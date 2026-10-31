Erst die Ugg Boots, dann der Pumpkin Spice Latte: Der Herbst ist eine Zumutung

Nasse Füße, teure Milchgetränke und Wohnungen voller Zierkürbisse: Der Herbst wird als Jahreszeit der Gemütlichkeit verklärt. Dabei gibt es genug Gründe, ihn zu hassen.

Viele Menschen empfinden den Herbst als Jahreszeit der „Gemütlichkeit“ irgendwo zwischen Bratapfel-Feeling, Duftkerzen-Geschmuse und Kaschmir-Gekuschel. Alles Blödsinn! Der Herbst ist einfach der unangenehme Wurmfortsatz des Sommers, eine Jahreszeit voller Zumutungen, eine Unverschämtheit zwischen dem meist unangenehmen August und der enervierenden Vorweihnachtszeit.



Eine Jahreszeit so durchschnittlich wie Deutschland: nix so richtig, von allem ein bisschen und am Ende irgendwie verwaschen. Was uns genau nervt am Herbst, das möchten wir Ihnen hier einmal aufzählen.

Mitmenschen in UGG-Boots

Viele Mitmenschen unterscheiden sich ja nur darin von ihren Vorfahren, dass sie aufrecht gehen können. Gut, das konnten die Steinzeitmenschen auch schon, aber der moderne Homo sapiens hat dem Gang noch ein wenig Geschmeidigkeit und Eleganz hinzugefügt.



Ganz anders verhält es sich indes mit Leuten, deren Beine in UGG-Boots enden. Die ursprünglich einmal für australische Surfer in Strandpausen konzipierten Stiefelchen zwingen ihre Träger zu einem Gang, der irgendwo zwischen „The Walking Dead“ und trotzigem Teenager rangiert. Um es kurz zu machen: Die hässlichen und formlosen Botten haben noch niemanden schöner gemacht.

Das Beste am Sommer? Dass den Mitmenschen dieser groteske Anblick erspart bleibt. © Imago

Wochenlanger Dekorationsnotfall

Es ist der jährliche Versuch, die eigene Wohnung in ein Gartencenter zu verwandeln. Überall liegen Zierkürbisse in allen Formen und Farben herum, als hätte jemand einen Sack Gemüse ausgeschüttet und beschlossen: „So, jetzt ist’s gemütlich!“ Dazu kommen künstliche Blätter, die aussehen, als wären sie auf dem Weg zum Biomüll falsch abgebogen, Holzschilder mit nichtssagenden Kalendersprüchen und Kerzen in Farben, die man sonst nur bei verschimmeltem Obst findet.



Und dann diese Tannenzapfen, die beim Spaziergang aufgesammelt wurden und nun wochenlang wüst auf dem Esstisch herumliegen! Was ist so schwierig daran, zwischen Natur und Dekobedarf zu unterscheiden? Zumal jeder noch so kleine freie Fleck in den eigenen vier Wänden besetzt werden muss. Eine leere Fensterbank? Unhaltbar! Ein Tisch ohne saisonale Streudeko? Skandal!

Kleiner Tipp: Wer die Zierkürbisse vor der Tür liegen lässt, hat vielleicht das Glück, dass sie jemand mitnimmt. © Kai Remmers/dpa-tmn

Das Schlimmste an all dem ist allerdings die Selbstverständlichkeit, mit der diese saisonale „Verschönerung“ betrieben wird. Kaum werden die Tage kürzer, wird kollektiv beschlossen, dass kahle Äste in Glasvasen und Beerenzweige ab sofort bis Dezember unverzichtbar sind.



Dabei wäre eine gemütliche Herbstdekoration doch so einfach: eine kuschelige Couchdecke, gedimmtes Licht und jede Menge Kerzen. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass man nicht gleich das gesamte Brimborium austauschen muss, sobald der Schneemann das Kastanienmännchen und der Nikolaus die Kürbisarmada ersetzt.

Viren, Viren und dann noch Viren

Der Herbst ist die Jahreszeit, nach der man sich für jeden Apnoetauchgang qualifiziert hat. Denn wer einmal auf der Linie U6 zwischen Halleschem Tor und Naturkundemuseum die Luft angehalten hat, der ist quasi für ein Leben unter Wasser geschaffen.



Der Herbst kündigt sich in der Regel mit zwei Geräuschen an: dem nasskalten Plätschern des Regens und dem Influenza-Geröchel in den Verkehrsmitteln des ÖPNV. Das Schlimme daran: Am Ende verliert man immer. Da kann man mit Nahrungsergänzungsmitteln seine Hauptmahlzeit bestreiten, eiskalt duschen oder sich warm einmummeln mit einem Tee aus 40 gepressten Zitronen – alles vergeblich, am Ende erwischt sie einen doch, die erste fette Erkältung des Jahres. Und die hält dann erfahrungsgemäß an bis zum Ende des Berliner Winters, also kurz vor Mai. Dann kommt der Heuschnupfen.

Milchgetränke – überteuert und überwürzt

Sobald die Temperaturen unter 15 Grad fallen, scheint halb Deutschland kollektiv den Geschmackssinn zu verlieren. Kaffee reicht ab Ende Oktober nicht mehr, Tee sowieso nicht. Es muss ein Becher sein, der nach Zimt, Nelken, anderen starken Gewürzen und einem überteuerten „Herbstgefühl“ schmeckt – am besten mit einem kunstvoll aufgeschäumten Milchherz.



Der Pumpkin Spice Latte ist dabei die kulinarische Krönung der saisonalen Selbsttäuschung. Kürbis ist darin ungefähr so präsent wie angenehme Fahrgäste in der U8. Stattdessen bekommt man eine klebrig-süße Mische aus Sirup, Milch und Gewürzen, die so schmeckt, als hätte jemand einen Laib Lebkuchen in einen Cappuccino fallen lassen. Das Erschütternde: Die Leute stehen trotzdem Schlange, als würde es das Getränk nur an drei geheimen Tagen im Jahr geben.

Die kulinarische Krönung der saisonalen Selbsttäuschung: der Pumpkin Spice Latte © Imago

Der Chai Latte wiederum gibt sich ein wenig intellektueller. Er ist nicht einfach süß. Er ist aromatisch, würzig und hat eine Geschichte. Zumindest wird er so behandelt. Wer Chai bestellt, möchte schließlich signalisieren, dass er sich mit Gewürzen auskennt und schon einmal ein Buch über Achtsamkeit aufgeschlagen hat. Dass das Getränk in vielen Cafés aus einem Fertigsirup besteht, der hauptsächlich Zucker enthält, stört dabei herzlich wenig. Hauptsache, der Milchschaum sitzt und der Zimt ist fotogen verteilt.



Long story short: Es ist doch vollkommen in Ordnung, im Herbst etwas Warmes trinken zu wollen. Aber muss dafür wirklich ein Getränk her, das schmeckt, als hätte man einen Gewürzschrank in Milch aufgelöst? Ein gewöhnlicher Kaffee wärmt schließlich auch die Hände.

Nebel, Nässe und Laubgeschlitter

Seien wir doch einmal ehrlich: Nichts an dieser Witterung ist romantisch oder auch nur angenehm. Spätestens ab diesem Wochenende fängt die Saison an, in der einem die Feuchtigkeit unter die Oberbekleidung kriecht. Verlässt man das Haus, so legt sich die herbstliche Feuchtigkeit auf das Gesicht wie ein nasser Lappen, und nach ein paar Metern hat sie sich durch die Klamotten gefräst und erreicht mit ihren klammen Fingern auch jene Körperregionen, die besonders empfindlich auf Temperaturschwankungen und Kälte reagieren.

Dann rutscht man auf zu glatten Sohlen übers nasse Herbstlaub gen U-Bahn oder Bus, wo die Zumutungen bekanntlich erst so richtig Fahrt aufnehmen. Die Scheiben sind beschlagen, der Sitznachbar leidet offenbar an Tuberkulose im Endstadium, und wenn man dann japsend endlich zurück ins Freie gelangt ist, beginnt der ganze Mist von vorne. Und das auch noch bei Lichtverhältnissen, gegen die jeder Kohlenkeller wirkt wie mit einer Flutlichtanlage ausgeleuchtet.

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