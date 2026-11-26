Gottschalk und die Kaulitz-Brüder: 2006 kein Couchgespräch bei „Wetten, dass..?“, 2024 Kritik, jetzt die TV-Absage. Alles zur ZDF-Show am 5. Dezember.

Bei „Wetten, dass..?“ in Halle 2006 noch Gäste, jetzt Moderatoren: Tom Kaulitz (l.) und Bill Kaulitz (3. v. l.) mit Thomas Gottschalk und ihren Bandkollegen Gustav Schäfer und Georg Listing.

Thomas Gottschalk wollte Bill und Tom Kaulitz bei „Wetten, dass..?“ auf die Couch holen. Das war am 1. April 2006 in Halle (Saale). Am Ende fehlte ihm dafür eine Viertelstunde Sendezeit.



Zwanzig Jahre später übernehmen die Zwillinge die ZDF-Show selbst. Gottschalk wird an diesem Abend nicht vor dem Fernseher sitzen.

„Wetten, dass..?“ 2026: Termin, Ort und Tickets

Die Neuauflage läuft am Samstag, 5. Dezember 2026, um 20.15 Uhr live im ZDF. Gesendet wird wieder aus Halle, für die Stadt ist es bereits die fünfte „Wetten, dass..?“-Ausgabe. Vorerst ist nur diese eine Sendung geplant.



Beim ZDF gingen rund 250.000 Ticketwünsche ein, in der Halle stehen aber nur etwa 2600 Plätze zur Verfügung. Wie man trotzdem an Karten kommt, haben wir zusammengefasst.

Tokio Hotel bei Gottschalk: Die Viertelstunde, die fehlte

Im Frühjahr 2006 sind Bill und Tom Kaulitz 16 Jahre alt. Ihre Band Tokio Hotel sorgt für Hysterie in deutschen Kinderzimmern, und Gottschalk erklärt das dem Familienpublikum auf seine Art: „Deutsche Teenies flippen derzeit landesweit geschlossen aus.“ Den Satz hat die Deutsche Presse-Agentur in einem Rückblick wieder ausgegraben.



Nach dem Auftritt der Band sagt Gottschalk zu den Brüdern: „Ich wollte euch auf die Couch nehmen.“ Doch die Sendung hängt da schon „ne Viertelstunde“ hinterher. Gottschalks berüchtigtes Überziehen traf an diesem Abend ausgerechnet seine späteren Nachfolger.

Tom Cruise bei „Wetten, dass..?“: Ein Abend voller Gegensätze

Die Couch war an diesem Abend ohnehin voll. Hollywood-Star Tom Cruise traf auf Michelle Hunziker, Oliver Bierhoff auf den italienischen Komiker Roberto Benigni. Neben der US-Rockband Toto sang die Sopranistin Jessye Norman, dazu kamen unter anderem die Schauspieler Wolfgang Stumph und Armin Rohde.



Cruise stand kurz vor der Geburt seiner Tochter Suri, sie kam zweieinhalb Wochen später zur Welt. Gottschalk fragte ihn, ob er sich schon mit Schwangerschaftsgymnastik vorbereite. Cruise lachte gequält.



Armin Rohde musste nach einer verlorenen Wette im Sumo-Kostüm mit knappem Lendenschurz auf die Bühne. Gottschalk lieferte die Erklärung gleich mit: „Wir sind da ja keine Philosophie-Sendung.“

Gottschalk-Sprüche, die heute nicht mehr durchgehen würden

Zwei Schülerinnen wetteten, ihre Mitschüler am Kussabdruck zu erkennen. Gottschalk wollte wissen, ob sie nur theoretisch geübt hätten oder ob es auch einen praktischen Teil gab.



Kurz darauf witzelte er über geschminkte Jungs, die heute Rockstar werden könnten oder mit viel Glück Kanzlerin. Angela Merkel war damals gut vier Monate im Amt. 2006 lachte der Saal, heute wäre so ein Abend ein Fall für die ZDF-Pressestelle.

Gottschalk gegen die Kaulitz-Brüder: Der Streit seit 2024

Herzlich ist das Verhältnis seitdem nicht geworden. Als die Brüder sich 2024 selbst als Nachfolger ins Gespräch brachten, nannte Gottschalk das im Podcast „Die Supernasen“ eine Art Ente. Es wäre nicht die richtige Entscheidung, die Show mit den beiden fortzusetzen, sagte er.



Die Zwillinge konterten in ihrem eigenen Podcast. Es sei absurd, dass Gottschalk sich immer noch berufen fühle, seinen Nachfolger zu bestimmen, lästerte Bill Kaulitz.

Warum Gottschalk „Wetten, dass..?“ am 5. Dezember nicht schaut

Jetzt folgt die nächste Runde. Gottschalks Frau Karina Mroß sagte der Münchner Abendzeitung: „Nein, wir schauen es nicht.“ Das Paar sei an dem Abend mit Freunden unterwegs.



Bill Kaulitz reagierte im Podcast „Kaulitz Hills“ mit einem Seitenhieb: Es sei „super ungünstig“, dass man schon eineinhalb Monate vorher wisse, dass man verabredet ist, berichtet die dpa. Zur Zukunft der Show äußert sich Gottschalk nur noch knapp: Ihr Schicksal liege in den Händen des Publikums.

Die Messlatte: 12,9 Millionen Zuschauer

Gottschalks letzte Sendung im November 2023 sahen rund 12,9 Millionen Menschen. An dieser Zahl werden die Brüder gemessen, ob sie wollen oder nicht.



Gleichzeitig sollen sie ein Publikum zurückholen, das mit Bagger-Wetten und Stadtwetten kaum noch etwas verbindet. Genau dafür hat das ZDF die beiden geholt.



Vor zwanzig Jahren bekamen Bill und Tom Kaulitz keinen Platz auf der Couch. Am 5. Dezember verteilen sie die Plätze selbst.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema