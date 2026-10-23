Er wollte ihre Hand, jetzt will er sein Geld zurück: Wenn die Liebe auf eBay landet

Erst große Gefühle, dann kleine Anzeigen: Wenn der Heiratsantrag scheitert, wollen manche Männer den Verlobungsring loswerden. Auf eBay bekommt er eine zweite Chance.

Pech im Spiel, Glück in der Liebe, heißt es doch so schön. Aber was sagt man, wenn es Fortuna selbst in der Liebe nicht gut mit einem meint und auch Amor einen besonders schlechten Tag hatte?



Pech in der Liebe, Glück auf eBay! Diesen Eindruck bekommt man jedenfalls, wenn man einen Blick auf die Verkaufsplattform wirft und „Sie hat Nein gesagt“ in die Suchleiste eintippt.



Angezeigt werden verschiedene Verlobungsringe, die mal für ein paar Dutzend Euro, mal für mehrere Hundert Euro angeboten werden. Manche davon mit Diamant, andere sehen aus, als wären sie gerade frisch aus dem Kaugummiautomaten gekommen.

„Unwiderstehlicher Akzent“ bei besonderen Anlässen

„Sie hat Nein gesagt, weshalb ich ihn verkaufe. Ist aber gut geeignet für einen guten Heiratsantrag“, schwärmt ein enttäuschter Verkäufer über seine mit einem Diamanten besetzten Goldring, der bei ihm nicht allzu geeignet gewesen scheint. Für 780 Euro habe er ihn gekauft, für 550 Euro versucht er ihn nun loszuwerden. Preisvorschläge willkommen!

Zustimmung wird geprüft...

Auch einem anderen Verkäufer wurde offenbar das Herz gebrochen, als er auf die Knie gegangen ist. Für schlappe 40 Euro hat er den Ring der Marke Pandora nun inseriert, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine echten Diamanten an sich hat – dafür aber solche, die ein wenig danach aussehen. Auch er schreibt: „Sie hat Nein gesagt.“ Zustand? Neu mit Etikett.

Bei einem anderen Inserat wird schon beim Anblick des Rings – spätestens aber beim Blick auf den Preis – klar, warum sie Nein gesagt hat. Gerade einmal acht Euro soll der goldfarbene Ring in Form eines Unendlichkeitszeichens kosten.



Für die Artikelbeschreibung hat sich der unverdrossene Verkäufer ganz besondere Mühe gegeben, so scheint es. „Erleben Sie den zeitlosen Charme des goldfarbenen Rings mit dem Unendlichkeitssymbol, ein Ausdruck von Eleganz und kontinuierlicher Liebe“, schreibt er.

Das Schmuckstück „zeichne sich durch seine Markenlosigkeit aus“ und sei weder signiert noch personalisiert, was es zu einem „individuellen Begleiter für jeden Anlass“ mache. Obwohl der Ring bei besonderen Anlässen einen „unwiderstehlichen Akzent“ setze, möchte auch dieser enttäuschte Mann ihn loswerden.



Möge Fortuna ihn doch wenigstens mit diesen acht Euro segnen, wenn Amor ihn schon im Stich gelassen hat.

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