Die Linke feiert einen historischen Erfolg. Doch auf den Fluren des Abgeordnetenhauses dreht sich vieles um eine ganz andere Geschichte.

Eigentlich sollte es um Hendrikje Klein gehen, also um die erste Linken-Politikerin an der Spitze des Berliner Abgeordnetenhauses, um einen historischen Machtwechsel und den Beginn einer neuen Wahlperiode. Doch am Donnerstag fällt auf den Fluren des Parlaments ein anderer Name mindestens ebenso häufig: Elif Eralp. Und mit ihm die Frage, wie viel Angst sich eine mögliche Regierungschefin vor radikalen Aktivisten und Extremisten – auch in den eigenen Reihen – leisten kann.



Die Stimmung ist genau deshalb eigentümlich an diesem ersten Sitzungstag. Viele neue Abgeordnete sind zum ersten Mal im Parlament, andere begrüßen alte Bekannte. Zugleich ist die Anspannung zu spüren: Am Morgen hat der Spiegel einen Bericht veröffentlicht, der Eralp, die mögliche nächste Regierende Bürgermeisterin, in Erklärungsnot bringt.

Elif Eralp (Die Linke) äußert sich am Rande der konstituierenden Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses zu den jüngsten Enthüllungen. © Britta Pedersen/dpa

Ein historischer Tag für die Linke

Dabei hätte die Linke allen Grund zur Freude. Mit 25,7 Prozent hat sie die Wahl gewonnen, mit 44 Mandaten stellt sie die stärkste Fraktion. Nun übernimmt Linken-Politikerin Hendrikje Klein die Parlamentsspitze – als erste in Ostdeutschland geborene Frau. Die 46-Jährige erhält 98 Ja-Stimmen, 42 Nein-Stimmen und neun Enthaltungen.



In ihrer Antrittsrede erinnert Klein an Berlins Teilung und Wiedervereinigung. Ihr Amt verlange „Überparteilichkeit, aber keine Haltungslosigkeit“. Diskriminierung werde sie nicht dulden. Sie zitiert Willy Brandt: „Der Faschismus ist geistige Sklaverei.“ Das wichtigste Kapital des Parlaments sei seine Glaubwürdigkeit. Zuvor hat Alterspräsident Kurt Wansner (CDU) vor Antisemitismus gewarnt und dafür fraktionsübergreifend Applaus erhalten.

Eralps Angst und die Empörung der Linken

Auf den Fluren geht es allerdings weniger um die Reden als um Eralp. Bei der Autorisierung eines Interviews war dem Spiegel versehentlich ein Dokument mit internen Anmerkungen übermittelt worden. Darin äußert Eralp die Sorge, sich und ihre Familie in Gefahr zu bringen, sollte sie den umstrittenen Palästina-Aktivisten Ibrahim Ibrahim öffentlich kritisieren.



In einer kleinen Pressekonferenz am Rande der Sitzung geht Eralp auf die internen Äußerungen nur sehr begrenzt ein; es sei eine private Angelegenheit, so Eralp. Stattdessen versichert sie, sich nicht einschüchtern lassen zu wollen. Sie wirkt gesammelt, als sie zu den unlängst bekannten Floskeln rund um den Kampf gegen Organisierte Kriminalität greift.

Einige Linke reagieren in vertraulichen Gesprächen dagegen sichtlich empört über die Veröffentlichung der Anmerkungen. „Respektlos“ sei das, man werde sich „juristisch wehren“. Auch Spiegel-Journalisten sind im Haus. Sie verteidigen ihr Vorgehen: Solche Einblicke seien von öffentlichem Interesse, gerade wenn die Linke womöglich bald Berlin regiert.



CDU-Politiker Stefan Evers reagiert mit Verständnis und Kritik zugleich. „Ich glaube ihr, dass sie Angst hat“, sagt er. Eralp könne „die Akteure und Netzwerke einschätzen“. Von SPD und Grünen erwartet Evers, dass sie überlegen, ob sie die Gespräche mit der Linken ohne Konsequenzen fortsetzen wollen.



SPD-Landeschef Steffen Krach will erst mit Eralp sprechen, bevor er den Bericht bewertet. Die Umstände des Interviews kenne er nicht. Dass Berlin ein Problem mit Organisierter Kriminalität habe, überrasche ihn allerdings nicht. Deutlicher wird er bei der Linken-Abgeordneten Vanessa Emde: Für ihn persönlich gebe es mit ihr keine Arbeitsgrundlage. Die Linke müsse ihre Antisemitismus-Beschlüsse auch intern umsetzen.

Elif Eralp (Die Linke) überreicht ihrer Parteikollegin Hendrikje Klein nach deren Wahl zur Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses einen Blumenstrauß. © Chris Emil Janßen/imago

Ein Lächeln zwischen CDU und SPD

Am Rande der Sitzung stehen Evers und Krach zusammen, reden und lächeln. Sie wirken beinahe freundschaftlich. Wer auf eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen hofft, könnte in der Begegnung ein Zeichen sehen. Rechnerisch wäre das Bündnis möglich. Doch die Grünen haben Gespräche mit der CDU bisher eher abgelehnt. Ein Lächeln auf dem Flur ist eben noch keine Koalitionszusage.

Die neuen Gesichter der AfD

Anders als die Linke müssen sich einige neue AfD-Abgeordnete an diesem Tag kaum mit unangenehmen Fragen beschäftigen. Martin Kohler, Jan-Philip Streeck und Sarah-Emanuela Gröber gehören zu einer jüngeren Generation in der Partei, die bereits in der aufgelösten Jungen Alternative bekannte Gesichter waren.



Bei der Präsidiumswahl erlebt die AfD allerdings einen Dämpfer. Ihr Kandidat Martin Trefzer scheitert mit 40 Ja-Stimmen. Cornelia Seibeld (CDU), die bisherige Präsidentin, wird mit 109 Stimmen zur Vizepräsidentin gewählt. Dass Trefzer mehr Stimmen erhält, als die AfD Sitze hat, sorgt für Spekulationen. Evers warnt davor, die zusätzlichen Stimmen einfach der CDU zuzuschreiben: Die Wahl war geheim.

Weiterhin riecht es nach Rot-Grün-Rot

Am Samstag entscheidet ein Sonderparteitag der Linken über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. Bis dahin dürfte Eralps Angst ein Gesprächsthema bleiben. Auf den Fluren hoffen manche auf eine andere Regierung, doch ein Kurswechsel ist nicht zu erkennen. Die CDU hofft, die Linke muss sich erklären. Und trotz aller Kontroversen riecht es im Abgeordnetenhaus weiterhin nach Rot-Grün-Rot.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema