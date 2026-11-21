Die Erdstöße waren noch Hunderte Kilometer vom Epizentrum entfernt zu spüren. In mehreren Regionen wurden Häuser beschädigt und Straßen durch Steinschläge blockiert.

Ein schweres Erdbeben hat am Freitagabend weite Teile Perus erschüttert und in der Hauptstadt Lima für Aufregung gesorgt. Selbst im Parlament waren die Erdstöße zu spüren. Fernsehbilder zeigen, wie Abgeordnete, Mitarbeiter und Journalisten das Kongressgebäude verlassen. Auch in anderen Teilen der Millionenmetropole liefen Menschen aus ihren Wohnungen und Büros ins Freie.



Das Beben erreichte nach Angaben des peruanischen Geophysik-Instituts (IGP) eine Stärke von 6,7. Es ereignete sich um 19.09 Uhr Ortszeit in der Andenregion Junín, rund 300 Kilometer östlich von Lima. Sein Epizentrum lag etwa 30 Kilometer nordwestlich der Stadt Junín in einer Tiefe von 129 Kilometern.



Die Erschütterungen waren in zahlreichen Regionen des südamerikanischen Landes zu spüren. Aus mehreren Orten wurden inzwischen Schäden an Häusern, Stromausfälle und blockierte Straßen gemeldet.

Erdbeben in Peru: Aufregung im Kongress von Lima

Besonders eindrückliche Aufnahmen entstanden im peruanischen Parlament. Der Fernsehreporter Jimmy Chinchay berichtete für den Sender Canal N aus dem Kongressgebäude, als die Erde zu beben begann.



„Die Mitarbeiter hier rechts gehen hinaus, einige Abgeordnete“, sagte Chinchay während seiner Liveübertragung. Als die Erschütterungen stärker wurden, entschied sich der Reporter, das Gebäude gemeinsam mit seinem Kameramann zu verlassen.



„Wir gehen raus. Es ist sehr stark. Gehen wir, gehen wir. Ruhe bewahren“, sagte er laut einem Bericht des Nachrichtenportals Infobae.

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Auch Reuters berichtet, dass Fernsehaufnahmen Abgeordnete beim Verlassen des Parlaments zeigten. Das Plenum war nach Angaben des Reporters zum Zeitpunkt des Bebens bereits leer.



In Limas Stadtteil Miraflores verließen Hunderte Menschen Gebäude und Büros. Auch aus den Städten Huánuco und Callao sowie weiteren Regionen wurden starke Erschütterungen gemeldet.

Mindestens eine Verletzte und Schäden an Wohnhäusern

Während die Behörden zunächst keine Verletzten gemeldet hatten, wurden im Laufe des Abends erste Schäden bekannt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Andina wurde eine 17-Jährige im Zentrum von Lima am Kopf verletzt. Sie wurde offenbar von einem Betonteil getroffen, das sich während des Bebens von einem Gebäude löste. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus.



Auch in der Region Junín wurden Schäden registriert. In Pichanaki stürzte nach Angaben des nationalen Katastrophenschutzes Indeci eine Hauswand ein. Weitere Beschädigungen wurden an Wohngebäuden in Chanchamayo, Tarma und Pasco sowie an einem Krankenhaus gemeldet.

Erdrutsche und Steinschläge behinderten zudem den Verkehr. Auf der wichtigen Carretera Central, die Lima mit dem Landesinneren verbindet, gingen an mehreren Stellen Felsbrocken nieder. Im Bezirk Tomay Kichwa in der Region Huánuco wurde ein Straßenabschnitt zeitweise blockiert.



In mehreren Orten fiel außerdem der Strom aus. Der Katastrophenschutz setzte seine Überprüfungen in den betroffenen Gebieten fort.

Weiteres Erdbeben der Stärke 5,0 erschüttert Peru

Wenige Stunden nach dem ersten schweren Erdstoß bebte die Erde erneut. Das Geophysik-Institut registrierte am Samstag um 00.12 Uhr Ortszeit ein weiteres Beben der Stärke 5,0.



Das Epizentrum lag erneut rund 30 Kilometer nordwestlich von Junín, diesmal in 127 Kilometern Tiefe. Auch dieses Beben war nach Angaben von Andina in Lima zu spüren, allerdings weniger stark als der erste Erdstoß.



Eine Tsunami-Gefahr bestand nach Angaben des amerikanischen Tsunami-Warnsystems nicht.



Bei der Stärke des ersten Bebens gibt es leichte Abweichungen zwischen den Messinstituten. Während das peruanische IGP und der US-Geologische Dienst USGS den Wert 6,7 angaben, meldete das Deutsche Geoforschungszentrum zunächst 6,8.

Peru liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, einer geologisch besonders aktiven Zone rund um den Pazifik. Dort treffen mehrere Erdplatten aufeinander. Das Land wird deshalb regelmäßig von starken Erdbeben erschüttert.



Erst im Juli kamen bei einem Erdbeben in der Region Junín sechs Menschen ums Leben. Das neuerliche Beben löste entsprechend große Besorgnis aus. Die Behörden untersuchen weiterhin, wie schwer die Schäden in den betroffenen Regionen tatsächlich sind.

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