Wegen einer verbotenen Pyroshow stachelte Bill Kaulitz seine Fans bei einem Konzert in Leipzig gegen einen Mitarbeiter auf. Nun prüft die Stadt rechtliche Schritte.

Kein Feuerwerk auf der Bühne, dafür aber jede Menge Zündstoff im Publikum: Eigentlich sollte es beim Konzert in Leipzig vergangene Woche ordentlich knallen – doch die Stadt und der Brandschutz machten Tokio Hotel einen Strich durch die geplante Pyroshow.



Nicht alle Effekte durften bei der Show am Freitagabend zum Einsatz kommen. Sänger Bill Kaulitz reagierte darauf wenig begeistert und stachelte seine Fans auf der Bühne gegen einen Mitarbeiter an, der für die Entscheidung verantwortlich gewesen sein soll.



Nun könnte der Vorfall jedoch ein juristisches Nachspiel haben. Die Stadt Leipzig prüft rechtliche Schritte.

Bill Kaulitz: Leipzig bekommt eine „schlechtere Show“

„Ich durfte am Anfang nicht mein kleines Feuerwerk in der Hand halten, und Tom darf heute auch nicht mit seiner Gitarre sprühen“, soll Kaulitz laut der Bild ins Mikrofon gesagt haben. Sein Ärger über die fehlende Genehmigung für die gesamte geplante Pyrotechnik war groß.

Anschließend machte der 37-jährige Tokio-Hotel-Frontmann seinem Ärger über den zuständigen Brandschutzbeauftragten Luft. Er fragte die Zuschauer, ob sie wüssten, wer für die Einschränkungen verantwortlich sei, und nannte den Mitarbeiter beim vollständigen Namen.



Dieser habe entschieden, „die Künstler einfach zu beschneiden in ihrer Kreativität“, schimpfte der Musiker. Die Konsequenz: Leipzig bekomme eine „schlechtere Show“. Anschließend forderte Kaulitz das Publikum auf, den Verantwortlichen auszubuhen. Zahlreiche der rund 12.000 Fans in der ausverkauften Quarterback Immobilien Arena kamen dem nach.

Zustimmung wird geprüft...

Den entsprechenden Ausschnitt veröffentlichte Tokio Hotel zunächst selbst auf Instagram. Auf dem offiziellen Bandaccount ist das Video inzwischen allerdings nicht mehr zu finden. Auf verschiedenen Fanseiten wird es jedoch weiterhin verbreitet.

Stadt Leipzig „verurteilt“ das Verhalten von Kaulitz

Die Stadt Leipzig reagierte mit deutlicher Kritik. Gegenüber der Leipziger Volkszeitung erklärte sie, man „verurteilt das öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter“. Die Nennung des Namens und die anschließende Verbreitung im Internet seien ein „erheblicher Angriff auf die Mitarbeiter“.

Nach Angaben der Stadt waren lediglich zwei der angemeldeten Pyrotechnik-Effekte nicht genehmigt worden. Für deren Einsatz hätte die Band eine Genehmigung nach dem Sprengstoffgesetz sowie die entsprechende Fachkunde nachweisen müssen.



Andere Effekte – darunter ein pyrotechnischer „Wasserfall“ und ein Knalleffekt – hatte das Ordnungsamt hingegen genehmigt.

Mit seiner Stichelei könnte Kaulitz zum einen die durch das Grundgesetz geschützten Persönlichkeitsrechte des Mitarbeiters verletzt haben, indem er dessen vollständigen Namen ohne dessen Einwilligung öffentlich nannte.



Zum anderen könnte er sich wegen übler Nachrede strafbar gemacht haben, indem er den Eindruck erweckte, der Mitarbeiter sei allein für die Einschränkungen verantwortlich und beschneide die künstlerische Freiheit der Band. Eine Stellungnahme von Bill Kaulitz oder seinem Management liegt bislang nicht vor.

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