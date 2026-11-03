„Ermattet, aber unbeugsam“: Ein nachträglich ostdeutscher Blick auf den Alice-Schwarzer-Feminismus

Das Emma-Aus war ein selbstbestimmtes Ende. Es sagt mehr über ihre Gründerin aus als über den Feminismus. Dessen Verfechterinnen heute liegen falsch, wenn sie Schwarzer nur verurteilen.

Nach 398 Heften, über 36.000 Seiten und fast fünfzig Jahren ist Schluss. Es gibt keine Insolvenz, keinen Verkauf und keine Staffelübergabe. Stattdessen einen Satz, der halb Kampfansage und halb Kalauer ist: „Also gestattet: Jetzt sind wir ermattet.“ Das muss man erst einmal bringen – das eigene Lebenswerk mit einem Reim zu Grabe tragen.

Ich bin kein Schwarzer-Fan, das gleich vorweg. Behauptete Neutralität wäre bei einer Figur wie der ihrigen eine glatte Lüge. Schon meine erste Begegnung mit westdeutschen Kampf-Feministen von der Uni in Frankfurt am Main im Jahr 1990 weckte meine Skepsis gegenüber Frauen wie Schwarzer. Der auch von mir mitgegründete Studentenrat an der damaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig tagte öffentlich und unter die Menge hatten sich auch schwarz gekleidete Frauen aus Hessen gemischt.

Als die Versammlungsleiterin, eine junge Studentin, die Diskussion in geordnete Bahnen lenkte und erst „dem Jungen im roten Pulli“ und dann dem „Mädchen mit dem Ringelshirt“ das Wort erteilte, empörten sich die ungebetenen Besucher aus dem Westen lauthals: Es wäre anti-feministisch, weibliche Menschen als „Mädchen“ und nicht als „Frauen“ anzusprechen, das ginge gar nicht.

Ost-Frauen mussten Ehemann nicht um Erlaubnis fragen

Wir Ossis waren einigermaßen baff ob dieses Vorwurfs. In unserem damals noch existenten Land gab es seit vielen Jahren eine straffreie Fristenlösung für den Schwangerschaftsabbruch, Frauen hatten nie eine Erlaubnis ihrer Ehemänner benötigt, um zu arbeiten oder ein Konto zu eröffnen. Ja, die Gleichberechtigung war auch in der DDR eher Utopie als gelebte Realität, aber sie war der damals emanzipatorisch völlig verstaubten Bundesrepublik um mehr als eine Nasenlänge voraus.

Alice Schwarzer passte in meiner Wahrnehmung in genau dieses Raster belehrender und übergriffiger Feministen. Ihre scharfe Rhetorik, gepaart mit Überheblichkeit, blieb mir lange fremd. Doch meine Sicht auf sie und ihren Hang zur Polarisierung hat sich gerade in den letzten Jahren verändert. Streitbar zu sein, ist das beste Gütesiegel für eine Journalistin, und sie hat in diesem Land mehr bewegt als die meisten ihrer Kritikerinnen und Kritiker zusammen. Trotzdem sagt die Art, wie es für die Emma jetzt zu Ende geht, viel aus über die Schere zwischen theoretischem Anspruch und gelebter Umsetzung.

privat Unsere Autorin Annekatrin Mücke arbeitet nach Abschluss ihres Studiums (Theater- und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin) seit 1995 als Radio- und Fernsehjournalistin, vorwiegend für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Stationen waren unter anderem der KiKa, die „Tagesthemen“ und Radio eins vom RBB. Seit Anfang 2025 schreibt sie überdies für die Berliner Zeitung, die Ostdeutsche Allgemeine und andere Printmedien.

Wirtschaftlich, so Schwarzer, sei das Aus nicht nötig gewesen. Die Einnahmen decken demnach noch immer die Ausgaben. In Zeiten sinkender Auflagen bei nahezu allen Printmedien und einem generell immer unbarmherzigeren Konkurrenzkampf der verschiedenen Massenmedien eine kühne Behauptung. Immerhin hat sie selbst öffentlich gemacht, dass allein ihr pazifistisches Engagement in Bezug auf den Ukraine-Krieg sie jedes fünfte Abo gekostet hätte.

Doch kurz noch einmal zur Person Schwarzer: Am 6. Juni 1971 erschien im Stern-Magazin die Titelgeschichte „Wir haben abgetrieben!“. 374 mehr oder weniger prominente Frauen bekannten sich öffentlich zu einem medizinischen Eingriff, der damals in der Bundesrepublik illegal war – die Idee dazu kam von Schwarzer, sie hatte sie aus ihrer Pariser Zeit als Korrespondentin Anfang der 1970er-Jahre mitgebracht. Eine Frau aus Wuppertal, im Krieg als uneheliches Kind geboren, kaufmännische Lehre, später Journalistin, brachte die Bundesrepublik dazu, über die Selbstbestimmung der Frau zu diskutieren. Und sie verstand früh: So etwas gelingt am effizientesten über Skandalisierung.

Alice Schwarzer 1988 © teutopress/imago

Ein Erfolgsrezept, dem sie ein Leben lang treu blieb. Ihre Freundschaft mit Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre inspirierte Schwarzer zum Schreiben – über Frauen als selbstbestimmte und finanziell unabhängige Subjekte, das Patriarchat bekämpfend, aber keinesfalls als Opfer. Ihr Bestseller „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“ von 1975 machte sie auf einen Schlag über die Grenzen Westdeutschlands hinaus bekannt – und vermögend.

Mit dem Geld finanzierte sie ihre eigene, feministische Zeitschrift Emma, die im Januar 1977 mit einer Auflage von 200.000 Exemplaren an den Start ging. Gewalt in der Ehe, sexueller Missbrauch von Kindern, Genitalverstümmelung, Prostitution, Ehegattensplitting: Die Emma hat diese Themen auf die Tagesordnung gesetzt, als die „Männermedien“, wie Schwarzer sie nennt, noch darüber lachten oder geflissentlich darüber hinweggingen. Ein mutiger Schritt im Sinne des Feminismus, den auch Schwarzers schärfste Gegner nicht bestreiten oder geringschätzen sollten.

Die Hierarchin, die keine Erben duldet

Ab hier wird es unbequem. Eine Zeitschrift, die fast fünfzig Jahre erscheint und zuletzt auf 25.000 bis 50.000 Exemplare schrumpfte, ist in der heutigen Medienlandschaft Normalität. Eine Zeitschrift aber, die an einer einzigen Person hängt, ist mehr oder weniger ein exklusives Privatvergnügen. Die Emma war kein Verlag mit starker Redaktionskultur und Nachfolgeplanung, sie war Alice Schwarzer mit Heftbeilage.

2008 gab es den einen ernsthaften Versuch einer Übergabe. Lisa Ortgies, die frühere „frauTV“-Moderatorin, übernahm die Chefredaktion, überwarf sich aber nach nur zwei Monaten mit der Herausgeberin. Schwarzer nennt diese Zeit heute rückblickend „eine einzige Katastrophe“ und behauptet, der Fernsehfrau hätte die Printerfahrung gefehlt. Ortgies widersprach: Sie habe schlicht keine konzeptionelle Freiheit gehabt. Außerdem sei sie zu diesem Zeitpunkt privat sehr gefordert gewesen, mit einem Säugling und einem sterbenden Vater, was Schwarzer gewusst habe.

Und genau hier scheint sich etwas zu bewahrheiten, was auch ich in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder erlebt habe: Frauen sind keineswegs die besseren Chefs, gerade diejenigen nicht, die zugunsten ihrer Karriere auf eine eigene Familie verzichtet haben. Auch Schwarzer wurde immer wieder ein patriarchalischer Führungsstil vorgeworfen. Narzissmus ist zwar generell verbreitet in den Führungsetagen, aber Frauen erliegen dem Zwang zur Kontrolle, zur Fremdbestimmung bis ins kleinste Detail und der absoluten Verweigerung von Kritik mitunter stärker als Männer. Chefinnen, die alle um sich herum zu Tränen und Verzweiflung treiben, Loyalität bis zur Unterwürfigkeit fordern und als Königinnen in einem erstarrten Reich regieren, sind mir gut bekannt.

Zustimmung wird geprüft...

Die Moralistin und das Schweizer Konto

Auch das Thema Geld ist die Alt-Feministin zum Teil eher maskulin, oder sagen wir, gierig angegangen. Schwarzer unterhielt seit den 1980er-Jahren ein Schweizer Konto. Das taten viele Deutsche, die ihr Vermögen vor dem Fiskus verbergen wollten, denn damals legte die Eidgenossenschaft noch viel Wert auf ihr Bankgeheimnis, auch gegenüber ausländischen Steuerbehörden. 2013 jedoch zeigte sich Schwarzer selbst an, weil sie über Jahrzehnte ihre Zinsen nicht versteuert hatte. Sie zahlte die Steuern für die letzten zehn Jahre, die noch nicht verjährt waren, nach und kam auf die stolze Summe von 200.000 Euro. Ihr Guthaben musste also beträchtlich gewesen sein, Schätzungen gingen von 1,5 bis 3 Millionen Euro aus.

Außerdem folgte 2016 trotz der Nachzahlung ein Strafbefehl des Amtsgerichts Köln und Schwarzer musste zusätzlich noch eine sechsstellige Geldstrafe zahlen. Um Peanuts handelte es sich also nicht. Schwarzers Erklärung für diese unappetitlichen Vorgänge: Die „Hatz“ gegen sie sei in den Achtzigern so groß gewesen, dass sie ans Auswandern dachte, das Konto habe der „Beruhigung“ gedient. Später sprach sie von „Nachlässigkeit“ und einem „Fehler“. Aber eine Frau, die jahrzehntelang anderen erklärt, was Verantwortung heißt, sollte sich nicht hinter einem Wort wie „Nachlässigkeit“ verstecken – das klingt nach einem vergessenen Regenschirm.

Eva Herman © Rainer Unkel/imago

Was ich Schwarzer allerdings wirklich vorwerfe, ist ihr Umgang mit Eva Herman. Die damals beliebte „Tagesschau“-Sprecherin und Moderatorin hatte 2006 mit ihrem Buch „Das Eva-Prinzip“ für eine Rückkehr zu traditionellen Rollen geworben: die Frau als Mutter, der Mann als Beschützer. Den Feminismus hatte Herman für niedrige Geburtenraten verantwortlich gemacht.

Ich wurde im selben Jahr selbst Mutter und konnte über solche, aus meiner Sicht sehr rückständigen, Ansichten nur den Kopf schütteln. Für die völlig überzogene Reaktion von Alice Schwarzer hatte ich trotzdem keinerlei Verständnis: Sie rückte Herman in die Nähe nationalsozialistischer Ideologie, indem sie von einer „Suada zwischen Mutterkreuz und Steinzeitkeule“ sprach und in einem Interview den Satz formulierte: Die Demografie mache ihr „nicht die Bohne“ Sorgen, „wir müssen doch im Jahr 2006 dem Führer kein Kind mehr schenken“.

Über den Emma-Newsletter forderte sie zudem die Abonnentinnen auf, sich bei der ARD zu beschweren und Hermans Ablösung zu verlangen. Es war die erste massive Hetzjagd mittels medial geschwungener Nazi-Keule , genau jene Art wirkmächtiger Kampagnen, die heute als „Cancel Culture“ bezeichnet werden. Und das ist die bittere Pointe der Gegenwart: Die Frau, die Kampagnen meisterhaft beherrschte und lenkte, ist mittlerweile selbst Ziel solcher Angriffe geworden. Waren es früher eher konservative, kirchliche, auch rechte Kreise, die versuchten, Schwarzer zu diskreditieren, sind es heute mehrheitlich die selbsternannten Linken.

Keine Ahnung davon, was Schwarzer für sie erkämpft hat

Wobei Schwarzer ihre stärksten Gegnerinnen von Anfang an in anderen linken Feministinnen-Kreisen sah. Schon vor der ersten Emma-Ausgabe boykottierte die konkurrierende Courage das Projekt, und zwar nicht nur aus Gründen der Rivalität. Schwarzers universalistischer Feminismus war den Verfechtern identitätspolitischer und intersektionaler Ansätze schon immer ein Dorn im Auge und an dieser Stelle entsteht meine Sympathie für Schwarzer.

Ihre vehemente Kritik an der überbordenden Transideologie und der damit verbundenen Frauenfeindlichkeit, am politischen Islam und seinen immer sichtbareren Auswüchsen, vor allem aber ihr unbeugsames Eintreten für Frieden – all das hat mich in den letzten Jahren von den Qualitäten dieser bemerkenswerten und unerschrockenen Frau überzeugt. Dass die aktivistische taz nun behauptet, Schwarzer und die Emma hätten dem Feminismus mehr geschadet als genutzt, ist wohl der Jugendlichkeit der Autorin dieses Kommentars geschuldet.

Sie hat vermutlich keine Ahnung davon, was Frauen wie Alice Schwarzer für heutige Generationen erkämpft haben. Auf den ersten Blick erstaunlich, auf den zweiten aber eher folgerichtig, die Reaktion ehemals bürgerlicher Blätter wie der FAZ oder der Welt: Dort liest man, dass Schwarzer Geschichte geschrieben habe, dass dem Marktplatz der Meinungen mit der Emma eine wichtige Stimme verloren gehe. Und genauso sehe ich es auch. Nun, es bleibt zu hoffen, dass sich Alice Schwarzer weiterhin zu Wort melden wird, streitbar statt aalglatt, mit Weisheit und Starrsinn. Darauf freue ich mich.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema