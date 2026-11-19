Lars Windhorst: Gläubiger fordern in der Schweiz rund 519 Millionen Franken. Das Zuger Obergericht erlaubt die Pfändung trotz Wohnsitz in Dubai.

Lars Windhorst bei einer Pressekonferenz von Hertha BSC. 374 Millionen Euro steckte er in den Klub, nun fordern Gläubiger in der Schweiz 519 Millionen Franken von ihm. (Archivbild)

Bei Hertha BSC hat Lars Windhorst 374 Millionen Euro versenkt. In der Schweiz hinterlässt der Ex-Investor nun eine noch größere Summe: Gläubiger fordern von ihm rund 519 Millionen Franken, umgerechnet etwa 560 Millionen Euro.



Das steht in einem Urteil des Zuger Obergerichts vom Juni 2026, das zuerst das Genfer Justizportal „Gotham City“ öffentlich gemacht hat. Seit Mai 2021 sind demnach 36 Betreibungen gegen den 49-Jährigen eingegangen. Mit einer Betreibung treiben Gläubiger in der Schweiz offene Forderungen ein.

Urteil: Windhorst ist vor seinen Gläubigern geflohen

Windhorst lebt inzwischen in Dubai. Im Mai 2026 trug er laut Handelsregister das Emirat als offiziellen Wohnsitz ein, wie das Portal cash.ch berichtete. Sein Anwalt argumentierte, damit seien die Zuger Ämter nicht mehr zuständig.



Die Richter halten dagegen: Windhorst habe die Schweiz verlassen, um sich seinen Gläubigern zu entziehen. Deshalb darf er an seinem letzten Schweizer Wohnsitz weiter betrieben werden. Das Gericht ordnete die Pfändung an, der Entscheid ist laut dem Portal Tippinpoint rechtskräftig.

Gläubiger aus Hamburg fordert 59 Millionen Franken

Ins Rollen gebracht hat den Fall ein Gläubiger aus Hamburg. Im August 2024 stellte das Zuger Betreibungsamt ihm einen Zahlungsbefehl über 59 Millionen Franken gegen Windhorst aus. Dessen Anwalt erhob Rechtsvorschlag und verwies auf Dubai, das Amt gab ihm zunächst recht. Das Obergericht hat das nun gekippt.



Wie hoch Windhorsts Schulden weltweit sind, weiß niemand. Einen Gesamtüberblick gibt es laut dem „Boten der Urschweiz“ nicht.

Vorwurf im Urteil: „kalkulierte Betrugsmaschen“

Bleiben hätte Windhorst ohnehin nicht dürfen. Das Zuger Migrationsamt hatte ihm die Aufenthaltsbewilligung entzogen. Die Behörde warf ihm vor, Schulden bewusst nicht zu begleichen und Gläubiger wie Ämter mit Versprechungen hinzuhalten.



Im Urteil ist dem Blatt zufolge von Zusagen an Steuerverwaltung und Migrationsamt die Rede, die sich als „irreführende Ablenkungsmanöver oder gar kalkulierte Betrugsmaschen“ erwiesen hätten. Das ist die Wertung eines Betreibungsverfahrens, kein Strafurteil. Eine Stellungnahme Windhorsts ist nicht bekannt.

Tennor International: Konkurs in Zug

Auch Windhorsts Firmengeflecht in Zug bricht zusammen. Mitte September 2026 eröffnete ein Zuger Einzelrichter den Konkurs über seine Gesellschaft Tennor International. Auslöser war laut „Sonntagszeitung“ eine offene Forderung von 14,5 Millionen Franken eines Unternehmens aus Monaco.



Die Firma hatte offenbar Vermögen der Tennor Holding übernommen. Die wurde schon im Juni 2025 in den Niederlanden für insolvent erklärt. Über genau diese Holding war Windhorst 2019 bei Hertha eingestiegen.

Windhorst und Hertha BSC: die Chronik

Schon 1995, noch als Teenager, reiste Windhorst in der Wirtschaftsdelegation von Kanzler Helmut Kohl durch Asien, die Presse feierte ihn als Wunderkind. Bei Hertha kam er mit großen Worten: Aus dem Klub sollte ein „Big City Club“ werden.

Windhorsts Hertha-Jahre Juni 2019: Einstieg mit 125 Millionen Euro für 37,5 Prozent der Profiabteilung

2019/20: Aufstockung auf insgesamt 374 Millionen Euro

Oktober 2022: Windhorst kündigt nach Streit mit der Vereinsführung seinen Rückzug an

2023: Anteile gehen an den US-Investor 777 Partners, Hertha steigt ab

In Berlin ist das Kapitel Windhorst damit abgeschlossen. In Zug fängt es für die Gläubiger gerade erst an.

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