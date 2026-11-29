Nach einem Sonntagmorgen mit bis zu minus 10,9 Grad zieht Regen über Deutschland und gefriert auf den ausgekühlten Böden. Der Deutsche Wetterdienst warnt in einem breiten Streifen quer durchs Land vor Glatteis, im Süden hält er sogar ein Unwetter für möglich. Wer am Montag früh auf die Straße muss, sollte deutlich mehr Zeit einplanen.



Das Band reicht von der Ostsee über Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Hessen und Thüringen bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Überall dort fällt der Regen auf Straßen, Brücken und Gehwege, die nach Tagen mit Dauerfrost noch durchgefroren sind.

Warnung bis 6 Uhr früh: In diesen Regionen wird es gefährlich

Laut Warnlagebericht des DWD setzte der Regen am Sonntagmittag im Westen ein und kommt nur langsam ostwärts voran. Besonders gefährdet sind die Mittelgebirge. In ungünstigen Lagen halten die Meteorologen dort sogar ein Unwetter durch Glatteis für möglich.



In Osthessen gilt für die Kreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg und Main-Kinzig eine Warnung vor markanter Glätte, Stufe zwei von vier. Sie läuft von Sonntag 18 Uhr bis Montag 6 Uhr. Für dasselbe Zeitfenster gibt es Warnungen in etlichen Landkreisen in Baden-Württemberg und Bayern.



In Niedersachsen nennt der Wetterdienst ein Glatteis-Unwetter „gering wahrscheinlich“, ausgeschlossen sei es aber nicht, berichtet t-online. Die Gefahr halte dort bis zum frühen Montagmorgen an.



Der DWD rät, nicht notwendige Fahrten und Wege im Freien zu vermeiden. Welche Warnung für den eigenen Landkreis gilt, zeigen die amtliche Warnkarte und die Warnwetter-App, beide werden über Nacht laufend aktualisiert.



Wer vor dem Haus streuen muss, hat bei Glatteis keine Schonfrist. Es gilt eine sofortige Streupflicht, werktags beginnt der Winterdienst in vielen Gemeinden um 7 Uhr. Mieter sind nur dran, wenn es ausdrücklich im Mietvertrag steht.

Montagmorgen: Im Südosten hält das Eis am längsten

Mit dem Sonnenaufgang ist die Lage nicht überall entschärft. Vor allem im östlichen Bayern kann gefrierender Regen am Vormittag weiter für Glatteis sorgen, erwartet wetter.com. Im Westen liegen die Werte dann schon knapp über null.



Im Osten bleibt die Nacht zunächst trocken, kühlt aber auf bis zu minus 5 Grad ab. Auch für Berlin und Brandenburg hält der DWD Glatteis für möglich,



Tagsüber gehen die Höchstwerte weit auseinander. In den östlichen Mittelgebirgen bleibt es bei minus 2 Grad, zwischen Nordrhein-Westfalen und Nordsee werden bis zu 7 Grad erreicht.

Minus 10,9 Grad am Sonntag: Darum wird der Regen zur Eisfalle

Wie tief der Boden ausgekühlt ist, zeigte der Sonntagmorgen. Im sächsischen Bertsdorf-Hörnitz fiel das Thermometer auf minus 10,9 Grad, in Sohland an der Spree auf minus 10,4 Grad, wie t-online meldete.



Genau diese Kälte macht den Regen jetzt so tückisch. Die Luft wird milder. Der Boden bleibt gefroren.



Jeder Tropfen, der auf Asphalt trifft, wird in Sekunden zu einer hauchdünnen, durchsichtigen Eisschicht. Für Autofahrer sieht die Straße dann nur nass aus, die Reifen finden trotzdem kaum Halt. Brücken und Waldstrecken frieren zuerst.

Kältester November seit 1998? Der Norden friert wie lange nicht

Der Monat endet in der Nordhälfte ungewöhnlich frostig. Nach Einschätzung von ntv-Meteorologe Paul Heger könnte er dort der kälteste November seit 1998 werden, bundesweit der kälteste seit 1999.



Im Süden fällt die Bilanz unauffälliger aus, dort liegt der November etwa im Mittel der Jahre 1991 bis 2020.



Verantwortlich war ein kräftiges Hoch über Skandinavien, das tagelang kalte Luft aus Nordosten nach Deutschland lenkte. Nun schiebt sich von Westen feuchtere Luft heran. Sie trifft auf das, was die Frostnächte hinterlassen haben.

Kommt der Frost zurück? Schon Donnerstag droht die zweite Eisnacht

Ab Montag setzt sich die mildere Luft durch. Am Dienstag sind verbreitet 5 bis 8 Grad möglich, nur im ostbayerischen Bergland bleibt es um 0 Grad, dazu oft Nebel und Hochnebel. In Niedersachsen kündigt der DWD für die Nacht zum Dienstag schon die nächste Glätte durch überfrierende Nässe an.



Lange hält die Pause nicht. Am Mittwoch zieht neuer Regen auf. Erreicht er den Süden in der Nacht zum Donnerstag, droht dort erneut Glatteis.



Ob zum zweiten Advent die Sibirien-Kälte zurückkehrt, bleibt zwischen den Wettermodellen umstritten. Schon die Nacht zum Mittwoch bringt nach DWD-Prognose im Südosten wieder bis zu minus 8 Grad.

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