Erneut wird auf ein Café in Neukölln geschossen. Immer wieder fallen in dem Bezirk Schüsse auf Lokale.

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In Berlin-Neukölln wurde am frühen Freitagmorgen erneut geschossen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, schoss ein Unbekannter kurz vor Uhr morgens auf das Lokal.



Zum Hintergrund der Tat ist bisher nichts bekannt. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Bereits in der Nacht auf Dienstag war auf dieses Café geschossen worden, bestätigte die Polizeisprecherin weiter. Eine Anwohnerin hatte laut einer Polizeimitteilung Schussgeräusche gehört und die Polizei informiert.

Immer wieder Schüsse auf Lokale in Neukölln

Die Beamten stellten Einschusslöcher in einer Hausfassade und dem Schaufenster des Cafés fest. Die Sondereinheit „Ferrum des Landeskriminalamtes, die sich um organisierte Kriminalität und Schutzgelderpressungen kümmert, hatte dazu bereits die Ermittlungen aufgenommen.

In Neukölln wird immer wieder auf Lokale geschossen. Im August wure ein 21-Jähriger festgenommen, weil er im März auf ein Café in der Neuköllner Hermannstraße geschossen haben soll. Im April schoss ein Unbekannter auf eine Bar – ebenfalls in der Hermannstraße.

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