Die Erde hat einen neuen Mini-Mond

Erst hielten Astronomen das Objekt für möglichen Weltraumschrott. Nun ist klar: Der kleine Begleiter ist natürlichen Ursprungs. Wie lange wird er mit uns durchs All reisen?

Die Erde hat vorübergehend einen weiteren Begleiter. Ein kleiner Asteroid namens 2026 QQ8 ist in den Einfluss ihrer Schwerkraft geraten. Lange war unklar, ob die Astronomen tatsächlich einen natürlichen Himmelskörper oder ein ausgedientes Stück Raumfahrttechnik beobachteten.



Zusätzliche Messungen haben diese Frage inzwischen geklärt: Das Objekt ist natürlichen Ursprungs und höchstwahrscheinlich ein vorübergehender Mini-Mond, teilte das Minor Planet Center im US-amerikanischen Cambridge mit. Die Organisation ist die internationale Zentralstelle für die Erfassung von Asteroiden und Kometen und berechnet anhand weltweiter Beobachtungen deren Bahnen.

Der Brocken misst nach bisherigen Schätzungen nur etwa ein bis zwei Meter. Entdeckt wurde er bereits in der Nacht zum 20. August vom ungarischen Astronomen Krisztián Sárneczky. Die Bekanntgabe seiner Einordnung folgte am 29. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt begleitete er unseren Planeten offenbar schon seit Monaten: Nach den vom Portal EarthSky beschriebenen Bahnberechnungen wurde er bereits Ende April eingefangen.

Wie die Erde einen Asteroiden festhält

Kleine Himmelskörper können zu zeitweiligen Erdbegleitern werden, wenn sie unserem Planeten auf einer passenden Bahn nahekommen. Die Schwerkraft der Erde hält sie dann für eine begrenzte Zeit fest. Anders als unser großer Mond bleiben solche Mini-Monde häufig nur einige Wochen oder Monate.



2026 QQ8 beschreibt dabei keine annähernd kreisförmige Bahn. Eine von EarthSky veröffentlichte Animation zeigt eine weite Schleife um die Erde. Voraussichtlich bleibt der Asteroid bis in den Dezember gebunden. Im Jahr 2027 soll er sich wieder lösen und seinen Weg um die Sonne fortsetzen.

Ein solcher Mini-Mond unterscheidet sich von einem sogenannten Quasi-Mond. Dieser umkreist die Sonne auf einer ähnlichen Bahn wie die Erde. Von unserem Planeten aus sieht es dadurch so aus, als ziehe er um uns herum. Bei einem vorübergehend eingefangenen Objekt besteht dagegen zeitweise eine Bindung durch die Erdanziehung.

Sonnenlicht half bei der Spurensuche

Zunächst trug der Lichtpunkt am Himmel die Arbeitsbezeichnung Sar2901. Noch im September verzichtete das Minor Planet Center (MPC) auf eine Asteroidenbezeichnung. Die Fachleute waren sich damals nicht einig, ob sie einen kleinen Felsbrocken oder ein künstliches Objekt verfolgten. Sie baten deshalb um weitere Beobachtungen.



Den entscheidenden Fortschritt brachten zusätzliche Positionsmessungen. Damit ließ sich abschätzen, wie stark der Druck des Sonnenlichts die Bewegung beeinflusst. Auch Licht übt eine winzige Kraft aus. Ein leichtes, hohles Raketenteil reagiert darauf stärker als ein kompakter Felsbrocken. Nach Angaben des MPC lieferten die neuen Messungen die nötigen Hinweise, um einen künstlichen Ursprung auszuschließen.

Ein kleiner Gast mit Vorgängern

Eine Gefahr für die Erde geht nach den bisherigen Berechnungen von dem Objekt nicht aus. Auch bei einem Eintritt in die Atmosphäre würde ein Asteroid dieser Größe voraussichtlich verglühen, berichtet Space.com.



Die Erde hat bereits mehrfach solche Kurzzeitbegleiter eingefangen. Zu ihnen gehören die Asteroiden 2020 CD3 und 2024 PT5. Für die Forschung sind diese kleinen Besucher interessant, weil sie zeigen, wie Himmelskörper zwischen einer Bahn um die Sonne und einer vorübergehenden Bindung an die Erde wechseln können.



Mit bloßem Auge lässt sich der winzige, lichtschwache Begleiter nicht beobachten.

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