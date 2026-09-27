Erst 30 Grad, dann Winter: Diese Bauernregel sagt ihn für den 13. Oktober voraus

Sonnenblumen unter Schnee: So plötzlich kann der Herbst kippen. Eine alte Bauernregel kündigt nach Sonne am Michaelistag den Winter schon für Mitte Oktober an. (Symbolbild)

Vom Oberrhein bis an die Oder wird der Michaelistag am Dienstag noch einmal zum Sommertag, der Deutsche Wetterdienst erwartet verbreitet 24 bis 28 Grad, im Südwesten um 30.



Für eine der bekanntesten Bauernregeln des Herbstes ist das ein schlechtes Omen: „Gibt Michaeli Sonnenschein, wird in zwei Wochen Winter sein.“ Der Volksmund hat für denselben Tag allerdings noch mehr Sprüche parat, und die sind sich alles andere als einig.

Winter am 13. Oktober? Das sagt die Michaeli-Bauernregel

Der 29. September ist ein sogenannter Lostag. An solchen Tagen lasen Bauern früher ab, was die kommenden Wochen bringen würden.



Nimmt man die bekannteste Michaeli-Regel wörtlich, müsste nach dem Sonnentag am Dienstag spätestens am 13. Oktober der Winter da sein.



Die Bedingung dafür erfüllt 2026 fast das ganze Land. Nach Auflösung der Nebelfelder wird es heiter bis sonnig und trocken, nur im Norden und Nordwesten ziehen Wolken mit etwas Regen durch.



Markante Wettergefahren erwartet der DWD für Dienstag nicht. Die amtlichen Warnungen stehen tagesaktuell im Warnlagebericht.

Vier Wochen Sonne statt Schnee: Die zweite Michaeli-Regel

Für exakt dieselbe Wetterlage ist nämlich auch dieser Spruch überliefert: „Kommt Michael heiter und schön, wird es noch vier Wochen so weiter geh’n.“ Gleiches Wetter, zwei Prophezeiungen.



Auch für Regen am 29. September kennt die Überlieferung Deutungen. „Regnet’s sanft am Michelstag, sanft der Winter werden mag“, heißt es in einer Sammlung von Septemberregeln. Ein nasser Michaelistag soll dagegen einen nassen Herbst nach sich ziehen.



Ewig hält die Sonne 2026 ohnehin nicht. Für Donnerstag und Freitag rechnet der DWD gebietsweise mit kräftigem Regen, danach wird es allmählich kühler.

Fünf von sechs Jahren: Warum die Winter-Regel ständig Alarm schlagen würde

Meteorologisch hat die Winter-Regel ein Grundproblem: Sonne Ende September ist schlicht der Normalfall. Der Altweibersommer gilt als Singularität, also als Wetterlage, die zu einer bestimmten Zeit im Jahr auffällig regelmäßig auftritt.



Statistisch stellt er sich in fünf von sechs Jahren ein, erklärt MeteoNews. Stimmte die Regel, müsste Mitte Oktober also fast jedes Jahr Winter herrschen.



Die Winter-Regel ist die berühmtere. Die Vier-Wochen-Regel ist die klügere. Stabile Hochdrucklagen halten sich oft über Wochen, und Altweibersommer und goldener Oktober sind laut den Schweizer Meteorologen im Prinzip dasselbe Wetter.



Wie kräftig die Singularität 2026 ausfällt, zeigt der Oberrhein. Dort sind laut wetter.net bis zu 32 Grad möglich, der deutsche Rekord für das letzte Septemberdrittel liegt bei 32,2 Grad.

Zehn verschwundene Tage: Die Regel misst am falschen Datum

Als Papst Gregor XIII. 1582 den Kalender reformierte, fielen zehn Tage ersatzlos weg. Viele Bauernregeln stammen aus der Zeit davor und hinken dem heutigen Kalender hinterher, erklärt das Bistum Regensburg. Ist der Michaeli-Spruch ähnlich alt, gehört die Sonnenprobe eigentlich auf den 9. Oktober.



Dass so viele Sprüche an Michaeli hängen, hat handfeste Gründe. Der Tag war Stichtag für Pachten und Abgaben, Knechte und Mägde wechselten die Stelle.



Zugleich markierte er den Weg in die dunkle Jahreszeit. „Der Michel zündt’s Licht an“, lautet ein alter Spruch, gearbeitet wurde nun bis Lichtmess im Februar bei Kerzenschein.



Als Trost gab es in Bayern den Lichtbraten, oft eine Michaeli-Gans, schreibt das Bistum. Sogar für den Wein galt eine Regel: „St. Michaels Wein ist Herrenwein, St. Gallus’ Wein ist Bauernwein.“

Winter 2026/27: Was die Modelle statt der Bauernregel sagen

Für den ganzen Winter verlassen sich Meteorologen heute auf Langfristmodelle. Das europäische ECMWF und das Modell der US-Wetterbehörde NOAA zeigen laut Meteorologe Dominik Jung ein recht einheitliches Bild, berichtet t-online: deutlich zu mild und zu nass, vor allem im Dezember.



Ein früher Wintereinbruch bleibt trotzdem möglich. Im Oktober 2012 folgte auf sommerliche Temperaturen innerhalb weniger Tage der erste Schnee.



Wie belastbar die Langfristprognose ist, beziffert Jung selbst: Für den Dezember liege die Trefferquote bei 60 bis 65 Prozent, für den März nur noch bei 40 bis 45 Prozent.

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