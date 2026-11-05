Erst Martini-Sommer, dann Martini-Winter? 19 Grad und Schnee in einer Woche möglich

Martini-Winter nach dem Martini-Sommer? Der Polarwirbel ist so früh gestört wie nie – was das für das Wetter in Deutschland im Dezember 2026 bedeutet.

Schnee auf Herbstlaub: In den Hochlagen der Allgäuer Alpen bei Oberstdorf fiel Ende Oktober bereits der erste Neuschnee. Ob ihn der Martini-Winter auch in tiefere Lagen bringt, ist offen.

Im Südwesten Deutschlands könnte der Martinstag mit bis zu 19 Grad einen echten Martini-Sommer bringen, ein großes Wettermodell rechnet kurz danach mit dem Martini-Winter.



Bis Sonntag liegt über weiten Teilen des Landes Nebel, der Deutsche Wetterdienst warnt regional vor schlechter Sicht und Frost. Ab Montag wird es nasser, und welche Luftmasse danach gewinnt, ist so offen wie selten im November.

Unter 150 Meter Sicht: Nebel bis Sonntag, dann kommt Regen

Bis zum Wochenende ändert sich wenig. Unter dem Hoch sammelt sich feuchte, kühle Luft in Tälern und Niederungen, die Sonne kommt vielerorts den ganzen Tag nicht durch.



Wo die Sicht unter 150 Meter fällt, gibt der DWD Nebelwarnungen heraus. Wer früh fährt, sollte die amtlichen Warnungen oder die Warnwetter-App prüfen, nach klaren Nächten kann es auf Brücken glatt sein.



Ab Montag greifen Tiefausläufer vom Atlantik an. Am Alpenrand und im Schwarzwald könnte es kräftiger regnen, belastbare Mengen gibt es dafür noch nicht.

Martini-Sommer: Bis zu 19 Grad am 11. November

Das Modell des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage setzt auf milde Südwestluft. Am Dienstag sind am Oberrhein 15 bis 16 Grad möglich, am Mittwoch zeigen einzelne Läufe dort bis zu 19 Grad.



Im größten Teil des Landes wären es eher 14 Grad. Der Nordosten bleibt länger in der kühlen Luft, und wo der Regen durchzieht, müssen Laternenumzüge mit Schauern rechnen.



Solche Wärmephasen um den 11. November heißen Martini-Sommer, sie stellen sich auffällig oft ein. Die Bauernregeln zum Martinstag leiten aus dem Wetter dieses Tages sogar eine Prognose für den ganzen Winter ab.

Martini-Winter: 20 Prozent Risiko für Polarluft und Schnee

Das amerikanische GFS-Modell der NOAA sieht es anders. Seit mehreren Läufen zeigt es nach dem 10. November kalte Luft, die von Nordosten nach Deutschland drängt. Die Kälte dafür liegt bereit, über Osteuropa hat sich ein breites Höhentief mit Polarluft festgesetzt.



Entscheidend ist, wohin das Hoch zieht. Verlagert es sich nach Norden Richtung Island, ist der Weg für die Polarluft frei. In den Mittelgebirgen fiele dann Schnee, einzelne Rechnungen zeigen Flocken sogar im Flachland.



Das Wetterportal Meteored schätzt die Chance auf einen echten Kaltluftvorstoß bis zum 15. November auf rund 20 Prozent. Bei fast einer Woche Vorlauf ist das ein Wert, den Meteorologen ernst nehmen. Ob das US-Modell recht behält, zeigen die Läufe am Wochenende.



Kommt beides nacheinander, folgt auf den Martini-Sommer der Martini-Winter: Die Temperatur fiele innerhalb weniger Tage um 10 bis 15 Grad. Wer noch Sommerreifen fährt, sollte nicht bis zum ersten Schnee warten: Bei Glätte gilt die situative Winterreifenpflicht, ein Verstoß kostet mindestens 60 Euro und einen Punkt in Flensburg.

21 Zentimeter in Kaub: Der Rhein wartet auf Regen

Für Böden und Flüsse ist der Wetterwechsel überfällig. Am Engpass Kaub, dem wichtigsten Nadelöhr der Rheinschifffahrt, stand der Pegel am Montagnachmittag bei 21 Zentimetern, in Köln bei 76 Zentimetern. Frachtschiffe können bei solchen Ständen nur einen Teil ihrer Ladung mitnehmen, jede Fahrt wird teurer.



Im Sommer war Kaub sogar auf ein historisches Tief von zwei Zentimetern gefallen. Schon in den vergangenen Tagen hatte das zähe Hoch Regen über Deutschland verhindert.



Ein paar nasse Tage ändern daran wenig. Die ausgetrockneten Böden nehmen das erste Wasser auf, bevor die Flüsse spürbar steigen.

Polarwirbel bricht ein: Kommt der Winter im Dezember?

Rund 30 Kilometer über der Arktis kreisen im Winterhalbjahr normalerweise kräftige Westwinde um den Pol. Derzeit sind sie fast zum Erliegen gekommen, viele Läufe des europäischen Ensembles zeigen für die nächsten Tage sogar Ostwind.



Ein so geschwächter Wirbel hält die Kaltluft schlechter über dem Pol fest. Sie kann dann leichter nach Süden ausbrechen, auch in Richtung Mitteleuropa.



Der Polarwirbel entscheidet nicht über den Martinstag. Über den Advent vielleicht schon. Bis eine solche Störung das Wetter am Boden erreicht, vergehen meist zwei Wochen oder mehr, und der starke El Niño im Pazifik könnte ihre Wirkung abschwächen.



Eine so frühe Windumkehr gab es seit Beginn der systematischen Messungen 1958 noch nie. Der bisherige Rekord stammt vom 28. November 1968.

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