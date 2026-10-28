Erkältungszeit: Nur eine Vitaminpille lohnt sich jetzt wirklich – aber nicht für jeden

Gut eingepackt durch die Erkältungszeit: Gegen Infekte im Herbst helfen die meisten Vitaminpillen kaum, bei Vitamin D lohnt sich aber ein genauer Blick. (Symbolbild)

Die Immun-Kapseln stehen jetzt ganz vorn im Drogerieregal, gleich neben den Taschentüchern. Wer zugreift, kauft meist eine Wirkung, die in Studien kaum auftaucht.



Bei hoch dosiertem Vitamin C landet der Überschuss sogar innerhalb weniger Stunden in der Toilette, weil der Körper ihn nicht speichern kann.



Ein Nährstoff verdient ab Oktober allerdings tatsächlich Aufmerksamkeit. Welcher das ist und wer ihn wirklich braucht, zeigt der Blick auf die Studienlage.

Immunsystem stärken: Was im Herbst auf den Teller gehört

Abwehrzellen arbeiten nur zuverlässig, wenn genug Eiweiß, Zink und Vitamine ankommen. Ein Mangel schwächt die Abwehr. Wer gut versorgt ist, wird durch zusätzliche Kapseln aber nicht widerstandsfähiger.



Ein ganz normaler Herbsttag reicht dafür: mittags eine Linsensuppe, abends Ofengemüse mit roter Paprika und Rosenkohl. Allein die Paprika liefert mehr Vitamin C, als der Körper am Tag braucht.



Wer morgens Haferflocken mit Kürbiskernen isst, legt beim Zink noch etwas obendrauf.

Vitamin D im Winter: Wer es wirklich braucht

Ab Oktober reicht die Sonne in Deutschland nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) meist nicht mehr aus, damit die Haut genug Vitamin D bildet. Der Körper zehrt dann von den Speichern aus dem Sommer.



Bei ausreichend Sonne stammen laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 80 bis 90 Prozent des Vitamin D aus der Haut, nur der Rest aus der Nahrung. Ein Lachsfilet ersetzt also keinen Sommer.



Wer viel draußen war, kommt trotzdem meist ohne Präparat durch den Winter. Anders sieht es bei Menschen aus, die kaum ins Freie kommen oder ihre Haut weitgehend bedecken. Auch Ältere und Menschen mit dunkler Hautfarbe zählen laut DGE zu den Risikogruppen.

Für sie kann eine Ergänzung sinnvoll sein. Das BfR hält bis zu 20 Mikrogramm Vitamin D am Tag für unbedenklich, das entspricht 800 Internationalen Einheiten (I.E.).



Viele Mittel liegen deutlich darüber. Stiftung Warentest stuft Präparate mit mehr als 1000 I.E. pro Tag als wenig geeignet ein. Einen Bluttest halten die Tester für die meisten Menschen für überflüssig.

Zink bei Erkältung: Kein Schutzschild, aber ein Kurzzeit-Helfer

Zink ist der zweite Klassiker im Erkältungsregal. Eine Cochrane-Übersichtsarbeit von 2024 fällt ernüchternd aus: Vorbeugend bringt Zink wahrscheinlich wenig bis gar nichts.



Ist die Erkältung schon da, klingen die Beschwerden möglicherweise rund zwei Tage früher ab. Dafür treten Übelkeit und Geschmacksstörungen häufiger auf.



Das BfR empfiehlt für Nahrungsergänzungsmittel höchstens 6,5 Milligramm Zink pro Tag, weil zu viel davon den Kupferhaushalt stören kann. Ein Mangel ist hierzulande selten, Vegetarier und Veganer sollten trotzdem genauer hinschauen.

Vitamin C: Warum die Brausetablette kaum hilft

Bei Vitamin C ist die Studienlage seit Jahren klar. Laut einer Cochrane-Analyse mit 29 Studien und mehr als 11.000 Teilnehmern verhindert die regelmäßige Einnahme Erkältungen in der Allgemeinbevölkerung nicht. Die Dauer verkürzt sich nur leicht.



Wer erst beim ersten Kratzen im Hals zur Brausetablette greift, profitiert laut Techniker Krankenkasse gar nicht.



Eine Ausnahme gibt es: Marathonläufer und andere Menschen unter extremer körperlicher Belastung erkrankten in Studien mit vorbeugendem Vitamin C nur etwa halb so oft.

Grippe vorbeugen: Was neben dem Teller schützt

Kein Lebensmittel ersetzt ausreichend Schlaf und gründliches Händewaschen. Der tägliche Spaziergang füllt an hellen Tagen nebenbei den Vitamin-D-Speicher.



Den stärksten Schutz vor einer echten Grippe bietet ohnehin keine Ernährung, sondern die Impfung. Die Ständige Impfkommission empfiehlt sie unter anderem allen ab 60 Jahren und chronisch Kranken.



Wer Medikamente nimmt oder zu einer Risikogruppe gehört, sollte vor dem Kauf von Präparaten mit der Hausarztpraxis oder Apotheke sprechen. Von hoch dosierten Mitteln in Eigenregie rät das BfR ausdrücklich ab.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema