Erst 18 Grad, dann 20 Zentimeter Schnee: Ab Freitag kippt der November in den Winter

Schneetreiben in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf: Ab Freitag sind in den Alpen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich. (Symbolbild)

Nach den ersten Flocken im Osten rückt jetzt der Winter nach: Ab Freitag drückt Polarluft die Schneefallgrenze im Süden auf 600 bis 800 Meter, in den Alpen sind bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Wochenende morgens fast überall Frost. Vorher wird es im Südwesten noch einmal fast 18 Grad warm.



Mitten durchs Land zieht bis Donnerstag eine Grenze zwischen zwei Luftmassen, ungefähr auf einer Linie von Köln nach Berlin. Im Norden bleibt es grau und kalt, im Süden mild und nass.

Erster Schnee im Flachland: Was jetzt noch droht

Am Dienstagmorgen schneite es zwischen dem Osten Berlins und der Oder. Rund um Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt lag eine dünne weiße Schicht. Meteorologe Dominik Jung nannte das gegenüber t-online ein „kurzes Gastspiel“: Mildere Luft lässt den Schnee bald verschwinden, Brandenburg wird eher grau, neblig und nass als weiß.



Im Süden regnet es dagegen kräftig. Im Südschwarzwald und vom Bodensee bis ins Allgäu fallen laut Warnlagebericht des DWD bis zum Abend 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter, punktuell bis 50 Liter. In den Hochlagen der Alpen erreichen Sturmböen bis zu 85 km/h.



In der Nacht zum Mittwoch droht im Erzgebirge Glätte durch gefrierenden Sprühregen. Im Norden bilden sich dichte Nebelfelder mit Sichtweiten unter 150 Metern, im Osten gibt es leichten Frost.



Wer früh mit dem Auto losmuss, sollte vor allem auf Brücken und Nebenstraßen mit Glätte rechnen. Die amtlichen Warnungen für jeden Landkreis zeigen dwd.de und die kostenlose WarnWetter-App.

13 Grad Unterschied: Mittwoch und Donnerstag teilen das Land

Zum Karnevalsstart am 11.11. zieht von Südwesten Regen bis in die Mitte, später auch in den Osten. Für das Rheinland rechnet wetter.com mit 10 bis 20 Litern. Auch die Laternenumzüge am Martinstag dürften vielerorts nass werden.



Der Martini-Sommer erreicht nur noch den Südwesten mit bis zu 18 Grad. In der Uckermark sind kaum 5 Grad drin, dazwischen meist 6 bis 12 Grad. An den Alpen kommt leichter Föhn auf.



Der Donnerstag bleibt meist bewölkt mit Regen. Am Freitag regnet es entlang und südlich der Donau länger, am Abend sinkt dort die Schneefallgrenze gegen 800 Meter.

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee: Hier kommt der erste echte Winter

In der Nacht zum Samstag fällt im äußersten Südosten oberhalb von 600 bis 800 Metern Schnee. In den Alpen erwartet Jung 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee.



Im Flachland reicht es nur für Frost. Ab 1000 Metern bleibt der Schnee liegen.



Danach setzt sich Hochdruck durch. Samstag und Sonntag starten fast überall mit Minusgraden, tagsüber bleibt es meist trocken bei 4 bis 11 Grad. In klaren Alpennächten fällt das Thermometer unter minus 10 Grad.



Wer am Wochenende ins Bergland oder in die Alpen fährt, braucht passende Reifen. Bei Schnee, Schneematsch und Glätte gilt in Deutschland die situative Winterreifenpflicht, bei Verstößen drohen Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Winterprognose korrigiert: Der Dezember bleibt trotzdem zu mild

Auch der Blick auf die kommenden Monate hat sich verschoben. Der November galt in den Langfristmodellen lange als deutlich zu warm, inzwischen liegt er im normalen Bereich.



Für den Dezember zeigen die Berechnungen weiter 1 bis 2 Grad über dem Klimamittel, auch der Januar fällt zu warm aus. Der Februar soll nur noch minimal wärmer werden. Jung liest daraus einen möglichen späten Winter.



Ein Monatsmittel schließt kalte Tage mit Schnee nicht aus. Das US-Modell CFS hatte noch vor Kurzem fast ganz Deutschland für den Winter in kräftigem Rot gezeigt. Solche Langfristtrends ändern sich schnell.

Schnee bis ins Flachland? Was nach dem Wochenende kommt

Wie es ab Dienstag kommender Woche weitergeht, lassen die Wettermodelle laut Jungs aktueller Kolumne noch offen. Eine geschlossene Schneedecke im Tiefland zeichnet sich bisher nicht ab. Auch die dünne Schicht in Ostbrandenburg dürfte nach Jungs Einschätzung bis dahin längst getaut sein.



Wer auf weiße Wiesen hofft, braucht also Geduld. Für Sonntag und Montag erwartet Jung laut dem Blatt eine Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne bei 6 bis 13 Grad.

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