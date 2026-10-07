Eralp gedenkt der Opfer – Linke-Politikerin verteidigt „bewaffneten Widerstand“

Drei Jahre nach dem Hamas-Massaker nimmt Elif Eralp an einem Gedenken teil. Doch der Umgang mit dem 7. Oktober sorgt in ihrer Partei weiter für Streit.

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Elif Eralp (r.) und Kerstin Wolter beim Gedenken an die Opfer des Hamas-Angriffs am Brandenburger Tor.

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Am Pariser Platz stehen an diesem Mittwoch 500 leere Stühle an gedeckten Tischen. Auf ihnen sind Fotos von Menschen zu sehen, die beim Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 ermordet wurden. Am Vormittag geht auch Elif Eralp durch die Gedenkinstallation der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Gemeinsam mit anderen Spitzenpolitikern betrachtet die Linke-Spitzenkandidatin die Bilder der Opfer.

Werner Graf (Grüne, v.l.), Elif Eralp und Kerstin Wolter (beide Linke) beim Gedenken an die Opfer des Hamas-Angriffs am Brandenburger Tor. © Tobias Schwarz/AFP

Und es bleibt nicht Eralps einziger Gedenktermin. Am Abend will sie gemeinsam mit Linke-Landeschefin Kerstin Wolter den interreligiösen Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche besuchen, wie die Partei der Berliner Zeitung mitteilte. Bischof Christian Stäblein, Erzbischof Heiner Koch und Rabbiner Andreas Nachama gestalten den Gottesdienst zum dritten Jahrestag des Terrorangriffs.

Drei Jahre nach dem Hamas-Massaker zeigt sich die Führung der Berliner Linken damit demonstrativ bei mehreren Gedenkveranstaltungen für die israelischen Opfer. Gleichzeitig wird innerhalb der Partei weiterhin darüber gestritten, wo palästinensischer „Widerstand“ endet und die Rechtfertigung von Terror beginnt.

Eralp: 7. Oktober war „islamistisches Massaker“

Eralp selbst hat sich mehrfach eindeutig positioniert. Gegenüber der Berliner Zeitung bezeichnete sie den 7. Oktober bereits im März als „Hamas-Massaker“ und kurz vor der Berlin-Wahl auf einem Podium mit anderen Spitzenkandidaten auch als „islamistisches Massaker“, das „auf das Schärfste zu verurteilen“ sei.

Auch der Berliner Landesverband hat klare Grenzen gezogen und erklärte bereits 2024: „Unsere Solidarität endet aber dort, wo das Massaker des 7. Oktober als Akt des Widerstands gefeiert wird oder die Kriegsverbrechen der israelischen Armee bejubelt werden.“

Im November 2025 beschloss die Partei zudem, nicht mit Organisationen und Repräsentanten zusammenzuarbeiten, die terroristische Überfälle wie das Hamas-Massaker als revolutionären Widerstand „glorifizieren und legitimieren“. Entsprechende Vertreter sollen auch nicht zu Veranstaltungen der Partei eingeladen werden.

Linke-Politikerin verteidigt „bewaffneten Widerstand“

Doch ausgerechnet an diesem 7. Oktober vertritt eine Aktivistin eines offiziellen Zusammenschlusses der Berliner Linken einen anderen Akzent. Hannah Bruns gehört zum Koordinierungskreis der Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität. Gegen sie läuft inzwischen ein Parteiausschlussverfahren.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitung Junge Welt verteidigt Bruns das Recht der Palästinenser, sich „auch bewaffnet gegen Apartheid, Besatzung und Genozid zu wehren“. Zugleich betont sie, Gewalt gegen Zivilisten abzulehnen.

Die Linke-Politikerin Hannah Bruns © Dietmar Wäsche/imago/Funke Foto Services

Die Aussage bekommt durch frühere Äußerungen besondere Bedeutung. Im Juli 2025 hatte Bruns bei einer Demonstration erklärt, sie werde sich nicht von Kräften distanzieren, die einen aus ihrer Sicht gerechtfertigten Kampf gegen das „israelische Kolonialregime“ führten. Auf die ausdrückliche Nachfrage eines ARD-Reporters, ob damit auch das Hamas-Massaker vom 7. Oktober gemeint sei, antwortete Bruns: „Ich werde mich von gar nichts distanzieren.“

Später rief Bruns zur „globalen Intifada“ auf. Im Januar 2026 beendete sie eine Rede mit den Worten „Intifada bis zum Sieg“.

Inzwischen beschäftigt sich die Landesschiedskommission mit Bruns. Gegen die Aktivistin läuft ein Parteiausschlussverfahren. Bruns hält dagegen: „Es wird nicht möglich sein, mich aus der Partei auszuschließen“, sagt sie in dem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Hinter dem Verfahren sieht sie den Versuch, die Linke zur Distanzierung von antizionistischen Positionen zu bewegen.

Damit berührt der Fall Bruns unmittelbar die eigene Beschlusslage der Berliner Linken: Die Partei will nicht mit Personen zusammenarbeiten, die das Hamas-Massaker als revolutionären Widerstand legitimieren. Bruns gehört zugleich weiterhin zum Koordinierungskreis einer offiziellen Landesarbeitsgemeinschaft der Partei.

Auch Koçak verurteilt den Hamas-Terror

Ferat Koçak hat den Angriff vom 7. Oktober ebenfalls ausdrücklich verurteilt. „Der Terror der Hamas am 7.10. ist nicht zu rechtfertigen und jedes zivile Opfer ist eines zu viel“, schrieb der Bundestagsabgeordnete Anfang 2025 auf Abgeordnetenwatch.

Im selben Beitrag kritisierte Koçak allerdings die israelische Kriegsführung im Gazastreifen und deutsche Waffenlieferungen an Israel. Auch die Antikapitalistische Linke Berlin bekennt sich zum Recht der Palästinenser auf „auch bewaffneten“ Widerstand, lehnt Angriffe auf Zivilisten wie am 7. Oktober sowie Unterstützung der Hamas jedoch ausdrücklich ab.

Linke-Politiker Ferat Ali Koçak trägt ein anatolisch-kurdisches Kopftuch als Schal. © dts Nachrichtenagentur/imago

Bundes-Linke nennt 7. Oktober „Tag der Trauer“

Auch die Bundesspitze der Linken hat sich zum dritten Jahrestag positioniert. Die Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano sowie die Fraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek und Sören Pellmann sprechen in einer gemeinsamen Erklärung vom „Terrorangriff der Hamas und anderer bewaffneter palästinensischer Gruppen“.

Sie erinnern an Ermordete und Verschleppte sowie an Folter und sexualisierte Gewalt. „Diese Taten zeugen von einer Verachtung menschlichen Lebens, die sich durch nichts rechtfertigen lässt“, heißt es. Gleichzeitig bezeichnet die Parteispitze Israels Krieg im Gazastreifen als „Völkermord“ und wirft der Regierung von Benjamin Netanjahu Kriegsverbrechen vor.

Der 7. Oktober bekommt für Eralp eine zusätzliche Bedeutung

Für Eralp bekommt der Jahrestag noch eine zweite politische Bedeutung. Ausgerechnet am 7. Oktober beraten Linke, Grüne und SPD darüber, ob sie nach der Abgeordnetenhauswahl in reguläre Sondierungen einsteigen. SPD und Grüne machen eine Verständigung über den Umgang mit Antisemitismus zu einer Voraussetzung dafür.

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