Erotik-Messe zum Anfassen: Die Venus Berlin setzt erneut auf Barrierefreiheit

Erotik mit Inklusion: Wenn die Lifestyle-Messe Venus auch in diesem Jahr ihre Tore öffnet, feiert die Blindenführung ihr zehnjähriges Jubiläum.

Es wird eng, glänzend und garantiert nicht leise – wenn Lack, Leder und auffällige Looks den Ton angeben. Vier Tage lang stehen die Messehallen unterm Funkturm wieder im Zeichen der Erotik-, Entertainment- und Lifestyle-Branche: Vom 22. bis 25. Oktober 2026 findet die Venus Berlin statt.



Die 1997 erstmals veranstaltete Messe hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einer der weltweit bedeutendsten Branchenplattformen entwickelt. In diesem Jahr erwarten die Organisatoren über 270 Aussteller aus mehr als 40 Ländern sowie weit mehr als 32.000 Besucherinnen und Besucher.

Doch die Venus versteht sich längst nicht mehr nur als reine Fach- und Ausstellungsmesse, sondern bildet die Transformation einer Branche ab, die zunehmend digitaler, vielfältiger und von der Creator-Kultur geprägt ist. Neben etablierten Herstellern von Lovetoys und Mode präsentieren sich internationale Stars, Newcomer und Online-Persönlichkeiten.



Das Programm reicht von Produktpräsentationen an den Ständen über Live-Shows und Autogrammstunden bis hin zu Meet and Greet. Den wirtschaftlichen und medialen Stellenwert verdeutlichen auch die Zahlen des Vorjahres: 2025 erzielte das Event nach Veranstalterangaben eine Reichweite von über 210 Millionen Menschen sowie einen Medienäquivalenzwert von mehr als acht Millionen Euro.

Aussteller auf der Erotikmesse Venus in der Berlin Messe präsentieren erotische Kleidung. © Thomas Meyer/Ostkreuz

Barrierefreiheit durch Tastsinn

Ein zentraler Bestandteil des Programms widmet sich dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Als Höhepunkt findet am ersten Tag der Messe die Blinden- und Sehbehindertenführung mit der Performerin und dem Tour-Guide „Ella Mortadella“ statt, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert.



Die Idee entstand im Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin (ABSV): Ein langjähriger Besucher der Venus hatte nach seiner Erblindung den Anstoß für die Führung gegeben, um die Messe auch ohne Sehvermögen zugänglich zu machen. Seit der Premiere wird die Tour in enger Kooperation mit dem ABSV organisiert und durchgeführt.



Sie bietet blinden und stark sehbehinderten Gästen die Möglichkeit, das Messeangebot abseits rein visueller Eindrücke zu erkunden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Akustik, Gerüchen, Haptik sowie persönlichen Gesprächen mit den Ausstellenden. Zum Jubiläum wird die Führung zudem von einem Filmteam begleitet, das einen Dokumentarfilm über das Projekt und die Teilnehmer dreht.

2016: „Ella Mortadella“ führt erstmals eine Gruppe von Blinden und Sehbehinderten über die Erotik-Messe Venus in Berlin. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie der Verein die Führung kommentiert

Wie der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin (ABSV) betont, übernimmt die Performerin „Ella Mortadella“ nicht nur die Durchführung der Führung, sondern plant die Routen und Stationen auch eigenständig. Vertretende des ABSV begleiten die Touren vor Ort organisatorisch und unterstützen die Teilnehmer, sagt der Verein auf Nachfrage der Berliner Zeitung.

Aus Sicht des ABSV erfüllt das Angebot einen gesellschaftlich oft unterschätzten Zweck. Während barrierefreie Führungen auf Großmessen wie der IFA ebenfalls bereits angeboten werden, greift das Angebot auf der Erotikmesse ein hartnäckiges Stigma auf: Noch immer werden blinde und sehbehinderte Menschen in der Öffentlichkeit häufig als „Neutrum“ wahrgenommen.

Beim ABSV unterstreicht man daher die Bedeutung des Formats: Menschen mit Sehbeeinträchtigung haben genauso Wünsche, Bedürfnisse und ein aktives Sexualleben wie alle anderen auch, erklärt ein Sprecher des Vereins. Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe gibt es zwar in einigen Bereichen, sie müssten jedoch branchenübergreifend noch deutlich ausgebaut werden. Genau deshalb darf auch die Venus als größte Erotik- und Lifestylemesse bei der Inklusion nicht fehlen.

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