Theater

Katerkomplex am Berliner Ensemble: Ersan Mondtag schickt Hamlet in den Darkroom

Ungesunde Clubatmosphäre prägt dieses Weltdrama. Wilke Weermanns „Hamlet“-Überschreibung treibt Shakespeare das Vieldeutige aus. Mondtag hakt mit großem Besteck ab. Die Kritik

Foto von Autor/Autorin: Ulrich Seidler
Ulrich Seidler
3 Min
Lichtempfindlichkeit auf dem Totenacker. „Hamlet“ am Berliner Ensemble mit Sebastian Zimmler in der Titelrolle

Lichtempfindlichkeit auf dem Totenacker. „Hamlet“ am Berliner Ensemble mit Sebastian Zimmler in der Titelrolle

© Lukas Städler

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Ein mehrstöckiges Bühnenbild, das knapp ins Berliner Ensemble passt, sich dreht und damit verschiedene Räume zwischen Innen und Außen öffnet, dazu Leinwand und Leuchtschrift, wabernde Nebel und Klänge und eine exaltierte Spielweise: Der Regisseur Ersan Mondtag hat nie einen Hehl daraus gemacht, von Frank Castorf inspiriert zu sein. Den nötigen Größenwahn bringt er jedenfalls mit, er hatte sich ja auch schon als dessen Erbe und Intendant der Volksbühne gesehen.

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