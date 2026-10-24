Erst elektrifizieren, dann abschalten? Die „Sicherheitsplattform“ der Bundesnetzagentur alarmiert die Industrie

Bei Strommangel könnten Großverbraucher künftig verpflichtend gedrosselt werden. Gleichzeitig sollen Industrie, Wärme und Verkehr elektrifiziert werden – fragwürdig ist die Reihenfolge.

Windräder und Umspannwerk: Über die neue „Sicherheitsplattform Strom“ der Bundesnetzagentur sollen sich Netzbetreiber und Großverbraucher ab acht Gigawattstunden Jahresverbrauch registrieren.

Ein Industrieland erkennt man auch daran, dass niemand über Strom nachdenken muss. Die Maschine läuft, das Rechenzentrum rechnet und an den Fließbändern wird produziert. Strom ist keine politische Erzählung, sondern eine Voraussetzung. Genau deshalb ist es auffällig, was die Bundesnetzagentur vorbereitet: eine „Sicherheitsplattform Strom“.

Sie soll ab dem Winter 2026/27 schrittweise einsatzfähig sein. Registrieren sollen sich Netzbetreiber und Großverbraucher mit mehr als acht Gigawattstunden Jahresverbrauch je Entnahmestelle. Für den Fall einer länger anhaltenden Strommangellage könnten darüber verpflichtende Lastreduzierungen angeordnet und koordiniert werden.

Versorgungssicherheit nur unter Bedingungen

Zwar klingt es zunächst nach einer vernünftigen Krisenvorsorge. Schließlich beweist ein Feuerlöscher nicht, dass das Haus brennt. Auch die Bundesnetzagentur sagt nicht, Deutschland stehe vor einem Blackout. Ihr Versorgungssicherheitsmonitoring hält die Stromversorgung künftig für gewährleistet – allerdings unter Bedingungen. Bis 2035 müssten je nach Szenario bis zu 22,4 beziehungsweise 35,5 Gigawatt zusätzliche steuerbare Leistung entstehen und zugleich müsse der Verbrauch flexibler werden. Die Behörde hält ausdrücklich fest, dass die bisherigen Investitionen in steuerbare Kapazitäten nicht ausreichen. Das sollte insbesondere energieintensive Unternehmen aufhorchen lassen.

Genau dieses „wenn“ ist die wirtschaftspolitische Nachricht. Industrieprozesse sollen elektrifiziert, Millionen Wärmepumpen und Elektroautos versorgt, Rechenzentren und KI-Infrastruktur aufgebaut werden. Gleichzeitig wird gesicherte Kraftwerksleistung aus dem Markt genommen, während ausreichender Ersatz bis heute nicht bereitsteht. Die Sicherheitsplattform ist ein Symbol für eine Energiewende, deren Sicherheitsnetz wohl deshalb erforderlich wird, weil die Reihenfolge politisch als unvernünftig gewählt bezeichnet werden kann.

Andrea Thoma-Böck © Klaus W. Schmidt/imago

Kritik aus dem Maschinenraum der Wirtschaft

Andrea Thoma-Böck kennt die Debatte aus dem Maschinenraum der Wirtschaft. Die Unternehmerin führt die Thoma Metallveredelung in Heimertingen, ist Regionalvorsitzende Memmingen/Unterallgäu in der IHK Schwaben und Präsidentin der Initiative Zukunft Wirtschaft Deutschland (IZW).

Sie greift die Sicherheitsplattform frontal an. Dabei richtet sich ihre Kritik nicht gegen Krisenvorsorge an sich. „Krisenvorsorge ist wichtig und richtig. Aber wenn der Staat am Ende nicht mehr Vorsorge gegen eine Krise trifft, sondern einen selbst geschaffenen Strommangel verwaltet und dafür Industrieproduktion zwangsweise reduziert, ist das eines Industrielandes unwürdig. Eine solche Mangelbewirtschaftung kennt man aus Entwicklungs- und Schwellenländern“, erläutert Thoma-Böck gegenüber dieser Zeitung.

Batterien ersetzen keine gesicherte Leistung

Der promovierte Atom- und Kernphysiker Robert Koch setzt technisch an. Er hält Batteriespeicher für notwendig, warnt aber davor, sie mit dauerhaft gesicherter Leistung zu verwechseln. In einer eigenen Modellrechnung kommt Koch zu dem Ergebnis, dass bei längeren wind- und sonnenarmen Phasen auch bei starkem Speicherausbau erhebliche steuerbare Kraftwerkskapazität benötigt wird. Seine Rechnung ist kein amtliches Gutachten und seine Annahmen sind diskutierbar. Die Grundfrage deckt sich jedoch mit derjenigen der Bundesnetzagentur: Wer liefert, wenn Wind und Sonne über längere Zeit nicht genügend liefern? „Batterien sind unverzichtbar, aber sie ersetzen auf absehbare Zeit keine gesicherte Leistung für mehrere wind- und sonnenarme Tage. Wer das verwechselt, baut Versorgungssicherheit auf Hoffnung“, analysiert Koch gegenüber dieser Zeitung.

Markus Ahorner, ein Experte für Industrial AI und für digitale Transformation, sieht Energie als Eintrittskarte in die nächste industrielle Welle. KI, Rechenzentren und automatisierte Produktion brauchen große Mengen verlässlich verfügbaren Stroms. Wenn es um die Sicherheitsplattform geht, wählt er beißenden Sarkasmus. „Die Energiewende kann in der Theorie auf Erfolgskurs sein – ein Industriestandort wird aber an der Realität gemessen. Rechenzentren benötigen 24/7/365 – also jederzeit – Elektrizität. Wenn Produktion im Mangel reduziert werden muss oder Rechenzentren sich aus Verfügbarkeitsanforderungen möglicherweise nicht rechnen, dann ist das ein eher negatives Standortsignal“, so Ahorner im Gespräch mit dieser Zeitung.

Rechenzentrum bei Dresden. Wachsender Stromhunger: KI, Rechenzentren und automatisierte Produktion zählen zu den Treibern der steigenden Nachfrage, die Deutschland künftig decken muss. © Sylvio Dittrich/imago

Erst Ersatz schaffen, dann abschalten

Die Energiebranche kennt Frank Oesterwind seit Jahrzehnten. Oesterwind berät die Energie- und Telekommunikationswirtschaft. Erst jüngst kritisierte er, dass Deutschland Industrie, Wärme, Mobilität und Digitalisierung elektrifizieren will, während die Frage der jederzeit verfügbaren Erzeugungskapazität offenbleibt. „Ein Industrieland braucht Strom nicht irgendwann, sondern jederzeit – bezahlbar, zuverlässig und wettbewerbsfähig. Erst Ersatz schaffen. Dann abschalten. Nicht umgekehrt“, sagt Oesterwind unserer Zeitung.

Deutschland ist keine energiepolitische Insel. Was Berlin beim Strommarkt entscheidet, wirkt über die Grenzen hinaus und sorgt inzwischen selbst im stromreichen Norwegen für Kritik. Jedenfalls löst der europäische Strommarkt die Standortfrage in Deutschland nicht. Ein Chemiebetrieb, eine Metallveredelung oder ein Rechenzentrum investiert für Jahrzehnte. Entscheidend ist nicht, ob statistisch fast immer Strom vorhanden war, sondern ob Energie zuverlässig, kalkulierbar und international wettbewerbsfähig bleibt.

Wenig Spielraum für zusätzliche Nachteile

Und dort wird es unbequem. Deutschland gehörte bei den Strompreisen für Nicht-Haushaltskunden im zweiten Halbjahr 2025 laut Eurostat mit 22,64 Cent je Kilowattstunde zu den teuersten Ländern der EU. Das Statistische Bundesamt meldete für Juli 2026 einen Rückgang der Industrieproduktion um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat; die energieintensiven Branchen verloren gegenüber Juni 1,7 Prozent. Das beweist keine monokausale Schuld der Energiepolitik. Es zeigt aber, wie wenig Spielraum der Standort für zusätzliche strukturelle Nachteile hat.

Noch destruktiver wird es bei der Klimafrage: Wenn energieintensive Produktion in Deutschland schließt, sinken hier die Emissionen. Für das Weltklima ist damit nichts gewonnen, wenn dieselbe Produktion anschließend in einem Land mit höherer CO₂-Intensität stattfindet. Die Europäische Kommission nennt dieses Risiko „Carbon Leakage“; genau dagegen wurde der CO₂-Grenzausgleich CBAM geschaffen. Deutschland verursachte 2024 rund 1,48 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen. Das spricht nicht gegen Klimaschutz. Es spricht dafür, Klimaschutz daran zu messen, ob er global wirkt, und nicht daran, ob Emissionen statistisch aus Deutschland verschwinden.

Wohlstand finanziert die Transformation

Ein wirtschaftlich schwächeres Deutschland wird zudem nicht automatisch klimafreundlicher. Wohlstand finanziert Netze, Speicher, Forschung, Kraftwerke, Gebäudesanierung und klimafreundliche Industrieprozesse. Wer industrielle Substanz verliert, verliert Arbeitsplätze und Steuereinnahmen und damit auch die Fähigkeit, die Transformation zu bezahlen und Technologien zu entwickeln, die global Emissionen vermeiden.

Die Sicherheitsplattform Strom ist brisant, weil sie eine größere Frage stellt: Ist Deutschlands Energiepolitik so gebaut, dass wachsende Stromnachfrage, Versorgungssicherheit, wettbewerbsfähige Preise und Klimaschutz gleichzeitig funktionieren, oder werden Zielkonflikte erst administriert, wenn sie nicht mehr zu übersehen sind?

Eine erfolgreiche Energiewende müsste an einem einfachen Ergebnis zu erkennen sein: Deutschland produziert mehr Wohlstand mit weniger Emissionen und entwickelt Lösungen, die andere Länder übernehmen wollen. Weniger Industrie bei sinkenden deutschen Emissionen wäre dagegen kein Modell für die Welt. Es wäre nur ein sauberer aussehender statistischer Rückzug. Und absehbar ein sehr teurer.

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