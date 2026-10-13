Eralps Linke will Abgeordnete an die kurze Leine nehmen: Wer abweicht, fliegt raus

Am Dienstagnachmittag hat sich die neue Berliner Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen. Neben der Wahl des Fraktionsvorstands mit Elif Eralp und Tobias Schulze an der Spitze stand eine Änderung der Satzung auf der Tagesordnung, die es in sich hat.



Nach dem Willen der Fraktionsspitze sollen sich die 45 Abgeordneten künftig verbindlich an Beschlüsse und Programm der Partei halten. Bei Verstößen sollen Sanktionen möglich sein, im äußersten Fall der Ausschluss aus der Fraktion. Eine ähnliche Selbstverpflichtung hatten die Kandidaten bereits im Wahlkampf unterschrieben. Nun soll sie in der Satzung festgeschrieben werden.

Elif Eralp spricht von turbulenten Tagen

Spitzenkandidatin Eralp sprach am Rande der Sitzung von „vielen Turbulenzen“ in den vergangenen Tagen. Die Kritik nehme sie sehr ernst. Scharf wies sie dagegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zurück, der SPD und Grüne zum Abbruch der Sondierungen aufgefordert und die Linke als „linksradikal“ bezeichnet hatte. „Was aus meiner Sicht aber nicht geht, ist, dass sich ein Bundeskanzler Merz hier in Berlin in die Regierungsgespräche einmischt“, sagte Eralp. Das halte sie „nicht für akzeptabel“.



Die Satzungsänderung ist vor allem ein Signal an SPD und Grüne. Beide hatten verbindliche Regeln im Umgang mit Antisemitismus zur Bedingung für Sondierungen gemacht. Am vergangenen Donnerstag einigten sich die drei Parteien auf ein Papier mit acht Punkten. Darin heißt es, das Existenzrecht Israels sei „unverhandelbar“. Das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 wird verurteilt. Abgelehnt wird auch die BDS-Kampagne, die zum Boykott Israels aufruft und deren Methoden der Bundestag 2019 als antisemitisch eingestuft hat.



Brisant ist vor allem Punkt sieben. Die Regularien der Fraktionen sollen bei Verstößen Konsequenzen „bis hin zum Ausschluss von Mitgliedern“ vorsehen. Dazu soll ein dreiköpfiges Expertengremium antisemitische Vorfälle bewerten. Über die Folgen entscheidet die betroffene Fraktion zwar selbst, sie muss die Koalitionspartner aber informieren.

Aufstand an der Basis gegen „mediale Hetzkampagne“

Innerhalb der Linken stößt das Papier, das die Sondierungen erst möglich gemacht hat, auf massiven Widerstand. Am vergangenen Freitag stellten sich rund 120 Linke-Politiker, darunter Bundestagsabgeordnete und neu gewählte Mitglieder des Abgeordnetenhauses, in einer gemeinsamen Erklärung dagegen. „Die darin enthaltenen Formulierungen übernehmen Narrative einer medialen Hetzkampagne“, heißt es darin laut dpa.



„SPD und Grüne tragen Disziplinierungs- und Spaltungsmechanismen von außen in die Partei Die Linke hinein“, schreiben die Unterzeichner. Und weiter: „Sie wollen uns in ‚gute‘ und ‚böse‘ Linke einteilen, um Die Linke als Ganzes zu schwächen.“ Dass sich die Berliner Verhandlungsführer dem Druck gebeugt hätten, sei „ein schwerer politischer Fehler, der schnellstens korrigiert werden muss“.



Inzwischen kursiert ein zweiter Offener Brief, initiiert von der Linksjugend, der Landesarbeitsgemeinschaft Palästina-Solidarität und dem Netzwerk „Linke in der Linken“. Bis Montagmorgen hatten ihn 233 Menschen von der Basis unterschrieben, 64 davon aus dem Berliner Landesverband. „Dass jetzt natürlich bei uns in der Partei lebhaft diskutiert wird, das war uns klar“, sagte Landeschef Maximilian Schirmer der dpa.

Der Fall Vanessa Emde aus Neukölln

Wie ernst es der Linken mit der Vereinbarung ist, dürfte sich an Vanessa Emde zeigen. Die 45-Jährige gewann den Wahlkreis Nord-Neukölln mit 46,2 Prozent der Erststimmen. Sie wird dem trotzkistischen Netzwerk Marx21 zugerechnet und engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität. Bei einer Veranstaltung im Mai sagte sie nach übereinstimmenden Berichten: „Es gibt kein Existenzrecht für Staaten – Menschen haben ein Recht zu existieren.“



Selbst parteiintern wurde das als Plädoyer für eine Einstaatenlösung gedeutet, die Israel als jüdischen Staat infrage stellt. Am Wahlabend ließ sie sich zudem mit dem Aktivisten Ibrahim Ibrahim fotografieren, der das Existenzrecht Israels ablehnt.



Seit Tagen heißt es, die Spitzen der drei Parteien hätten sich darauf verständigt, dass Emde der Fraktion nicht angehören soll. Bestätigt hat das niemand. Ein Ausschluss könnte SPD und Grüne milde stimmen, eine Einigung garantiert er nicht. Hält die Linke dagegen an Emde fest, dürften die Gespräche erheblich schwieriger werden.

Vonovia und Reinickendorf: „Mietenmafia“ und SPD

Der Antisemitismus ist das allgegenwärtige Thema, aber nicht das einzige. Ein Treffen zwischen dem Linke-Vorsitzenden Luigi Pantisano und Vonovia-Chef Luka Mucic platzte kurzfristig, weil der Konzern keinen Journalisten dabeihaben wollte. „Ich bedauere, dass Vonovia die Vereinbarung gebrochen hat“, sagte Pantisano, der zuvor von „Organisierter Kriminalität, von Mietenmafia“ gesprochen hatte. Vonovia-Sprecherin Nina Henckel widersprach gegenüber der dpa.



Bei der Vergesellschaftung von rund 240.000 Wohnungen und einem Konsolidierungsbedarf von 4,2 Milliarden Euro im Jahr 2028 liegen die potenziellen Koalitionspartner ohnehin weit auseinander.



In der SPD wächst derweil die Skepsis. Der Kreisverband Reinickendorf, Heimat der Co-Landeschefin Bettina König, plädiert für die Duldung einer Minderheitsregierung. „Das Wahlergebnis vom 20. September kann unmöglich als Regierungsauftrag an die SPD verstanden werden“, schreibt Kreis-Chef Gilbert Collé auf der Webseite des Verbands. Die SPD war mit 12,1 Prozent nur auf Platz fünf gelandet.

Zeitplan für Koalitionsverhandlungen wackelt

Eigentlich soll noch in dieser Woche ein gemeinsames Papier mit den Ergebnissen der Sondierungen vorliegen. Anschließend müssen die Parteien entscheiden, ob sie formelle Koalitionsverhandlungen aufnehmen.



Die Linke hat ihren Parteitag allerdings bereits auf den 31. Oktober verschoben. Ob es überhaupt so weit kommt und Elif Eralp die erste linke Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt wird, steht damit weiterhin in den Sternen.

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