte er seine heutige Frau kennen, auch sie großer Disney-Fan.



2025 zogen beide nach Florida. Wieder hieß es fast ein Jahr warten. In der Zwischenzeit fuhr Bowen Busse für Universal Studios, also für die Konkurrenz. Im April 2026, mit 50, kehrte er zu Disney zurück.

Der Junge mit den Spielzeugbussen

Für die meisten Gäste sei sein Bus nur der Weg zum Park, sagt Bowen. Doch es gibt Ausnahmen. Einmal zeigte ihm ein kleiner Junge beim Einsteigen stolz zwei Spielzeugbusse, seine Mutter erzählte, wie sehr er Busse liebe.



In die Parks kann Bowen selbst, wann immer er will.



Walt Disney soll gesagt haben, es mache Spaß, das Unmögliche zu tun. Vor ein paar Jahren hätte Bowen seinen Neustart für unmöglich gehalten, zu alt und ohne Geld. Sein Rat heute: Wer unglücklich ist, muss es selbst ändern.

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