Räumdienst im Dauereinsatz: Ab Sonntag fällt im Süden Schnee bis in die Täler, am Montagmorgen droht verbreitet Glätte bei bis zu minus 5 Grad. (Symbolbild)

Von der Ostseeküste bis an den Alpenrand rutscht Deutschland ab Freitagnacht in den Frost, getrieben von Polarluft aus dem Norden. Meteorologen erwarten am Sonntag kräftigen Schnee im Süden und für Montagmorgen verbreitet Glätte, die amtlichen Warnungen dazu gibt der Deutsche Wetterdienst heraus.



Wer noch Sommerreifen aufgezogen hat, muss bis Sonntagabend wechseln.

Ab Samstag: Frost im ganzen Land, Sturmböen an der Ostsee

Die Kaltluft arbeitet sich von Nord nach Süd vor. Bis zum Samstagmorgen hat sie fast ganz Deutschland erfasst, die Temperaturen liegen dann vielerorts unter null.



Für Autofahrer heißt das: Scheiben freikratzen, bevor es losgeht. Wer draußen parkt, plant besser fünf bis zehn Minuten zusätzlich ein.



An der Küste kommt Wind dazu. Laut wetter.net sind an der Ostsee Böen der Stärke 8 möglich, also rund 62 bis 74 km/h. Bei Frost fühlt sich das deutlich kälter an, als das Thermometer anzeigt.



Wo genau gewarnt wird, zeigt die Karte des DWD. Sie wird mehrmals am Tag aktualisiert, ein Blick vor der Fahrt lohnt sich.

Sonntag bis Montag: Schnee fällt bis in die Täler

Am Sonntag zieht von Süden Niederschlag auf. Zunächst fällt er im Bergland als Schnee, dort sind deutliche Neuschneemengen zu erwarten.



In der Nacht zum Montag sinkt die Schneefallgrenze auf 300 bis 400 Meter. Weiß wird es dann nicht nur in den Alpen, sondern auch in Orten der Schwäbischen Alb, des Bayerischen Waldes oder des Erzgebirgsvorlands.



Der Südschwarzwald bekommt dagegen vor allem Regen ab, dafür reichlich. Auf den Gipfeln von Schwarzwald und Alpen frischt der Wind auf, an freien Lagen sind schwere Sturmböen möglich.

Minus 5 Grad um 7 Uhr: Die gefährlichste Stunde der Woche

Montagmorgen treffen drei Dinge zusammen: nasse Fahrbahnen, frischer Schnee und Frost bis minus 5 Grad im Osten und Süden. In den Alpen wird es sogar zweistellig kalt. Und das genau dann, wenn Millionen Pendler losfahren.



Der Schnee im Bergland ist das Spektakel. Gefährlich wird es auf der Brücke im Flachland.

Hier wird es zuerst glatt Brücken und Überführungen, weil sie auch von unten auskühlen

Waldstücke und schattige Kurven

Nebenstraßen, die erst spät geräumt werden

Senken, in denen sich Kaltluft sammelt

In Deutschland gilt die situative Winterreifenpflicht: Bei Schnee, Eis oder Glätte sind Reifen mit Alpine-Symbol vorgeschrieben. Wer ohne erwischt wird, zahlt mindestens 60 Euro und bekommt einen Punkt. Was beim Wechsel zählt, erklärt der ADAC.



Auch für Hauseigentümer und Mieter wird der Montag ernst – wer bei Schnee räumen und streuen muss, regeln Gemeinden und Mietvertrag.

Polarwirbel aus dem Takt: Darum kommt die Kälte jetzt

Den ganzen Herbst über hat die Westströmung milde Atlantikluft nach Deutschland gebracht. Angetrieben wird sie vom Polarwirbel, einem großen Tiefdrucksystem über der Arktis, das die Kälte im Norden bündelt.



Dieser Wirbel ist derzeit gestört, er wird gestreckt und verliert an Kraft. Die Westlage stockt, die Kälte kann nach Süden ausbrechen.



Verstärkt wird das durch Schnee weit im Osten. Von Sibirien bis nach Osteuropa liegt bereits eine geschlossene Decke, über der sich ziehende Kaltluft kaum erwärmt.

Minus 10 Grad Ende November? Was die Modelle zeigen

Am Dienstag wird es vorerst ruhiger, Schnee und Regen im Süden klingen schon im Laufe des Montags ab.



Danach hängt viel an einem Hoch über Skandinavien. Setzt es sich fest, schaufelt es Luft direkt aus Sibirien zu uns. Die Wettermodelle rechnen das derzeit für die letzten Novembertage.



Dann wären im Osten und Nordosten Dauerfrost und Nächte mit minus 10 Grad und kälter möglich. Wo die Ostluft auf feuchte Westluft trifft, könnte kräftiger Schnee fallen, schlimmstenfalls bis nach Nordrhein-Westfalen.



Ausgemacht ist das nicht, wenige hundert Kilometer Verschiebung würden reichen. An den Alpen hat der Winter bereits begonnen, dort fällt bis Samstag bis zu ein Meter Neuschnee. Sicher ist bislang nur der Wochenstart: Am Montagmorgen liegen die Werte im Osten und Süden bei bis zu minus 5 Grad.

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