Im Tierpark Pairi Daiza soll die neunjährige Bärin die nach China zurückgekehrte Hao Hao ersetzen. Nach ihrer Ankunft muss Ran Ran 30 Tage in Quarantäne.

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Die neunjährige Pandabärin Ran Ran ist am Samstag aus China nach Belgien aufgebrochen. Wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, startete das Flugzeug am frühen Morgen vom internationalen Flughafen Chengdu Tianfu.



Ran Ran soll bis Februar 2029 im belgischen Tierpark Pairi Daiza bleiben. Die zuvor dort gehaltene Pandabärin Hao Hao war aus gesundheitlichen Gründen nach China zurückgebracht worden.

Warum kein Nachwuchs geplant ist

Eine Zucht mit Ran Ran ist nach Angaben von Xinhua durch eine Zusatzvereinbarung ausgeschlossen, die der chinesische Wildtierschutzverband und der belgische Tierpark im September geschlossen hatten.



Grund dafür ist nach Informationen des französischen Fachportals Panda.fr die Verwandtschaft mit dem bereits dort lebenden Pandamännchen Xing Hui. Die beiden Tiere haben dieselbe Großmutter mütterlicherseits und weitere gemeinsame Vorfahren.

Flug mit Tierarzt, danach Quarantäne

Ran Ran lebte bislang in einer Einrichtung des chinesischen Forschungs- und Schutzzentrums für Große Pandas in der Provinz Sichuan. Die rund 110 Kilogramm schwere Bärin wird von ihren Pflegern als sanftmütig beschrieben. Sie verbringt gerne Zeit allein und bevorzugt zarte Bambussprossen.

Ein chinesischer Tierarzt und ein belgischer Tierpfleger begleiten Ran Ran auf dem Flug. Nach Angaben des chinesischen Wildtierschutzverbands verbrachte die Bärin vor ihrer Abreise einige Zeit in Quarantäne und wurde medizinisch untersucht. Für den Transport wurden unter anderem frischer Bambus, Gemüse und Medikamente bereitgestellt.

Der Tierpark hat das Panda-Gehege umgebaut und die Versorgung mit Bambus sichergestellt. Nach Informationen von Panda.fr muss Ran Ran nach ihrer Ankunft in Belgien weitere 30 Tage in Quarantäne verbringen. Besucher können die Bärin frühestens nach Ablauf dieser Frist sehen, sofern sie sich bis dahin eingewöhnt hat.

Drei Jungtiere in Belgien geboren

Die Zusammenarbeit zwischen Pairi Daiza und seinen chinesischen Partnern geht auf ein 2013 geschlossenes, auf 15 Jahre angelegtes Abkommen zurück. Im Februar 2014 kamen Hao Hao und Xing Hui nach Belgien. An der Einweihung ihres Geheges nahmen wenige Wochen später Chinas Staatspräsident Xi Jinping und das belgische Königspaar teil.

Die 2019 in Belgien geborenen Panda-Zwillinge Bao Di und Bao Mei wurden im Dezember 2024 nach China gebracht. © Zhang Cheng/imago

Im Juni 2016 brachte Hao Hao das Jungtier Tian Bao zur Welt, im August 2019 folgten die Zwillinge Bao Di und Bao Mei. Alle drei Jungtiere wurden im Dezember 2024 wie vertraglich vereinbart nach China gebracht. Ihre Mutter wurde ein Jahr später nach China zurückgebracht.

China und Belgien begehen in diesem Jahr den 55. Jahrestag der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen. Nach Angaben des Tierparks ist die Zahl der in freier Wildbahn lebenden Großen Pandas seit den 1980er-Jahren von rund 1100 auf knapp 1900 gestiegen, insbesondere dank der Schutzmaßnahmen in China.

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